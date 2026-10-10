Harfuch anuncia nuevo penal en Sinaloa tras violencia en Mazatlán; Gobierno federal reforzará la seguridad penitenciaria

La construcción fue instruida por Claudia Sheinbaum y contará con recursos federales. El anuncio ocurre después de enfrentamientos en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas y 16 heridas

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este sábado 10 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El proyecto busca fortalecer el control en las cárceles y contribuir a reducir la violencia en la entidad, luego de los enfrentamientos registrados en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas y 16 lesionadas.

El anuncio contempla instalaciones con infraestructura destinada a reforzar la seguridad penitenciaria, aunque todavía no se han detallado la ubicación, el presupuesto, la capacidad ni la fecha de inicio de las obras.

La medida se suma a las acciones federales para reforzar la vigilancia en el sistema penitenciario de Sinaloa, mientras las autoridades mantienen las investigaciones relacionadas con los hechos violentos ocurridos en Mazatlán.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2026

¿Por qué construirán un nuevo penal en Sinaloa?

La construcción del centro penitenciario responde a la necesidad de reforzar la seguridad en las cárceles de Sinaloa. Según el anuncio de García Harfuch, las instalaciones contarán con infraestructura destinada a mejorar el control penitenciario.

El secretario señaló que el proyecto será desarrollado por el Gobierno de México con recursos federales y por instrucciones de Sheinbaum.

El funcionario describió el centro como una instalación «moderna, segura y con la infraestructura necesaria» para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado.

Sin embargo, el anuncio no incluye información suficiente para determinar cuántas personas podrá albergar el nuevo penal, dónde estará ubicado o qué medidas específicas se aplicarán para evitar nuevos enfrentamientos.

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¿Qué pasó en el penal de El Castillo, en Mazatlán?

Antecedentes de los hechos violentos del 8 y 9 de octubre de 2026.

El anuncio federal se produjo después de dos episodios de violencia registrados en el centro penitenciario de El Castillo, en Mazatlán.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos ocurrieron en dos jornadas consecutivas y dejaron un saldo de 12 personas privadas de la libertad muertas y 16 heridas.

El primer enfrentamiento ocurrió el jueves 8 de octubre y dejó 10 fallecidos y 16 lesionados. Al día siguiente, el viernes 9, se reportó una nueva riña en uno de los módulos, en la que murieron otras dos personas.

Las autoridades informaron que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para controlar la situación y proteger tanto a la población penitenciaria como al personal operativo y administrativo.

La Fiscalía General del Estado fue notificada para realizar las investigaciones correspondientes. En el reporte sobre la segunda riña no se precisaron las causas del enfrentamiento ni las identidades de las personas fallecidas.

¿Qué dijo el Gobierno de Sinaloa sobre el nuevo centro penitenciario?

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, también se refirió a la autorización del proyecto y señaló que permitirá fortalecer la infraestructura penitenciaria de la entidad.

En el pronunciamiento difundido sobre la decisión, expresó:

“Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”.

La administración estatal indicó que cuenta con el respaldo del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad federal para avanzar en las acciones relacionadas con esta materia.

El Gobierno de Sinaloa sostuvo que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales en el marco de la Estrategia de Seguridad.

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¿Cuándo comenzará la construcción y dónde estará el nuevo penal?

Por ahora, no se han dado a conocer la fecha de inicio de las obras, la ubicación del proyecto, el costo total ni la capacidad de las instalaciones.

Tampoco se han detallado los plazos de construcción o las características operativas del nuevo centro penitenciario.

Estos datos serán relevantes para conocer el alcance de la inversión federal y la manera en que la nueva infraestructura se integrará al sistema penitenciario de Sinaloa.