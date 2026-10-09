Sheinbaum anuncia refuerzo del sistema penitenciario de Sinaloa tras riña que dejó 10 muertos en Mazatlán

Aunque la Presidenta adelantó que se trabaja en el fortalecimiento de las cárceles de Sinaloa, señaló que espera que la gobernadora dé a conocer más detalles sobre las medidas previstas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno trabaja con las autoridades de Sinaloa para reforzar el sistema penitenciario estatal, luego del enfrentamiento entre internos ocurrido el jueves en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejó 10 personas muertas y 16 reclusos heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad que estaba de visita familiar.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Gabinete de Seguridad apoya las investigaciones y que se mantiene la coordinación con la gobernadora de Sinaloa para atender la situación.

Aunque la Presidenta adelantó que se trabaja en el fortalecimiento de las cárceles de Sinaloa, señaló que espera que la gobernadora dé a conocer más detalles sobre las medidas previstas. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado investiga el enfrentamiento para esclarecer cómo ocurrió y determinar las responsabilidades.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el penal de El Castillo?

Sheinbaum confirmó que el caso fue abordado por el Gabinete de Seguridad y que existe coordinación con el Gobierno estatal para reforzar el sistema penitenciario.

Se está trabajando con ella para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa. Entonces yo espero que la gobernadora pueda dar esta información”, declaró durante la conferencia.

La mandataria no detalló qué cambios se implementarán, cuándo comenzarán ni si contemplan modificaciones en la vigilancia, la operación o la infraestructura de los centros penitenciarios.

Por ello, las medidas específicas todavía están pendientes de ser informadas por las autoridades estatales.

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¿Habrá comunicación con los familiares de las víctimas?

Al ser cuestionada sobre la atención a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas, Sheinbaum afirmó que el contacto con ellos forma parte de las obligaciones de las autoridades penitenciarias.

Siempre se hace, el sistema penitenciario estatal y federal tiene esa obligación”, respondió.

La declaración se produjo después del enfrentamiento registrado en el centro penitenciario de Mazatlán, donde también resultaron heridas 16 personas privadas de la libertad.

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¿Cuántas personas murieron en la riña del penal de Mazatlán?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el saldo del enfrentamiento fue de 10 personas fallecidas y 16 internos lesionados.

Las víctimas mortales fueron identificadas en el reporte como:

Nueve personas privadas de la libertad.

Un menor de edad que se encontraba de visita familiar.

Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria, según el informe de la dependencia estatal.

El enfrentamiento ocurrió el jueves 8 de octubre en el penal de El Castillo, ubicado en Mazatlán. De acuerdo con los reportes citados por la agencia EFE y retomados por Milenio, se escucharon disparos al interior del centro penitenciario, lo que movilizó al Grupo Interinstitucional para intervenir y controlar la situación.

Durante el operativo se restringió el acceso al lugar mientras las fuerzas de seguridad atendían la emergencia.



