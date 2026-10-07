Sheinbaum firma decreto contra la doble nacionalidad para candidatos a la Presidencia, gubernaturas y CDMX

El decreto será publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que comenzará el proceso para aplicar las nuevas disposiciones constitucionales.

El decreto será publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que comenzará el proceso para aplicar las nuevas disposiciones constitucionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La firma se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de que la iniciativa presidencial fuera aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y 22 congresos estatales.

El decreto será publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que comenzará el proceso para aplicar las nuevas disposiciones constitucionales.

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

La reforma establece que quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidatos, de acuerdo con el contenido de la reforma constitucional.

La modificación no elimina la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos tengan doble o incluso múltiples nacionalidades. La restricción se aplica específicamente a quienes pretendan ocupar alguno de los cargos señalados.

¿Cuándo deberán renunciar a la otra nacionalidad?

El procedimiento para acreditar la renuncia a una segunda nacionalidad será definido en las leyes secundarias que deberán adecuarse a la nueva disposición constitucional.

El objetivo es establecer cómo deberá realizarse y acreditarse el trámite antes del registro de una candidatura. El procedimiento podría involucrar no solamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sino también a otras autoridades mexicanas y a las instituciones correspondientes del país cuya nacionalidad tenga la persona aspirante.

La reforma contempla que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales realicen las adecuaciones correspondientes a las leyes de nacionalidad y electorales dentro del plazo establecido en los artículos transitorios.

¿A quiénes afecta la nueva disposición?

El nuevo requisito está dirigido a quienes aspiren a:

La Presidencia de la República .

. Una gubernatura estatal .

. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma establece además restricciones relacionadas con la posibilidad de adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, así como utilizar documentos de identidad o ejercer derechos políticos derivados de una nacionalidad distinta a la mexicana.

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¿Desde cuándo aplicará?

La nueva disposición tendrá impacto en los procesos electorales que correspondan una vez que entre en vigor la reforma y se realicen las adecuaciones legales necesarias. De acuerdo con la información difundida sobre el decreto, el nuevo requisito aplicará para las candidaturas de los procesos electorales a partir de 2028.

Con la firma de Sheinbaum, el Gobierno federal formalizó así la reforma que modifica las reglas de nacionalidad para quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales y de la Ciudad de México.