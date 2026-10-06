Lluvias torrenciales en Veracruz y fuertes precipitaciones en varios estados de México este martes

El frente frío número 1 dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche de este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 6 de octubre de 2026 lluvias intensas a puntuales torrenciales en Veracruz, además de precipitaciones muy fuertes en otras entidades del sur, sureste y noreste del País.

Las condiciones serán provocadas por la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una ubicada en el Golfo de México y otra en el Pacífico Sur Mexicano, así como por una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste y la presencia de inestabilidad atmosférica.

¿Dónde lloverá más fuerte este martes?

El pronóstico del SMN contempla lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el norte y centro de Veracruz.

También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Tamaulipas, principalmente en el sureste.

Guerrero, en el sureste.

Oaxaca, en el norte, este y suroeste.

Chiapas, en el norte, este y sur.

Tabasco, en el sur y oeste.

En tanto, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos y Campeche.

Otros estados con lluvias

Habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

¿Habrá riesgo de inundaciones?

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

Las precipitaciones también podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas vulnerables.

Las autoridades meteorológicas también señalaron que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Temperaturas de hasta 45 grados

Mientras las lluvias afectan principalmente al centro, oriente, sur y sureste del País, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste.

Se pronostican temperaturas máximas de:

40 a 45 °C: noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

noreste de Baja California y noroeste de Sonora. 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Baja California Sur y Sinaloa. 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, suroeste de Puebla, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por la mañana, las temperaturas podrían descender hasta 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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Vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico también contempla vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En las costas de Tabasco y Oaxaca habrá vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

También se prevén rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur, así como en las costas de Veracruz y Tabasco. En Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca se esperan olas de 1 a 2 metros.

Frente frío 1 dejará de afectar a México

El frente frío número 1 dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche de este martes.

Sin embargo, el SMN mantiene vigilancia sobre sus efectos y sobre las dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Ante las lluvias intensas, el organismo recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales, especialmente en regiones donde puedan presentarse inundaciones, deslaves, crecidas de ríos o reducción de visibilidad.