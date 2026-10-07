¿Qué está pasando en Guadalajara? Agua negra y con mal olor “más sucia de lo que reconocen las autoridades” sale de los grifos en al menos 475 colonias desde hace más de 9 meses y, luego de protestas, el gobierno les dará tandeos

Vecinos de cientos de colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentan desde hace meses un suministro de agua turbia y con sedimentos, lo que obligó al gobierno estatal a suspender fuentes de abastecimiento y activar un programa de tandeos de seis meses. Foto: Especial

Vecinos de cientos de colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentan desde hace meses un suministro de agua turbia y con sedimentos, lo que obligó al gobierno estatal a suspender fuentes de abastecimiento y activar un programa de tandeos de seis meses.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) atraviesa una de las crisis hídricas y sanitarias más complejas de las últimas décadas. Desde hace más de nueve meses, habitantes de distintos municipios metropolitanos han reportado que de las llaves de sus hogares no sale un líquido salubre, sino una sustancia oscura, con sedimentos, mal olor y características similares al chapopote.

Ante la presión social, movilizaciones ciudadanas y protestas que han llegado a bloquear vialidades principales, el gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, reconoció la magnitud del problema, destituyó al director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, y anunció una serie de medidas de emergencia que incluyen la suspensión de fuentes tradicionales de abastecimiento y la implementación de un sistema de tandeos por un periodo estimado de seis meses.

Qué está pasando con el agua en Guadalajara y por qué sale negra o turbia de las llaves

La problemática de la calidad del agua en la capital jalisciense y sus municipios conurbados escaló de manera drástica tras acumularse miles de reportes ciudadanos y evidencias gráficas compartidas en redes sociales.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por diversos medios y análisis académicos, al menos 475 colonias registraron agua sucia, turbia o con anomalías entre enero de 2025 y enero de 2026, acumulando más de mil quejas formales.

En contraste, el SIAPA había reconocido afectaciones en un número menor, cerca de 176 a 180 colonias, atribuyendo inicialmente el fenómeno al deterioro general de la infraestructura hidráulica y a plantas potabilizadoras obsoletas, como la número 1 en Miravalle, construida en 1956.

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La causa principal detrás del agravamiento de la crisis se localiza en el antiguo sistema de abastecimiento que conduce agua desde el Lago de Chapala hacia la metrópoli.

Las inspecciones y diagnósticos oficiales confirmaron la presencia de múltiples descargas irregulares a lo largo del canal de Las Pintas, las cuales desembocan en la presa homónima.

La causa principal detrás del agravamiento de la crisis se localiza en el antiguo sistema de abastecimiento que conduce agua desde el Lago de Chapala hacia la metrópoli.

Este suministro, que aporta hasta 2.5 metros cúbicos por segundo a la red, terminó por degradar de forma severa la calidad del agua que llega a los hogares tras pasar por la planta potabilizadora, volviéndola inservible para el consumo humano y las actividades básicas cotidianas.

Qué contiene el agua contaminada y los riesgos reales para la salud según expertos

Mientras que las autoridades estatales han señalado que el principal problema radica en la turbiedad y el deterioro estético del líquido, diversas organizaciones civiles, activistas e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) han profundizado en la composición química y biológica del agua distribuida en la red pública.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) dio a conocer los resultados de muestreos recientes realizados en colonias de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco. Los análisis confirmaron la presencia de plomo en muestras de zonas como La Americana, El Fresno, San Rafael, Mirador del Sol y Fovissste Miravalle, además de una notable ausencia de cloro residual.

En paralelo, académicos de la UdeG documentaron niveles de turbiedad que alcanzan las 40 unidades —cuando la norma establece un límite máximo permisible de tres—, así como la presencia de algas, rotíferos, invertebrados y posibles rastros de microcistinas y parásitos como Giardia lamblia.

A pesar de estos hallazgos, la Secretaría de Salud Jalisco y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado han informado que, en muestras sin sedimentos visibles, los niveles de coliformes se mantienen dentro de parámetros permisibles y que no se ha registrado un repunte estadístico anómalo en las atenciones por enfermedades gastrointestinales (reportando 30 mil 471 casos en 2026 frente a 33 mil 730 en el mismo periodo del año anterior), aunque se mantiene una vigilancia epidemiológica constante ante el malestar y la incertidumbre generalizada de la población.

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Cómo funcionarán los tandeos de agua por seis meses y las acciones de infraestructura anunciadas

Como respuesta directa a la contingencia, el gobernador Pablo Lemus, en coordinación con los presidentes municipales de la Junta de Gobierno del SIAPA, tomó la decisión de suspender el uso de agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, eliminando ese caudal contaminado de la red metropolitana.

Dado que esta medida reducirá drásticamente el volumen de agua disponible para la Zona Metropolitana de Guadalajara, las autoridades anunciaron la aplicación de un programa de tandeos que comenzará a operar formalmente.

Este esquema de rotación del servicio durará aproximadamente seis meses e implicará cortes programados de uno o dos días, baja presión y distribución sectorizada en las colonias más vulnerables o afectadas.

De manera paralela, el gobierno estatal informó que se acelerarán las obras de infraestructura hidráulica proyectadas a mediano y corto plazo, las cuales incluyen:

La conclusión de las obras del acueducto de desvío de La Calera .

. La modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle .

. El impulso a un proyecto de acueducto sustituto Chapala-Guadalajara a un plazo de dos años.

La exigencia de concluir las obras complementarias para que el sistema El Zapotillo, en la cuenca del Río Verde, opere al ciento por ciento de su capacidad (actualmente funciona al 45%).

Agua sucia.

Reacción institucional, destituciones y el debate político en Jalisco

La crisis hídrica generó un fuerte revuelo político en la entidad. Diputados locales de Morena, encabezados por legisladores como Merilyn Gómez Pozos, exigieron la declaratoria formal de una emergencia sanitaria en la Zona Metropolitana de Guadalajara, responsabilizando directamente a las administraciones del partido Movimiento Ciudadano por una supuesta falta de planeación, corrupción interna en el SIAPA y deficiencias presupuestales en el manejo de los recursos hidráulicos.

Por su parte, el Ejecutivo estatal convocó a una cumbre urgente en Casa Jalisco con los alcaldes metropolitanos —con la notable ausencia del edil de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino— para alinear una estrategia metropolitana unificada.

El punto de inflexión político ocurrió con la salida del titular del SIAPA, buscando reestructurar la institución y dar paso a mesas de trabajo permanentes con los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán, con el fin de transparentar los reportes técnicos y mitigar el impacto operativo en los hogares.

Protestas ciudadanas, exigencia de alerta sanitaria y el contexto del Mundial de Fútbol 2026

El descontento social rebasó los canales institucionales y se trasladó a las calles. Manifestaciones y bloqueos en vialidades estratégicas, como el registrado en la colonia El Sauz que paralizó temporalmente la Línea 1 del Tren Ligero, evidenciaron el hartazgo de la ciudadanía.

Un momento simbólico de la protesta ocurrió cuando colectivos, académicos y vecinos se congregaron frente al reloj de cuenta regresiva rumbo al Mundial de Fútbol 2026, bajo la consigna “Más agua menos Mundial”.

En dicha concentración, los inconformes exigieron una alerta sanitaria formal y criticaron que, mientras la ciudad se prepara para recibir eventos internacionales de gran escala, miles de familias batallan diariamente con agua sucia que daña tuberías domésticas, electrodomésticos y genera problemas dermatológicos o de salud estomacal.

Asimismo, organizaciones sociales como el IMDEC recalcaron que esta crisis tiene un profundo impacto de género, ya que el 65% de las tareas relacionadas con la gestión de agua alternativa, la limpieza y el cuidado de personas enfermas en el hogar recaen desproporcionadamente sobre las mujeres.

¿Cómo impacta esta crisis en tu hogar y qué medidas prácticas puedes tomar?

Para las familias que habitan en las colonias afectadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, esta contingencia altera por completo la rutina diaria.

La incertidumbre sobre la calidad del líquido obliga a destinar presupuesto adicional para la compra de agua embotellada o purificada, incluso para actividades básicas como el lavado de dientes o el baño de infantes.

Para las familias que habitan en las colonias afectadas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, esta contingencia altera por completo la rutina diaria.

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Ante el inicio inminente del programa de tandeos y la persistencia de sedimentos en la red, se recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones: