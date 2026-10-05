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Mauricio Kuri afirmó que sí avisó a la Cancillería de la visita del embajador de Estados Unidos para inaugurar academia internacional policial

La visita de Ronald Johnson causó polémica durante la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum.

Mauricio Kuri afirmó que sí avisó a la Cancillería de la visita del embajador de Estados Unidos para inaugurar academia internacional policial

Lmisiva enviada por el gobernador Mauricio Kuri al secretario Roberto Velasco Álvarez especifica que el encuentro diplomático respondería a fines únicamente protocolarios

QUERÉTARO. — El gobierno del estado de Querétaro envió una notificación formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, realizada el 2 de octubre.

Según el diario El Universal, la misiva enviada por el gobernador Mauricio Kuri al secretario Roberto Velasco Álvarez especifica que el encuentro diplomático respondería a fines únicamente protocolarios, sin involucrar la firma de acuerdos directos en materia de seguridad o soberanía nacional.

La difusión del documento oficial ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara que “llama la atención” la invitación realizada al diplomático estadounidense para colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial sin la presencia del gabinete de seguridad federal.

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Detalles de la carta notificada a la Cancillería

El documento oficial firmado por el gobernador Mauricio Kuri González detalla el cumplimiento de las normativas de coordinación interinstitucional:

  • Fecha de envío y recepción: La carta fue remitida el 23 de septiembre y cuenta con sello oficial de recibido de la Cancillería del 25 de septiembre a las 9:30 horas.
  • Fundamento legal: La notificación cita el cumplimiento de lo instruido por el Consejo de Seguridad Nacional mediante el oficio STCSN/0065/2026 para garantizar un manejo ordenado de la cooperación internacional.
  • Objetivo de la visita: Se informó que el Poder Ejecutivo estatal recibiría al embajador Ronald D. Johnson para abordar temas de interés común.

Límites protocolarios y alcance de la cooperación

En el texto de la carta se aclara explícitamente el alcance de la reunión para evitar interpretaciones sobre las facultades del estado:

  • Efectos protocolarios: La misiva precisa que la interacción entre funcionarios locales y el agente diplomático tendría un carácter estrictamente protocolario.
  • Sin mecanismos directos: Se especifica que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”.
  • Resguardo de funciones reservadas: El documento enfatiza que el encuentro no contempla la participación ni intervención de agentes o gobiernos extranjeros en tareas de investigación o persecución de delitos, por ser facultades exclusivas del Estado Mexicano.

¿Por qué genera debate el protocolo con embajadas?

De acuerdo con el marco legal mexicano, la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Gobierno Federal. La difusión del acuse de la SRE busca transparentar que las autoridades estatales notificaron a la Cancillería antes de la realización del acto público, delimitando las funciones de los gobiernos locales frente a representaciones diplomáticas extranjeras.

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