Durazo viajará a CDMX para gestionar la carretera del Sásabe, la Ímuris-Cananea y el Hospital del Issste

El gobernador tratará temas de carreteras y el Hospital del Issste. | FOTO: ESPECIAL

El gobernador detalló que la visita se concretó tras la pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Hermosillo; señaló que este tipo de proyectos llevan hasta cinco años.

El gobernador del estado informó que este martes viajará a Ciudad de México para ver con el Gobierno Federal gestiones relacionados a carreteras del estado y el hospital del Issste.

Alfonso Durazo Montaño mencionó que derivado de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados a la capital sonorense, se concretó esta visita para ver estos temas.

Los tres temas a tratar en la CDMX

La carretera del Sásabe en la zona del desierto, la carretera Ímuris-Cananea y el Hospital del Issste, son los temas a tratar, detalló.

En el tema del Hospital expresó que este tipo de proyectos llevan hasta cinco años, como lo fue el caso del Hospital de Ures.

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