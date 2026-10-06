Peso mexicano suma ganancias frente al dólar y así cotiza el tipo de cambio este martes 6 de octubre

El peso mexicano recupera terreno mientras los mercados siguen de cerca las señales de la Fed y Banxico, en un entorno de volatilidad cambiaria y movimientos mixtos del dólar a nivel global. Consulta el tipo de cambio en los principales bancos de México.

MÉXICO.- El precio del dólar hoy, martes 6 de octubre de 2026, se ubica en 18.09 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco de México (Banxico). En la última semana, la moneda estadounidense acumula una baja de 0.87%, mientras que en comparación anual registra un retroceso de 3.69%.

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar y ligó dos sesiones de ganancias. El lunes cerró alrededor de 18.0845 pesos por dólar, con una apreciación de 0.33%, luego de que la semana pasada llegó a tocar 18.4330 unidades, su nivel más débil desde noviembre de 2025. El mercado mantiene la atención en:

Las minutas de la Reserva Federal , previstas para el miércoles.

, previstas para el miércoles. Las minutas de Banxico y la inflación de septiembre , que se conocerán el jueves.

, que se conocerán el jueves. La evolución del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

En el panorama internacional, el dólar muestra señales de debilidad frente a algunas monedas, mientras los mercados evalúan las próximas decisiones de política monetaria en Estados Unidos. Esa caída también ha dado impulso a materias primas como el cobre, que avanzó por tercera sesión consecutiva, apoyado además por el repunte de las bolsas y las expectativas de una mayor demanda vinculada con inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura eléctrica, según Reuters.

¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla este martes es el siguiente:

1 dólar = 18.06 pesos mexicanos

Compra: 17.76

17.76 Venta: 18.36

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Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

Compra: 17.30

Venta: 18.90

Banco Azteca

Compra: 17.10

Venta: 18.59

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

Compra: 16.90

Venta: 18.40

BBVA

Compra: 17.23

Venta: 18.36

Banamex

Compra: 17.63

Venta: 18.65

Diario Oficial de la Federación (DOF)

18.13

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