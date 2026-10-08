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Ataque armado en el Penal El Castillo de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos mientras internos recibían visitas de sus familiares

La agresión ocurrió durante el horario de visita y provocó un operativo con militares, patrullas y al menos ocho ambulancias para atender a los heridos.

Ataque armado en el Penal El Castillo de Mazatlán deja seis muertos y 15 heridos mientras internos recibían visitas de sus familiares

Un operativo de seguridad se desplegó en el penal El Castillo, en Mazatlán, tras un ataque armado que dejó seis muertos y 15 heridos. Foto: Redes sociales

Un ataque armado registrado la tarde de este jueves en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo preliminar de seis personas muertas y 15 heridas. La agresión ocurrió mientras internos recibían visitas de sus familiares.

De acuerdo con un reporte interno del encargado de seguridad del penal, un grupo armado ingresó por la fuerza al inmueble y disparó contra personas que se encontraban en el área durante el horario de visita.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de emergencia con patrullas de seguridad, elementos militares, equipos antimotines y al menos ocho ambulancias para atender a los heridos.

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Además, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló el centro penitenciario, ubicado sobre la carretera internacional México 15, al sur de Mazatlán, en dirección a Tepic.

Activan protocolo de seguridad en el penal El Castillo

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, ingresó al centro penitenciario, aunque no proporcionó información adicional sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, el personal del reclusorio activó un protocolo de seguridad y restringió el acceso a los familiares de los internos que permanecían en el exterior.

Las autoridades penitenciarias indicaron que darían a conocer más información cuando las condiciones lo permitieran. Hasta el momento, el saldo reportado es preliminar.

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