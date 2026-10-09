¿Cuándo cambia el horario en Baja California?

Mexicali,B.C.- Baja California se prepara para el próximo cambio de horario, que se realizará el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar.

Aunque desde 2022 la mayor parte de México dejó de aplicar el horario de verano, Baja California conserva este ajuste debido a su condición fronteriza y a la necesidad de mantener la coordinación horaria con Estados Unidos. La medida está establecida en la Ley de los Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Cuándo y cómo cambiará el horario en Baja California?

El ajuste se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 horas, los relojes deberán atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00.

El cambio se aplicará en todo Baja California, incluidos Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

La fecha varía cada año porque la legislación establece que el horario estacional fronterizo concluye a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al día 1.

¿Por qué Baja California sigue cambiando la hora?

La principal razón es su relación fronteriza con Estados Unidos. La coincidencia de horarios facilita la coordinación de actividades comerciales, laborales, escolares y de transporte entre las ciudades de ambos lados de la frontera.

Mientras Baja California mantiene el horario estacional, el resto del país se rige por el horario estándar establecido para cada zona, con excepción de determinados municipios fronterizos que también conservan el ajuste.

Esta diferencia es especialmente relevante para ciudades como Mexicali y Tijuana, donde existe una intensa interacción económica y cotidiana con localidades estadounidenses como Calexico y San Diego.

¿Por qué se eliminó el horario de verano en el resto de México?

En octubre de 2022 entró en vigor la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, que eliminó la aplicación general del horario de verano en el país y mantuvo el horario estacional para Baja California y determinados municipios de la frontera norte.

Desde entonces, la mayoría de las entidades ya no adelantan ni atrasan sus relojes dos veces al año. La excepción fronteriza se conserva en la legislación para mantener la coordinación horaria con Estados Unidos.

¿Se debe cambiar manualmente la hora del celular?

Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente, siempre que tengan configurada correctamente la zona horaria y cuenten con las actualizaciones correspondientes.

Sin embargo, se recomienda revisar los relojes de automóviles, electrodomésticos y otros aparatos que no se ajustan de manera automática, para evitar confusiones al iniciar actividades el domingo 1 de noviembre