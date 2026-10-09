Reforma de Protección Civil buscará creación de un instituto que fortalezca la prevención en Sonora

El fortalecimiento de Protección Civil en Sonora incluirá profesionalización del personal, mayor capacidad operativa y sanciones claras para quienes incumplan la normatividad. FOTO: ESPECIAL

La propuesta fue presentada por el gobernador Alfonso Durazo con el fin de fortalecer la institución y crear un Instituto de Protección Civil.

SONORA. — Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de Protección Civil por el Congreso del Estado, se buscará la creación de un instituto que fortalezca la cultura de prevención, dijo el Secretario de Gobierno.

Adolfo Salazar Razao destacó que el jueves el Congreso aprobó esta reforma propuesta por el gobernador, a raíz de los hechos ocurridos en noviembre pasado en el incendio de la tienda Waldos que dejó 24 muertos.

“Siempre los esfuerzos han sido en esa dirección, pero con este nuevo modelo que propone el gobierno de Sonora, no tenemos duda de que colocará a nuestra entidad en un estado que está a la vanguardia, que establece los mecanismos en materia de protección civil y que al final siempre lo importante será la seguridad, integridad en cada uno de los sonorenses”, expresó.

La propuesta fue presentada por el gobernador Alfonso Durazo con el fin de fortalecer la institución y crear un Instituto de Protección Civil, con el objetivo de incrementar el presupuesto y garantizar las inspecciones y verificaciones de diversos establecimientos.

La propuesta a la reforma se presentó previamente con foros abiertos entre la sociedad civil, académicos, empresarios y autoridades y el pasado jueves se aprobó ante el Congreso que tiene 120 días hábiles para establecer las leyes secundarias una vez que sea publicada la reforma.

“No tengo duda de que será un referente a nivel nacional que permita cuidar y blindar todas las etapas en materia de protección civil vinculadas al cumplimiento de las normas de todos los establecimientos y de todas las áreas, inmuebles que tengan que observar en materia de protección civil”, destacó.

La reforma surgió después de que el 1 de noviembre de 2025 un incendio en un transformador al interior de una tienda Waldos en el Centro de Hermosillo provocó la muerte de 24 personas y generó diversos cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas de Protección Civil en el establecimiento.