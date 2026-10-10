Los sueldos de los policías municipales en México van de 2 mil 300 a 24 mil pesos mensuales, mientras persisten las diferencias en prestaciones, capacitación y condiciones de trabajo

Los salarios de los policías municipales en México van de 2 mil 300 a 24 mil pesos mensuales, según los datos presentados.

Las diferencias también se reflejan en el acceso a seguro de vida, vivienda y equipo de trabajo, mientras cerca de siete de cada diez policías municipales no perciben un salario considerado digno, según un informe citado en el análisis.

La diferencia salarial entre los policías municipales de México va de 2 mil 300 pesos mensuales en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, a 24 mil pesos en Mexicali, una brecha que refleja las distintas condiciones laborales de los uniformados en el país.

El tema fue analizado por legisladores, organizaciones y autoridades, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y referencias sobre las condiciones de trabajo de las corporaciones.

Mientras algunos municipios han avanzado en la mejora de los sueldos, los seguros de vida y el acceso a vivienda, otros mantienen salarios bajos y enfrentan carencias de uniformes, capacitación y prestaciones sociales. La desigualdad también se refleja en las jornadas laborales y en los recursos disponibles para realizar sus funciones.

¿Cuánto ganan los policías municipales en México?

De acuerdo con los datos presentados durante el análisis, Mexicali registra un salario promedio de 24 mil pesos mensuales para sus policías municipales, mientras que San Pedro Garza García, Nuevo León, reporta sueldos de alrededor de 21 mil pesos.

Otros municipios con salarios de 18 mil pesos netos mensuales o más son Guadalajara, Irapuato, Monterrey y Querétaro. En Coatzacoalcos, Veracruz, el sueldo base se sitúa cerca de los 18 mil pesos libres al mes.

En contraste, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, aparece entre los municipios con los salarios más bajos, con 2 mil 300 pesos mensuales. En otras localidades del Estado de México, incluidos Cuautitlán Izcalli y municipios rurales, los sueldos iniciales rondan los 8 mil pesos al mes.

Mexicali busca mejorar los salarios y las prestaciones policiales

La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Claudia Beltrán, explicó que la administración ha reducido el rezago salarial de mil 700 policías, quienes reciben un sueldo promedio de 24 mil pesos al mes.

Además, señaló que todos los elementos cuentan con seguro de vida, con el objetivo de proteger económicamente a sus familias en caso de fallecer durante el cumplimiento de su deber.

“Se ha dotado a todos los policías de seguro de vida, porque es imposible exigirlo a un agente a que está comprometido, con nuestra sociedad, con la comunidad, sin garantizar que en caso de que algo le ocurra en el cumplimiento de su deber, su familia quede protegida”, afirmó.

Entre las medidas implementadas también se encuentra el acceso a créditos de vivienda mediante el Infonavit, así como la autorización para crear una academia de policía en la ciudad fronteriza.

El municipio también impulsa un programa de retiro anticipado para los agentes de mayor edad o con problemas de salud, además de apoyos educativos para sus hijos.

Cerca de siete de cada diez policías municipales en México no reciben una remuneración considerada digna, de acuerdo con un informe de México Evalúa. Foto: Carmen Gutiérrez

Salarios bajos, falta de uniformes y jornadas extensas

Las diferencias salariales se suman a otras carencias que enfrentan las corporaciones municipales. En distintas localidades del país, los policías trabajan con recursos limitados, reciben uniformes nuevos de manera irregular y no siempre cuentan con capacitación continua.

El panorama también incluye jornadas de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, o incluso de 48 por 48 horas, según la información presentada.

A estas condiciones se agrega la falta de elementos en algunas localidades. Hay municipios que operan con menos de un policía por cada mil habitantes, mientras que otros carecen de una corporación formal.

¿Cuál es el salario promedio de los policías en México?

De acuerdo con un informe de México Evalúa citado en la información, los salarios de los policías oscilan, en promedio, entre 8 mil y 11 mil pesos mensuales.

El análisis también estima que cerca de siete de cada diez policías municipales no reciben una remuneración considerada digna conforme a los estándares internacionales.

Los salarios más bajos de policías municipales y estatales se concentran, según los datos presentados, en Tabasco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz e Hidalgo. En estas entidades, los ingresos mensuales promedio se ubican entre 8 mil y 9 mil 500 pesos, aunque en algunos municipios los agentes reciben menos de 4 mil pesos por quincena.

Las diferencias muestran que las condiciones laborales de los policías dependen en buena medida del municipio o la entidad donde trabajan. Mientras casos como el de Mexicali incluyen mejoras salariales y prestaciones, en otras localidades los bajos ingresos y la falta de seguridad social siguen siendo parte de las condiciones que enfrentan los uniformados.