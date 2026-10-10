Cambio de horario de noviembre de 2026 no será para todos en México y estos son los municipios donde se atrasará el reloj

El cambio de horario, al de invierno, se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 02:00 horas

El domingo 1 de noviembre de 2026 terminará el horario estacional en la frontera norte de México. Los habitantes de Baja California y de determinados municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas deberán atrasar una hora sus relojes; en el resto del país no habrá cambio.

El cambio de horario de noviembre de 2026 no será generalizado en México. Desde la entrada en vigor de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, en 2022, la mayor parte del territorio nacional mantiene un horario estándar durante todo el año, mientras que la frontera norte conserva un ajuste estacional para facilitar la coordinación con Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo 5 de la legislación, el horario estacional fronterizo termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al domingo 1 de noviembre.

¿Cuándo se atrasa el reloj en 2026?

El cambio se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. En las zonas donde aplica el horario estacional, al llegar las 2:00 horas, los relojes deberán atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00.

Para evitar confusiones, la recomendación práctica es ajustar los relojes manuales antes de dormir el sábado 31 de octubre. Los teléfonos celulares y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente, aunque conviene verificar que tengan configurada la zona horaria correcta.

El ajuste no aplica en todo México: únicamente corresponde a las zonas fronterizas contempladas en la ley.

¿En qué estados y municipios cambia el horario?

La legislación establece el horario estacional para todo Baja California y para municipios específicos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chihuahua y Sonora no están incluidos en el régimen de cambio de horario previsto en el artículo 5.

Baja California

El cambio aplica en todo el estado, incluidos los municipios de:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito

San Quintín

San Felipe

Coahuila

El horario estacional corresponde a los siguientes 11 municipios:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León

En Nuevo León, el cambio aplica únicamente en Anáhuac. El resto de los municipios del estado mantiene su horario habitual sin este ajuste estacional.

Tamaulipas

Los municipios incluidos son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

La lista corresponde a los municipios señalados en el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios.

¿En la Ciudad de México se atrasa el reloj?

No. La Ciudad de México no debe atrasar el reloj el 1 de noviembre de 2026.

La capital mantiene el horario estándar durante todo el año, al igual que la mayor parte del territorio nacional. Tampoco se realiza este ajuste en ciudades como Guadalajara, Puebla, Toluca y Mérida.

En Monterrey, Nuevo León, el cambio tampoco aplica, pues la excepción estatal se limita al municipio de Anáhuac.

¿En Sonora y Chihuahua cambia el horario?

No. Ni Sonora ni Chihuahua forman parte de las zonas que aplican el horario estacional fronterizo conforme al artículo 5 de la ley vigente.

Esto significa que municipios sonorenses como Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Cananea no deben atrasar sus relojes el 1 de noviembre por disposición del horario estacional mexicano. Lo mismo ocurre en Ciudad Juárez y otros municipios de Chihuahua.

Aunque ambas entidades tienen frontera con Estados Unidos, su situación horaria no debe confundirse con la de Baja California ni con la de los municipios expresamente enumerados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El cambio al horario de verano modifica los ciclos de sueño. Foto: Pexels

¿Por qué México ya no cambia el horario en todo el país?

El cambio se debe a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022.

La legislación eliminó el horario estacional generalizado y estableció un horario estándar para las distintas zonas del país. La excepción fronteriza busca facilitar la coordinación de actividades laborales, escolares, comerciales y de transporte entre las localidades mexicanas y las comunidades vecinas de Estados Unidos.

Por ello, el domingo 1 de noviembre de 2026 el cambio de horario será limitado a las zonas fronterizas que establece la ley. Antes de ajustar el reloj, es importante verificar si el municipio de residencia está incluido en esa disposición.

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