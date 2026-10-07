Tormenta Tropical Isaías cambia de rumbo en el Golfo: podría convertirse en Huracán y amenaza con lluvias a estos estados en México

Isaías avanza y estos estados de México vigilan su paso. Foto: Canvas y X

Conoce qué zonas de México están bajo vigilancia, qué condiciones se esperan y cómo podría evolucionar la tormenta tropical mientras avanza por el Golfo de México.

La Tormenta Tropical Isaías, formada en el Golfo de México, mantiene en vigilancia a autoridades meteorológicas de México y Estados Unidos por su posible fortalecimiento durante las próximas horas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema se desplaza hacia el este-noreste y que podría alcanzar fuerza de huracán antes de continuar hacia el norte del Golfo.

De acuerdo con el aviso oficial del NHC, Isaías se ubicaba a unos 460 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y una presión central de 1004 milibares. Por ahora, no hay vigilancias ni avisos costeros activos para México, aunque la Península de Yucatán debe mantenerse atenta a la evolución del sistema.

La principal afectación prevista para territorio mexicano está relacionada con lluvias, viento y oleaje en la Península de Yucatán, mientras que la trayectoria pronosticada lleva al sistema hacia el Golfo de Estados Unidos. El pronóstico puede cambiar conforme se incorporen nuevos datos de observación y modelos meteorológicos.

4 AM CDT Wed Oct 7 (Advisory 3) Key Messages for Tropical Storm #Isaias. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV



4 AM CDT miércoles 7 de octubre (Aviso 3) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Isaias. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/KtZXk4I1OV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2026

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¿Dónde se encuentra actualmente la tormenta tropical Isaías?

En el aviso de las 4:00 horas del Centro Nacional de Huracanes, Isaías se encontraba en las siguientes condiciones:

Ubicación: 22.0 grados de latitud norte y 94.1 grados de longitud oeste.

Distancia: aproximadamente 460 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

Vientos máximos sostenidos: 65 kilómetros por hora.

Movimiento: hacia el este-noreste a unos 13 kilómetros por hora.

Presión central mínima: 1004 milibares.

Vientos con fuerza de tormenta tropical: hasta 75 kilómetros alrededor del centro.

El NHC señaló que el sistema podría fortalecerse rápidamente durante los siguientes uno o dos días y pronosticó que podría convertirse en huracán antes del jueves.

¿Qué estados de México podrían recibir lluvias por Isaías?

El pronóstico actual identifica principalmente a Campeche y Yucatán como las entidades mexicanas que podrían registrar efectos asociados al sistema.

El aviso del NHC prevé acumulados de lluvia de:

Entre 2 y 4 pulgadas —aproximadamente 51 a 102 milímetros— en zonas costeras de la Bahía de Campeche hasta el jueves.

hasta el jueves. Posibles acumulados superiores de manera localizada en Campeche .

. Lluvias también en el oeste de Yucatán .

. Rachas de viento en algunas zonas de la Península de Yucatán.

Oleaje elevado y condiciones peligrosas para actividades marítimas en las costas occidentales y norte de la península.

Por ello, no debe interpretarse que todos los estados del Golfo de México tendrán el mismo nivel de afectación. La distribución de lluvias y viento dependerá de la trayectoria y evolución de Isaías.

¿Isaías llegará directamente a México?

Con el pronóstico disponible, no se prevé que el centro de Isaías toque tierra en México.

El NHC proyecta que la tormenta continúe hacia el este-noreste durante el miércoles y posteriormente gire hacia el noreste y el norte. De acuerdo con esa trayectoria, el sistema pasaría al norte de la Península de Yucatán el jueves y posteriormente se aproximaría a la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

Esto no significa que México quede fuera de sus efectos. Un ciclón tropical puede generar lluvias, viento, oleaje y corrientes peligrosas incluso cuando su centro permanece lejos de la costa.

¿Isaías se convertirá en huracán?

El pronóstico oficial indica que sí existe una alta posibilidad de fortalecimiento.

El NHC prevé que Isaías se intensifique rápidamente durante los próximos dos días. En su pronóstico de las 4:00 horas, estimó que podría convertirse en huracán para el jueves.

La intensidad prevista todavía puede modificarse. El propio NHC señaló que existe una dispersión importante entre los modelos respecto de la trayectoria, por lo que recomendó continuar con el seguimiento de las actualizaciones.

¿Qué condiciones se esperan en Yucatán y Campeche?

Para México, uno de los principales efectos previstos es la lluvia.

En Campeche y el oeste de Yucatán podrían presentarse acumulados superiores a los registrados habitualmente durante una jornada debido a las bandas de precipitación asociadas al sistema.

También se esperan:

Lluvias fuertes en sectores de la Península de Yucatán.

Rachas de viento.

Incremento del oleaje.

Marejadas en las costas oeste y norte de Yucatán.

Condiciones peligrosas para la navegación y actividades en el mar.

El NHC advirtió que las marejadas podrían generar condiciones de oleaje y corrientes marinas peligrosas, por lo que recomendó consultar los avisos de las oficinas meteorológicas locales.

⚠️Informativo:

🌀 Mantenemos vigilancia permanente a la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Isaias.



📍 El centro de la tormenta tropical Isaias se localiza a 380 km al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 km al oeste de Progreso, Yucatán.



💨Presenta vientos… pic.twitter.com/2ySAgYBhbj — Mara Lezama (@MaraLezama) October 7, 2026

¿Qué se sabe de la trayectoria de Isaías?

La trayectoria proyectada muestra primero un desplazamiento hacia el este-noreste y después un giro hacia el noreste y el norte.

Según el pronóstico disponible:

Miércoles: Isaías continúa desplazándose hacia el este-noreste sobre el Golfo.

Isaías continúa desplazándose hacia el este-noreste sobre el Golfo. Jueves: se espera que pase al norte de la Península de Yucatán.

se espera que pase al norte de la Península de Yucatán. Jueves y viernes: el sistema giraría hacia el noreste y posteriormente al norte.

el sistema giraría hacia el noreste y posteriormente al norte. Viernes: se aproximaría a la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

El NHC también advierte que existe incertidumbre en la trayectoria, debido a diferencias entre los modelos utilizados para proyectar su desplazamiento.

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¿Hay alerta o aviso para las costas de México?

Al momento del aviso consultado, no había vigilancias ni avisos costeros activos para México. Sin embargo, el NHC pidió a la población de la Península de Yucatán mantener atención sobre la evolución de Isaías.

Esto es importante porque la ausencia de un aviso costero no significa que no puedan presentarse efectos meteorológicos. La lluvia, el viento y el oleaje pueden comenzar a afectar algunas zonas antes de que el centro del ciclón se acerque.

Por tratarse de un sistema que puede intensificarse rápidamente, la información debe actualizarse conforme se emitan nuevos boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.