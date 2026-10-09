Sheinbaum presenta decreto para prohibir a plataformas digitales contenidos nocivos para niños y adolescentes

El decreto no prevé sanciones, pues busca que las plataformas se sumen de manera voluntaria, aclaró.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el contenido del decreto que obliga a las plataformas digitales a bajar contenido para niños y adolescentes inapropiado.

El decreto se trabajará en fin de semana para que martes o miércoles se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), precisó.

Los contenidos que serán bajados son los que tengan que ver con discursos de odio y extremismo violento, abuso, explotación o abuso sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, transtornos alimenticios, violencia en las escuelas, acoso, ciberbullyng, conductas ilícitas y material sexual explícito.

“Nadie puede estar en contra de esto, nadie. No creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a limitar las cuentas que promuevan las violencia en las escuelas”, indicó.

El decreto no prevé sanciones, pues busca que las plataformas se sumen de manera voluntaria, aclaró.

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Pero, de no hacerlo, se verá la posibilidad de una de una regulación posterior, aclaró la mandataria.