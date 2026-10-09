Sismo de magnitud 7.6 sacude Panamá y activa alerta por posibles olas de tsunami para México y otros ocho países del Pacífico

Fuerte sismo de 7.6 en Panamá se siente hasta Costa Rica y genera alerta por posibles olas de tsunami en nueve países, incluido México. | Crédito: REUTERS/Canva

El terremoto se registró este viernes 9 de octubre cerca de Pitaloza Arriba y también se sintió en Costa Rica. Autoridades estadounidenses advirtieron sobre posibles olas peligrosas en las siguientes horas, mientras continúa la evaluación de sus efectos.

PANAMÁ.- Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 y provocó una advertencia de tsunami para distintas zonas costeras del océano Pacífico, incluido México, de acuerdo con información de REUTERS. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó la magnitud del movimiento, mientras el sistema estadounidense de alerta de tsunamis informó sobre la posibilidad de olas peligrosas. La advertencia afecta a comunidades costeras de varios países, aunque hasta los primeros reportes no se había confirmado el impacto de un tsunami en México.

El terremoto ocurrió a las 12:56 horas, tiempo local de Panamá, cerca de la comunidad de Pitaloza Arriba, al sur del país. El movimiento también fue percibido en Costa Rica, de acuerdo con testimonios citados por Reuters. Aunque la magnitud se calculó inicialmente en 8.0, los registros posteriores la situaron en 7.6. La atención de las autoridades se concentra tanto en los posibles daños provocados por el temblor como en la evolución del nivel del mar.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 7.6 en Panamá?

El registro del USGS ubica el epicentro aproximadamente a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en una zona del sur de Panamá cercana al océano Pacífico.

🚨 A very strong #earthquake of magnitude 7.6 as per USGS has struck #Panama.#Tsunami alert issued for eastern Pacific pic.twitter.com/OmPKss3ax8 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 9, 2026

Los datos del terremoto son:

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

Hora: 12:56 horas, tiempo local de Panamá.

Magnitud: 7.6.

Epicentro: a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba.

Profundidad: 10 kilómetros, según el registro de magnitud 7.6 del USGS.

Región: sur de Panamá, próxima a la costa del Pacífico.

La profundidad es un dato que permite conocer a qué distancia bajo la superficie terrestre se produjo la ruptura que originó el terremoto. Esta característica, junto con la magnitud y la distancia respecto de las poblaciones, influye en los efectos que puede ocasionar un sismo.

La ubicación y otros parámetros pueden ajustarse conforme se incorporan nuevos datos de las estaciones sísmicas.

¿Qué países están bajo advertencia de tsunami tras el terremoto?

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia por la posibilidad de que se produjeran olas peligrosas en sectores de las costas de nueve países durante las tres horas posteriores al terremoto.

Los países mencionados fueron:

Panamá.

Costa Rica.

Colombia.

Ecuador.

Perú.

Nicaragua.

Guatemala.

El Salvador.

México.

El sistema también señaló un posible riesgo para Hawái, territorio estadounidense situado en el océano Pacífico.

La advertencia no significa que todas las costas de estos países recibirán olas de tsunami. Se trata de una evaluación inicial del peligro que puede modificarse conforme las autoridades analizan los registros del nivel del mar.

¿Existe riesgo de tsunami en México por el sismo de Panamá?

México fue incluido entre los países con posible riesgo de tsunami, según la advertencia difundida por el sistema estadounidense.

ILUSTRATIVA DE ARCHIVO. | Imagen hecha con IA de ChatGPT

Sin embargo, la información inicial consultada no precisa qué estados, playas o puertos mexicanos podrían registrar efectos, ni confirma la llegada de olas peligrosas a territorio nacional.

Tampoco debe confundirse una advertencia regional emitida por Estados Unidos con una orden de evacuación para todo el litoral mexicano.

Para conocer las medidas aplicables en México, es necesario atender los comunicados de la Secretaría de Marina, a través del Centro de Alerta de Tsunamis, y de las autoridades de Protección Civil.

¿Por qué un terremoto en Panamá puede generar un tsunami?

Los tsunamis pueden originarse cuando un terremoto submarino desplaza una cantidad importante de agua.

Esto ocurre principalmente cuando el movimiento de una falla provoca un desplazamiento vertical del fondo marino, lo que puede generar ondas que viajan a través del océano.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), los centros de alerta utilizan información sobre la magnitud, ubicación y profundidad de los terremotos para evaluar el riesgo.

Después incorporan mediciones del nivel del mar para determinar si se generó un tsunami y actualizar o cancelar las advertencias.

La magnitud de un terremoto, por sí sola, no permite determinar si habrá un tsunami ni cuál será la altura de sus olas.

¿Se reportan daños o personas fallecidas por el terremoto en Panamá?

El movimiento se sintió en Ciudad de Panamá, donde habitantes evacuaron edificios y salieron a las calles, según los primeros reportes recopilados por Associated Press.

También se registraron reportes de afectaciones en provincias del centro del país, entre ellas Veraguas, Herrera y Los Santos. Las autoridades panameñas continuaban con la evaluación de los daños.

Durante los primeros informes no existía un balance confirmado de víctimas mortales. Esa información podría modificarse conforme avanzaran las inspecciones y los organismos de emergencia publicaran nuevos datos.

¿Qué hacer si se emite una alerta de tsunami después de un sismo?

Ante una advertencia de tsunami, las personas que se encuentren en zonas costeras deben seguir las instrucciones de Protección Civil y de las autoridades marítimas.

Entre las principales medidas de seguridad están:

Alejarse de playas, desembocaduras de ríos y áreas cercanas al nivel del mar cuando las autoridades indiquen riesgo.

Dirigirse hacia zonas elevadas o tierra adentro si se ordena evacuar.

No acudir a la costa para observar el comportamiento del agua.

Evitar actividades marítimas y recreativas en las áreas sujetas a restricciones.

Consultar fuentes oficiales antes de regresar a las zonas evacuadas.

Un tsunami puede producir varias olas y la primera no necesariamente es la de mayor tamaño. Por ello, el peligro puede continuar después de la llegada del primer oleaje.

La información sobre las advertencias internacionales y sus actualizaciones puede consultarse en el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

¿Qué sigue después del sismo de magnitud 7.6 en Panamá?

Las autoridades sismológicas y de emergencia deben continuar con la vigilancia de posibles réplicas, la revisión de infraestructura y el seguimiento de cualquier alteración del nivel del mar.

Para México, el dato más importante es que la advertencia inicial identificó un riesgo potencial en sectores del Pacífico, pero no confirmó un tsunami en las costas nacionales.

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