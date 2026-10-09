Sheinbaum y Ronald Johnson posponen diálogo sobre seguridad fronteriza y academia policial de Querétaro

La presidenta explicó que el encuentro con el embajador de Estados Unidos se centró en las solicitudes de empresarios y temas de inversión; adelantó que sostendrá una reunión particular con él y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que durante su reciente encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no abordó los temas de seguridad fronteriza, el supuesto ataque con drones ni la controversia por la academia policial de Querétaro.

La mandataria explicó que la reunión se realizó con empresarios de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), una organización vinculada con las empresas estadounidenses que tienen presencia en el País y con el comercio entre ambas naciones.

Fue una reunión en donde participó él con empresarios y ya tendremos una reunión particular”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre si tuvo oportunidad de hablar con el diplomático acerca de los asuntos bilaterales que han generado atención en los últimos días.

La Presidenta adelantó que se reunirá próximamente con Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para tratar asuntos específicos de la relación entre México y Estados Unidos.

¿De qué hablaron Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos?

Sheinbaum detalló que el encuentro tuvo como objetivo atender las solicitudes de las empresas, explicar los alcances de la Ley de Ingresos y revisar planteamientos particulares de los representantes del sector empresarial.

De acuerdo con la mandataria, la conversación se concentró en el comercio y en las condiciones para favorecer la inversión de compañías estadounidenses en México.

Johnson acudió acompañado de una delegación de empresarios de la American Chamber, por lo que la reunión no estuvo dedicada a discutir los asuntos de seguridad que han marcado la agenda bilateral.

La Presidenta no precisó la fecha de la próxima reunión con el embajador, pero señaló que el encuentro con el canciller servirá para revisar los temas particulares pendientes.

¿Qué pasó con la academia policial de Querétaro?

La pregunta sobre la reunión con Johnson ocurre después de la controversia relacionada con una academia policial en Querétaro, en la que ha participado personal estadounidense.

El tema generó cuestionamientos sobre la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad, así como sobre las condiciones en las que se desarrollan estas actividades.

Sheinbaum había adelantado que se reuniría con el embajador para abordar los asuntos pendientes. Sin embargo, aclaró que el encuentro con empresarios no fue el espacio para discutirlos.

Por ello, los detalles sobre la academia policial y los otros temas de seguridad mencionados durante la conferencia quedaron pendientes de una reunión bilateral específica.

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Sheinbaum también recibió a directivos de Nestlé

En otro tema, la Presidenta informó que se reunió con directivos de Nestlé México, quienes le comunicaron su intención de invertir otros mil millones de dólares en el País.

Sheinbaum recordó que, al inicio de su administración, la compañía anunció una inversión por la misma cantidad, la cual ya fue concluida.

Parte de esos recursos se destinó a una planta en Veracruz, cuya construcción comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que está próxima a inaugurar una ampliación financiada con inversión adicional.

La nueva inversión contempla distintos productos de la industria alimentaria, desde café hasta alimento para animales.