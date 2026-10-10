Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / México / CNBV

Banamex, BBVA México, Santander, Banorte, Banco Azteca y más bancos cerrarán todas sus sucursales por 72 horas a inicios de noviembre 2026

A pesar de la suspensión de actividades en sucursales físicas, los usuarios contarán con alternativas operativas para realizar transacciones.

Banamex, BBVA México, Santander, Banorte, Banco Azteca y más bancos cerrarán todas sus sucursales por 72 horas a inicios de noviembre 2026

MÉXICO. — En el marco de las festividades del Día de Muertos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que el próximo lunes 2 de noviembre será día inhábil para el sistema financiero nacional.

Esta medida provocará el cierre de sucursales durante 72 horas continuas al sumarse al fin de semana correspondiente al 31 de octubre y 1 de noviembre.

De acuerdo con información publicada por el portal Infobae a partir de las disposiciones oficiales de la CNBV, instituciones financieras privadas y públicas como BBVA México, Banamex y Banco Azteca suspenderán la atención presencial en ventanillas.

La Ley Federal del Trabajo confirmó el descanso obligatorio de 30 minutos mínimos de comida y advirtió que si el trabajador no puede salir de la oficina ese tiempo debe pagarse como jornada laboral

México

La Ley Federal del Trabajo confirmó el descanso obligatorio de 30 minutos mínimos de comida y advirtió que si el trabajador no puede salir de la oficina ese tiempo debe pagarse como jornada laboral

Otro aspecto que resaltó es que se visualiza el nombre de «Bancomer», arrojando una alerta. Foto: Especial.

Otro aspecto que resaltó es que se visualiza el nombre de «Bancomer», arrojando una alerta. Foto: Especial.

Las actividades ordinarias se reanudarán el martes 3 de noviembre, por lo que las entidades hacen un llamado a la ciudadanía para planificar sus trámites con anticipación.

¿Cómo operarán los bancos durante el fin de semana largo?

A pesar de la suspensión de actividades en sucursales físicas, los usuarios contarán con alternativas operativas para realizar transacciones básicas:

  • Atención presencial previa: Las sucursales bancarias ofrecerán atención regular hasta el viernes 30 de octubre antes de iniciar el periodo de descanso.
  • Reapertura de ventanillas: La atención al cliente en sucursales físicas se reactivará a partir del martes 3 de noviembre en sus horarios habituales.
  • Cajeros automáticos y bancas digitales: La red de cajeros automáticos, las aplicaciones de banca móvil y las plataformas de banca por internet se mantendrán operativas las 24 horas del día para retiros, transferencias y pagos.
  • Bancos en centros comerciales: Aquellas sucursales ubicadas dentro de almacenes o centros comerciales que laboran habitualmente en días festivos mantendrán la atención en los horarios establecidos por cada institución.
El SAT puede transferir los depósitos bancarios a la Tesorería de la Federación, una vez que los depósitos bancarios son inmovilizados

El SAT puede transferir los depósitos bancarios a la Tesorería de la Federación, una vez que los depósitos bancarios son inmovilizados (Especial)

Días festivos en México en los que cierran los bancos

Cada año, la CNBV publica el calendario oficial de días inhábiles bancarios. En general, los bancos cierran en los mismos días festivos que las oficinas gubernamentales. Aquí una tabla con los principales días festivos en México en los que no hay atención en sucursales:

FechaMotivo del cierre bancario
1 de eneroAño Nuevo
Primer lunes de febreroAniversario de la Constitución
Tercer lunes de marzoNatalicio de Benito Juárez
Jueves y Viernes SantoSemana Santa
1 de mayoDía del Trabajo
16 de septiembreDía de la Independencia
2 de noviembreDía de Muertos
16 de noviembreRevolución Mexicana
12 de diciembreDía del Empleado Bancario
25 de diciembreNavidad

Diferencia entre el feriado bancario y la Ley Federal del Trabajo

Es indispensable distinguir entre el calendario aplicable al sector bancario y las normas laborales vigentes para el resto de la población:

  • Estatus laboral: La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 2 de noviembre como un día de descanso obligatorio.
  • Jornada ordinaria: A pesar del arraigo cultural del Día de Muertos en la sociedad mexicana, las empresas y centros de trabajo no están obligados a otorgar el día libre ni a pagar un salario doble o triple a sus colaboradores por laborar esa fecha.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados