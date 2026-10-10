Banamex, BBVA México, Santander, Banorte, Banco Azteca y más bancos cerrarán todas sus sucursales por 72 horas a inicios de noviembre 2026
A pesar de la suspensión de actividades en sucursales físicas, los usuarios contarán con alternativas operativas para realizar transacciones.
MÉXICO. — En el marco de las festividades del Día de Muertos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que el próximo lunes 2 de noviembre será día inhábil para el sistema financiero nacional.
Esta medida provocará el cierre de sucursales durante 72 horas continuas al sumarse al fin de semana correspondiente al 31 de octubre y 1 de noviembre.
De acuerdo con información publicada por el portal Infobae a partir de las disposiciones oficiales de la CNBV, instituciones financieras privadas y públicas como BBVA México, Banamex y Banco Azteca suspenderán la atención presencial en ventanillas.
Las actividades ordinarias se reanudarán el martes 3 de noviembre, por lo que las entidades hacen un llamado a la ciudadanía para planificar sus trámites con anticipación.
¿Cómo operarán los bancos durante el fin de semana largo?
A pesar de la suspensión de actividades en sucursales físicas, los usuarios contarán con alternativas operativas para realizar transacciones básicas:
- Atención presencial previa: Las sucursales bancarias ofrecerán atención regular hasta el viernes 30 de octubre antes de iniciar el periodo de descanso.
- Reapertura de ventanillas: La atención al cliente en sucursales físicas se reactivará a partir del martes 3 de noviembre en sus horarios habituales.
- Cajeros automáticos y bancas digitales: La red de cajeros automáticos, las aplicaciones de banca móvil y las plataformas de banca por internet se mantendrán operativas las 24 horas del día para retiros, transferencias y pagos.
- Bancos en centros comerciales: Aquellas sucursales ubicadas dentro de almacenes o centros comerciales que laboran habitualmente en días festivos mantendrán la atención en los horarios establecidos por cada institución.
Días festivos en México en los que cierran los bancos
Cada año, la CNBV publica el calendario oficial de días inhábiles bancarios. En general, los bancos cierran en los mismos días festivos que las oficinas gubernamentales. Aquí una tabla con los principales días festivos en México en los que no hay atención en sucursales:
|Fecha
|Motivo del cierre bancario
|1 de enero
|Año Nuevo
|Primer lunes de febrero
|Aniversario de la Constitución
|Tercer lunes de marzo
|Natalicio de Benito Juárez
|Jueves y Viernes Santo
|Semana Santa
|1 de mayo
|Día del Trabajo
|16 de septiembre
|Día de la Independencia
|2 de noviembre
|Día de Muertos
|16 de noviembre
|Revolución Mexicana
|12 de diciembre
|Día del Empleado Bancario
|25 de diciembre
|Navidad
Diferencia entre el feriado bancario y la Ley Federal del Trabajo
Es indispensable distinguir entre el calendario aplicable al sector bancario y las normas laborales vigentes para el resto de la población:
- Estatus laboral: La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 2 de noviembre como un día de descanso obligatorio.
- Jornada ordinaria: A pesar del arraigo cultural del Día de Muertos en la sociedad mexicana, las empresas y centros de trabajo no están obligados a otorgar el día libre ni a pagar un salario doble o triple a sus colaboradores por laborar esa fecha.
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