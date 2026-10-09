Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / México / Redes sociales

Sheinbaum presenta decreto para prohibir a plataformas digitales contenidos nocivos para niños y adolescentes 

El decreto no prevé sanciones, pues busca que las plataformas se sumen de manera voluntaria, aclaró.

Sheinbaum presenta decreto para prohibir a plataformas digitales contenidos nocivos para niños y adolescentes 

Sheinbaum presenta decreto para prohibir a plataformas digitales contenidos nocivos para niños y adolescentes

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el contenido del decreto que obliga a las plataformas digitales a bajar contenido para niños y adolescentes inapropiado.

El decreto se trabajará en fin de semana para que martes o miércoles se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), precisó.

Los contenidos que serán bajados son los que tengan que ver con discursos de odio y extremismo violento, abuso, explotación o abuso sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, transtornos alimenticios, violencia en las escuelas, acoso, ciberbullyng, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Sheinbaum anuncia decreto para limitar contenidos violentos y abuso sexual en redes sociales

México

Sheinbaum limitará contenidos violentos en redes

“Nadie puede estar en contra de esto, nadie. No creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a limitar las cuentas que promuevan las violencia en las escuelas”, indicó.

El decreto no prevé sanciones, pues busca que las plataformas se sumen de manera voluntaria, aclaró.

Te puede interesar: Anuncia Sheinbaum creación de grupo de trabajo para obligar a plataformas digitales a bajar contenidos violentos a través de decreto

Pero, de no hacerlo, se verá la posibilidad de una de una regulación posterior, aclaró la mandataria.

Van a trabajar el fin de semana para garantizar que el documento esté en todas las atribuciones, para martes o miércoles a más tardar quede publicado ya en el Diario Oficial de la Federación”, dijo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados