Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos internos muertos; suman 12 víctimas en dos días

El enfrentamiento ocurrió este viernes en el Centro Penitenciario El Castillo, un día después de otro episodio de violencia que dejó 10 personas fallecidas y 16 internos heridos, según reportes oficiales.

Una nueva riña registrada este viernes 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó dos personas privadas de la libertad muertas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. El incidente ocurrió menos de 24 horas después de otro enfrentamiento en el mismo reclusorio, donde murieron nueve internos y un niño de dos años que se encontraba de visita, además de que 16 personas resultaron heridas.

De acuerdo con la información difundida por la SSP de Sinaloa, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad para controlar la nueva riña y proteger a las personas que permanecían en el centro penitenciario. La Fiscalía General del Estado fue notificada para investigar lo ocurrido.

Con las dos muertes reportadas este viernes, el saldo de los hechos violentos del jueves y viernes en El Castillo asciende a 12 personas fallecidas. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente qué provocó el nuevo enfrentamiento.

¿Qué pasó en el penal de Mazatlán este viernes?

La Dirección del Centro Penitenciario El Castillo reportó una riña dentro de uno de sus módulos durante la mañana de este viernes. El enfrentamiento dejó dos personas privadas de la libertad sin vida.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó que el Grupo Interinstitucional implementó un operativo que permitió controlar la situación y brindar seguridad al resto de la población penitenciaria, así como al personal operativo y administrativo.

La dependencia también informó que las autoridades mantenían presencia dentro y fuera del centro penitenciario para preservar el orden y evitar nuevos incidentes.

Por su parte, el personal de Trabajo Social del penal establecería comunicación con los familiares de las dos personas fallecidas para proporcionarles información sobre lo sucedido.

¿Cuántas personas murieron en el penal de Mazatlán?

Los dos fallecimientos reportados este viernes se suman a las víctimas de la riña ocurrida el jueves 8 de octubre, también en el Centro Penitenciario El Castillo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el saldo de ambos episodios es el siguiente:

Jueves 8 de octubre: nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años que se encontraba de visita murieron.

Heridos del jueves: 16 internos resultaron lesionados y recibieron atención médica.

Viernes 9 de octubre: dos internos murieron en una nueva riña.

En total, los dos enfrentamientos dejaron 12 personas fallecidas. Las autoridades no han informado si existe una relación directa entre ambos episodios ni han precisado las causas que originaron la segunda riña.

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¿Qué se sabe sobre las causas de la riña?

Hasta el momento, la información oficial disponible no establece qué provocó el enfrentamiento registrado este viernes ni si participaron las mismas personas involucradas en los hechos del jueves.

La investigación de la Fiscalía estatal deberá esclarecer las circunstancias de ambos episodios y determinar las posibles responsabilidades.

Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia en el centro penitenciario para preservar la seguridad. La información sobre las víctimas y las circunstancias de la nueva riña podría ampliarse conforme avancen las investigaciones.