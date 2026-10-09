Luego de las quejas por aguas sucias en Guadalajara, Pablo Lemus anunció iniciativa de Acueducto Sustituto, ¿Qué implica?

Jalisco y Gobierno federal acuerdan colaborar para mejorar la calidad del agua en Guadalajara.

GUADALAJARA. — El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, envió al Congreso estatal una iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, un proyecto que busca mejorar la calidad del agua que reciben los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sin aumentar la extracción del lago de Chapala.

La propuesta forma parte de un plan para atender los problemas de abastecimiento registrados en los últimos meses y contempla la participación de los gobiernos estatal y federal.

De acuerdo con información publicada por El Informador, Lemus señaló que Jalisco destinará recursos estatales a la obra y pidió al Poder Legislativo analizar y aprobar la iniciativa. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su administración apoyará el proyecto mediante un esquema de colaboración que dividirá las responsabilidades financieras y operativas entre ambas administraciones.

La propuesta también abre la discusión sobre el financiamiento de la infraestructura hidráulica, pues el gobierno estatal solicitó el respaldo de la Secretaría de Hacienda para obtener las autorizaciones necesarias relacionadas con la contratación de deuda. Aunque el proyecto busca ofrecer una solución de largo plazo, su avance dependerá de las decisiones legislativas y de la definición de los recursos y las responsabilidades de cada gobierno.

¿Qué es el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara y para qué servirá?

El Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara es un proyecto de infraestructura hidráulica que busca modernizar el sistema encargado de llevar agua al Área Metropolitana de Guadalajara.

Su objetivo central es mejorar la calidad del agua que llega a los hogares, como parte de una estrategia para atender los problemas que han afectado el suministro en la región.

De acuerdo con los anuncios de los gobiernos estatal y federal, el proyecto busca:

Mejorar la calidad del agua que reciben los habitantes de Guadalajara y los municipios metropolitanos.

que reciben los habitantes de Guadalajara y los municipios metropolitanos. Modernizar la infraestructura de conducción y distribución del recurso.

Atender los problemas de abastecimiento reportados durante los últimos meses.

Evitar que la solución dependa de aumentar la extracción de agua del lago de Chapala.

Establecer una estrategia de largo plazo mediante la coordinación entre Jalisco y el Gobierno de México.

Aunque el anuncio establece los objetivos generales de la obra, los detalles técnicos, los plazos de construcción y el costo total no están especificados en la información disponible.

Pablo Lemus envía la iniciativa al Congreso de Jalisco

El gobernador Pablo Lemus informó que la iniciativa para construir el acueducto fue enviada al Congreso del Estado para su análisis.

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El mandatario sostuvo que su administración asumirá la parte que le corresponde en el financiamiento y dejó en manos de los legisladores la revisión de la propuesta.

“Jalisco hará su parte con recursos estatales. Ahora le corresponde al Congreso analizar y aprobar esta iniciativa”, indicó.

El envío de la iniciativa representa un paso en el proceso institucional, pero no significa que la construcción ya esté aprobada ni que las obras hayan comenzado. Para avanzar, el proyecto deberá cumplir con los procedimientos legislativos y administrativos correspondientes.

Lemus también afirmó que la propuesta no contempla privatizar el servicio de agua ni entregar su operación mediante una concesión.

“El mandatario aclaró que este proyecto no privatiza ni concesiona el servicio”, señala la información difundida sobre el anuncio.

Con esta postura, el gobierno estatal busca dejar claro que el Estado conservará la responsabilidad sobre el servicio, mientras se desarrolla la infraestructura necesaria para atender los problemas de calidad del agua.

Claudia Sheinbaum confirma apoyo federal al proyecto hídrico

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México respaldará a Jalisco en el desarrollo del proyecto para mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante su conferencia matutina, explicó que ambas administraciones trabajan en un acuerdo para distribuir las responsabilidades operativas y financieras.

“El Gobernador tiene una propuesta para modernizar todo el sistema. Entonces lo que acordamos, estamos ya en el acuerdo final, es que el Estado de Jalisco hace una parte y nosotros hacemos otra parte. Lo importante es resolver el problema de la calidad del agua”, informó la presidenta.

La declaración confirma la disposición del Gobierno federal para participar en la solución, aunque la información presentada no detalla cuánto dinero aportará cada administración ni qué componentes específicos financiará cada una.

Sheinbaum destacó que el objetivo compartido consiste en resolver los problemas relacionados con la calidad del agua que recibe la población.

Por su parte, Lemus agradeció la disposición de la presidenta para trabajar de manera coordinada con las autoridades de Jalisco.

“Nosotros haremos lo que nos corresponde y esperamos el apoyo del Gobierno federal para atender esta situación”, puntualizó el gobernador.

¿Cómo se financiará el Acueducto Chapala-Guadalajara?

El financiamiento contempla la participación de los gobiernos de Jalisco y México. Sin embargo, los montos y las condiciones específicas de las aportaciones todavía no se precisan en la información difundida.

De acuerdo con las declaraciones de ambos mandatarios, el esquema considera una distribución de responsabilidades entre las dos administraciones.

Los principales puntos anunciados son:

Gobierno de Jalisco: aportará recursos estatales para desarrollar la parte que le corresponda del proyecto.

aportará recursos estatales para desarrollar la parte que le corresponda del proyecto. Gobierno federal: participará en el financiamiento y las tareas que se definan dentro del acuerdo de colaboración.

participará en el financiamiento y las tareas que se definan dentro del acuerdo de colaboración. Secretaría de Hacienda: fue señalada como una instancia a la que el gobierno estatal solicitó respaldo para obtener las autorizaciones relacionadas con la contratación de deuda.

fue señalada como una instancia a la que el gobierno estatal solicitó respaldo para obtener las autorizaciones relacionadas con la contratación de deuda. Congreso de Jalisco: deberá analizar la iniciativa presentada por Lemus y determinar si la aprueba.

Agua sucia.

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La intervención de la Secretaría de Hacienda está relacionada con los trámites necesarios para el financiamiento. Esto no significa, por sí solo, que una nueva deuda ya haya sido autorizada o contratada.

Para conocer el impacto financiero del proyecto será necesario esperar la publicación de los montos, las condiciones de financiamiento y los compromisos que asumirá cada nivel de gobierno.

¿El nuevo acueducto aumentará la extracción de agua del lago de Chapala?

Uno de los objetivos señalados por el gobierno de Jalisco es mejorar la calidad del agua sin aumentar la extracción del lago de Chapala.

Este punto es relevante porque el lago forma parte de la infraestructura hídrica que abastece a la región y cualquier decisión sobre su aprovechamiento tiene implicaciones para la gestión del recurso.

La propuesta se presenta como una alternativa para modernizar el sistema y atender los problemas de calidad del agua sin depender de una mayor extracción.

No obstante, la información disponible no incluye los detalles técnicos necesarios para determinar cómo funcionará el nuevo acueducto, qué infraestructura sustituirá ni cuáles serán sus capacidades de conducción.

Esos elementos serán importantes para evaluar los efectos de la obra sobre el abastecimiento metropolitano y el manejo del agua proveniente del lago.

¿Qué falta para que comience la construcción del acueducto?

Aunque los gobiernos estatal y federal confirmaron su disposición para colaborar, todavía deben definirse y completarse distintos pasos antes de que pueda confirmarse el inicio de las obras.

Entre los puntos pendientes se encuentran:

Análisis legislativo: el Congreso de Jalisco debe revisar la iniciativa enviada por el gobernador. Aprobación del proyecto: el avance dependerá de las decisiones que adopten los legisladores y de los procedimientos aplicables. Definición del financiamiento: será necesario precisar las aportaciones estatales y federales, así como las condiciones de cualquier deuda. Distribución de responsabilidades: los gobiernos deberán establecer qué tareas operativas y financieras corresponderán a cada administración. Detalles técnicos y calendario: será necesario conocer el costo total, las etapas de ejecución, los plazos y las características de la infraestructura.

La información difundida hasta ahora no establece una fecha de inicio de construcción ni un plazo para concluir el acueducto.

¿Cómo podría beneficiar el proyecto a los habitantes de Guadalajara?

El principal beneficio esperado es mejorar la calidad del agua que llega a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara y contribuir a resolver los problemas de suministro que se han registrado en los últimos meses.

Para los habitantes, los resultados dependerán de que la infraestructura cumpla con los objetivos anunciados y de que las autoridades establezcan un plan de ejecución y operación que permita evaluar su funcionamiento.

Entre los aspectos que será importante vigilar están:

La calidad del agua que llegará a las viviendas.

La continuidad del suministro en las colonias afectadas.

Los recursos públicos destinados a la construcción.

El cumplimiento de los plazos que establezcan las autoridades.

Los mecanismos de supervisión y evaluación de los resultados.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa institucional en la que el Congreso estatal debe analizar la iniciativa y los gobiernos deben concretar los términos de su colaboración.

El siguiente paso será conocer si el Congreso de Jalisco aprueba la propuesta y bajo qué condiciones se financiará el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. De esas decisiones dependerá el avance de una obra que busca atender los problemas de calidad del agua en la zona metropolitana sin incrementar la extracción del lago de Chapala.