Colocan sellos de alto riesgo en 15 viviendas de Tijuana

En Tijuana, Protección Civil Municipal colocó sellos rojos de alto riesgo en 15 viviendas del asentamiento irregular La Playita l Foto: Cortesía

Protección Civil Municipal identificó las casas en el asentamiento irregular La Playita, ubicado en El Florido Segunda Sección.

Tijuana,B.C.-En Tijuana, Protección Civil Municipal colocó sellos rojos de alto riesgo en 15 viviendas del asentamiento irregular La Playita, ubicado en el fraccionamiento El Florido Segunda Sección.

A través de la información compartida, la dependencia indicó que durante la intervención se notificó a los residentes sobre los riesgos de permanecer en la zona y las condiciones de sus viviendas.

Se informó sobre la colocación de los engomados y las notificaciones a residentes, sin precisar mayores detalles sobre las condiciones del asentamiento irregular.

Más adelante, la dependencia municipal informó sobre recorridos informativos que realizaron en colonias este 28 de octubre en las delegaciones Cerro Colorado, La Mesa y Centro, parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias.

A través de estas visitas, elementos de la corporación entregaron folletos con recomendaciones para reducir riesgos y preparar a las familias ante posibles emergencias relacionadas con las lluvias.

Recomendaciones de Protección Civil

Recientemente la Dirección Municipal de Protección Civil ha recomendado durante las lluvias en Tijuana, vigilar la estabilidad del terreno en zonas de cañones, evitar cruzar arroyos o corrientes de agua y mantener limpios los desagües para prevenir inundaciones.

Entre las medidas preventivas, la dirección pide revisar si aparecen grietas en el suelo, inclinaciones en árboles o postes, crujidos o caída de piedras y desalojar de inmediato la vivienda si se detectan estas señales.

También recomienda desconectar la electricidad y cerrar el suministro de gas si el agua ingresa a los hogares, así como evacuar las casas que tengan engomados preventivos y llamar al 911 ante cualquier emergencia.