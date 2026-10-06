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Querétaro no tiene autorización para operar una academia de policía con apoyo de agencias extranjeras: Sheinbaum 

La Presidenta afirmó que el gobierno de Querétaro “no cuenta con autorización “y o ha pasado por el gabinete”.

Querétaro no tiene autorización para operar una academia de policía con apoyo de agencias extranjeras: Sheinbaum 

Sheinbaum: Querétaro no puede operar academia con agencias extranjeras

Ciudad de México (GH).- El gobierno de Querétaro no cuenta con el permiso para echar andar una academia internacional de policía con apoyo de agencias extranjeras, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer la mandataria pidió que tanto Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, como el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson expliquen porqué pusieron la primera piedra de una academia internacional de policía sin tomar en cuenta al gobierno de México.

“Sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos, por qué lo sabemos, porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana del estado en el evento en Querétaro”, dijo.

Sheinbaum afirma que cualquier pretexto para una injerencia extranjera en México debe ser rechazado y defiende la soberanía nacional

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Sheinbaum rechaza cualquier injerencia extranjera en México

La mandataria pidió que el gobernador de Querétaro siga los procedimientos legales.

Que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización, si va a recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos que solicite su autorización, es la ley”, indicó.

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La Presidenta afirmó que el gobierno de Querétaro “no cuenta con autorización “y o ha pasado por el gabinete”.

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