Exfuncionario de la CIA se declara culpable de fraude después de que el FBI encontrara 300 lingotes de oro, 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo en su casa, mientras fiscales calculan pérdidas públicas de 194 millones de dólares

Autoridades bolivianas retuvieron cuatro maletas con 189.5 kilos de oro en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, antes de que el cargamento fuera enviado a Dubái. (Reuters/Canva)

David J. Rush enfrenta hasta 20 años de prisión tras admitir el fraude con el que obtuvo recursos gubernamentales, propiedades de lujo y cientos de lingotes de oro

Un exfuncionario de alto rango de la CIA se declaró culpable de fraude electrónico después de utilizar presuntamente su posición dentro del gobierno de Estados Unidos para obtener recursos y destinarlos a bienes personales, incluidos cientos de lingotes de oro y propiedades de lujo en Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, David J. Rush, de 49 años, habría generado pérdidas de aproximadamente 194 millones de dólares al gobierno federal mediante distintas operaciones fraudulentas.

¿Qué hizo el exfuncionario de la CIA?

Según los fiscales, Rush creó un supuesto programa gubernamental “altamente confidencial” para justificar la adquisición de una propiedad de lujo en el sur de Florida que pretendía vender posteriormente para obtener un beneficio personal.

También habría inventado una supuesta “actividad gubernamental sensible” con el objetivo de obtener cientos de lingotes de oro.

Los investigadores señalan que Rush utilizó su autoridad y credenciales para convencer a empleados, contratistas y otras personas de que sus instrucciones estaban respaldadas por altos funcionarios del gobierno estadounidense.

El caso involucra además el uso de autoridades gubernamentales ficticias, incluida la creación de un supuesto programa de acceso especial que no existía. Rush ocupaba un puesto ejecutivo de alto nivel en una agencia federal y contaba con una autorización de seguridad Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI).Foto: @TheJusticeDept

¿Cuánto dinero perdió el gobierno de Estados Unidos?

El Departamento de Justicia calcula que las acciones atribuidas a Rush provocaron pérdidas por aproximadamente 194 millones de dólares.

Entre los recursos involucrados se encuentran:

Más de 1.8 millones de dólares en vuelos privados que habría autorizado para uso personal.

en vuelos privados que habría autorizado para uso personal. Aproximadamente 145 millones de dólares transferidos a una sociedad de cartera creada por órdenes suyas.

transferidos a una sociedad de cartera creada por órdenes suyas. Cuatro propiedades de lujo adquiridas en Palm Beach y Hobe Sound, Florida .

. Cerca de 46 millones de dólares en lingotes de oro que, según fiscales, fueron ocultados en su vivienda.

que, según fiscales, fueron ocultados en su vivienda. Decenas de miles de dólares reclamados de manera fraudulenta como compensación por licencia militar.

¿Qué encontraron los investigadores en su casa?

Cuando las autoridades registraron la vivienda de Rush en Ashburn, Virginia, encontraron una importante cantidad de bienes y dinero.

De acuerdo con una declaración jurada de un agente del FBI, fueron incautados aproximadamente 300 lingotes de oro, cerca de 2 millones de dólares en efectivo y alrededor de 35 relojes de lujo.

Rush fue detenido después del registro y un juez ordenó que permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza tras su comparecencia inicial.

¿También entregó información sobre una fuente secreta?

Los documentos judiciales señalan que, durante un interrogatorio, Rush reconoció haber proporcionado a un funcionario de un gobierno extranjero información sobre la identidad de una fuente secreta del gobierno estadounidense.

El escrito no identifica al país al que pertenecía ese funcionario extranjero.

Este elemento forma parte de las acusaciones descritas por los fiscales, aunque el cargo por el que Rush se declaró culpable es fraude electrónico.

¿Rush mintió sobre su historial militar y académico?

Las autoridades también determinaron que Rush presentó información falsa sobre sus antecedentes al solicitar empleos.

Entre otras afirmaciones, habría asegurado que fue piloto de la Marina de Estados Unidos y que obtuvo una licenciatura en la Universidad de Clemson y una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer.

Los investigadores determinaron que no fue piloto de la Marina y que no asistió a esas dos instituciones.

Rush se alistó en la Marina en 1997 y fue dado de baja honorablemente de la Reserva de la Marina como teniente en 2015.

¿Cuántos años de prisión podría recibir?

Rush se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

El juez de distrito Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia el 28 de enero en Alexandria, Virginia.

La CIA informó que remitió el caso al FBI después de que una investigación interna encontrara pruebas de los delitos atribuidos a Rush.

El director de la agencia, John Ratcliffe, señaló que el exfuncionario abusó de su cargo y de la confianza pública.

Por su parte, el secretario de Justicia, Todd Blanche, afirmó que los empleados federales tienen la responsabilidad de servir al pueblo estadounidense y no utilizar sus funciones para beneficio propio.

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