Huracán Simon categoría 4 y tormenta tropical Rachel amenazan a México este sábado: estos son los estados con lluvias extraordinarias, vientos de hasta 130 km/h y oleaje de 8 metros

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 este sábado 10 de octubre y se aproxima a las costas del Pacífico mexicano, con riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Mientras tanto, la tormenta tropical Rachel continúa bajo vigilancia en el Pacífico nororiental.

El huracán Simon se intensificó hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza frente a las costas del occidente de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó vientos sostenidos de aproximadamente 220 kilómetros por hora en su aviso de las primeras horas del sábado.

La circulación del ciclón amenaza principalmente a Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, donde las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas. Las autoridades mantienen medidas preventivas ante la posibilidad de condiciones peligrosas en las próximas horas.

Por su parte, Rachel también permanece bajo seguimiento meteorológico. Su trayectoria e intensidad deben consultarse en los avisos más recientes, pues las condiciones de los ciclones pueden cambiar rápidamente.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este sábado 10 de octubre?

El occidente y el sur del país concentran el mayor riesgo por los efectos de Simon. Los pronósticos difundidos durante la evolución del sistema anticipan precipitaciones extraordinarias en algunas zonas, con posibilidad de acumulaciones muy elevadas.

De acuerdo con el pronóstico proporcionado para esta nota, la distribución de las lluvias sería la siguiente:

Lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros: Colima.

Colima. Lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros: costa y este de Jalisco; costa y oeste de Michoacán.

costa y este de Jalisco; costa y oeste de Michoacán. Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: noroeste y sur de Oaxaca.

noroeste y sur de Oaxaca. Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: sur de Nayarit, suroeste de Guerrero, regiones de Puebla, centro y sur de Veracruz, y este y sur de Chiapas.

sur de Nayarit, suroeste de Guerrero, regiones de Puebla, centro y sur de Veracruz, y este y sur de Chiapas. Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Baja California, centro de Sonora, sur de Sinaloa y Durango, regiones de Guanajuato y Estado de México, Morelos, Hidalgo y sureste de Tabasco.

Baja California, centro de Sonora, sur de Sinaloa y Durango, regiones de Guanajuato y Estado de México, Morelos, Hidalgo y sureste de Tabasco. Chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas cantidades corresponden al pronóstico compartido para la elaboración de la nota; conviene cotejarlas con el boletín actualizado del Servicio Meteorológico Nacional antes de su publicación.

Las lluvias intensas pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y aumentos repentinos en los niveles de ríos y arroyos.

Trayectoria del huracán Simón. | Crédito: SMN

¿Dónde habrá vientos fuertes y oleaje elevado?

Los efectos más severos de Simon se esperan en el litoral del Pacífico central. El ciclón puede generar oleaje peligroso y condiciones adversas para la navegación, las actividades pesqueras y el turismo de playa.

El pronóstico proporcionado señala las siguientes condiciones:

Jalisco y Colima: rachas de viento de 120 a 130 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros.

rachas de viento de 120 a 130 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros. Michoacán: rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y olas de 4 a 6 metros.

rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y olas de 4 a 6 metros. Costa occidental de Baja California: rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros asociado a Rachel.

rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros asociado a Rachel. Costa occidental del norte de Baja California Sur: rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros.

También se reporta la posibilidad de una marea de tormenta de hasta dos metros en Colima. Debido a la evolución de los sistemas, estas cifras deben verificarse con los avisos oficiales vigentes.

Las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado, respetar los cierres de playas y puertos y atender las instrucciones de Protección Civil.

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México y Estado de México?

Aunque el mayor peligro asociado a Simon se concentra en el Pacífico, la humedad y otros sistemas atmosféricos pueden favorecer precipitaciones en el centro del país.

Para la Ciudad de México se prevén cielo nublado y chubascos, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias fuertes en el suroeste, acompañadas de descargas eléctricas.

El pronóstico proporcionado estima para la capital temperaturas mínimas de 13 a 15 grados Celsius y máximas de 20 a 22 grados. En Toluca, las mínimas oscilarían entre 11 y 13 grados, y las máximas entre 19 y 21 grados.

Las lluvias podrían reducir la visibilidad y ocasionar encharcamientos, inundaciones o deslaves en zonas vulnerables.

¿Qué otros sistemas meteorológicos afectan a México?

Además de Simon y Rachel, los canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica pueden contribuir a la formación de lluvias en distintas regiones del país.

El panorama puede modificarse conforme cambien las trayectorias de los ciclones y las condiciones atmosféricas. Por ello, es importante consultar los avisos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Recomendaciones ante las lluvias y los ciclones

Ante el riesgo de precipitaciones extraordinarias, inundaciones y oleaje elevado, se recomienda:

Evitar cruzar calles, arroyos o cauces que presenten corrientes de agua.

Alejarse de laderas inestables y zonas susceptibles a deslaves.

No acercarse a playas con oleaje elevado ni ingresar al mar durante cierres preventivos.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse atento a las alertas oficiales y ubicar refugios temporales si las autoridades lo indican.

La prioridad es seguir la información meteorológica actualizada: la trayectoria, la intensidad y los efectos de un ciclón pueden cambiar en pocas horas.

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