Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica, en Oaxaca; Fiscalía apunta a disputa entre grupos criminales

La Fiscalía de Oaxaca sostiene como primera línea de investigación que la agresión iba dirigida contra un presunto generador de violencia conocido como “El Darío”, quien también murió.

Un ataque armado registrado la tarde del viernes 9 de octubre en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, dejó tres hombres muertos, entre ellos el periodista Hamurabi Huesca Manzano, director de Pinotepa Comunica, un medio digital con alrededor de 52 mil seguidores en Facebook.

Tras la agresión, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que una de sus principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales de la región. De acuerdo con la versión inicial de la dependencia, el objetivo del ataque habría sido otro hombre, identificado como D. A. S. A., alias “El Darío”, señalado por las autoridades como presunto generador de violencia en la Costa oaxaqueña.

Huesca también trabajaba como taxista y, según la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, esperaba brindar un servicio de transporte al hombre cuando ocurrió el ataque. La dependencia no señaló que el homicidio del comunicador estuviera relacionado con su actividad periodística.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Hamurabi Huesca?

De acuerdo con el comunicado de la FGEO, la agresión ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles 13ª Sur y 9ª Poniente, en la colonia Planta y Porvenir, en Santiago Pinotepa Nacional.

La reconstrucción inicial indica que un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego contra “El Darío”. Durante la agresión, Huesca fue alcanzado por los disparos y murió en el sitio.

El hombre señalado como blanco del ataque resultó herido y fue trasladado a un hospital regional, donde falleció horas después. Una tercera víctima, identificada por las autoridades con las iniciales O. F. M. M., también murió durante los hechos.

Después de recibir el reporte de las detonaciones, la Vicefiscalía Regional de la Costa desplegó agentes estatales de investigación, peritos y ministerios públicos para procesar la escena, recabar indicios e integrar la carpeta correspondiente.

La Fiscalía informó que el grupo armado presuntamente responsable ya había sido identificado a partir de las primeras diligencias. Sin embargo, la identificación de los sospechosos no equivale a que hayan sido detenidos ni a que exista una sentencia en su contra.

¿Por qué investigan una disputa entre grupos criminales?

La FGEO señaló que los primeros trabajos de campo, inteligencia y gabinete apuntan a una confrontación entre células criminales locales como posible móvil del ataque.

Según la dependencia, “El Darío” era considerado uno de los principales generadores de violencia en esa zona de la Costa de Oaxaca. Esta caracterización forma parte de la información difundida por las autoridades y no constituye, por sí misma, una resolución judicial.

La Fiscalía sostuvo que la agresión habría estado dirigida contra ese hombre y que Huesca fue alcanzado por los disparos mientras esperaba para prestarle un servicio de transporte.

Hasta la información difundida por la Fiscalía, no se había establecido que el asesinato de Huesca estuviera motivado por su trabajo periodístico. Esa distinción es relevante para la investigación, aunque la posible relación del crimen con su actividad como comunicador tendría que examinarse a partir de las pruebas y diligencias ministeriales.

La dependencia afirmó que investigaría las circunstancias de los tres homicidios para localizar a los responsables y presentarlos ante la justicia.

¿Quién era Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica?

Hamurabi Huesca Manzano desarrolló su trayectoria como comunicador en distintos medios de la Costa de Oaxaca antes de fundar Pinotepa Comunica, una página informativa dedicada a difundir noticias de la región.

El medio reunía aproximadamente 52 mil seguidores en Facebook y se presentaba como un espacio de información local bajo la categoría de periodista.

Horas antes del ataque, alrededor de las 9:25 de la mañana del viernes, la página publicó un mensaje de promoción política relacionado con Salomé Martínez, presentada en la publicación como presidenta del Partido de la Transformación Oaxaqueña.

El contenido incluía la frase “Con nuestra presidenta Salomé Martínez somos más fuertes”. Esa publicación fue la última actividad registrada en la página antes del homicidio, según la información proporcionada.

No se ha establecido un vínculo entre esa publicación y el ataque armado, por lo que no debe considerarse evidencia de un móvil político.

Asesinan a Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica, en Oaxaca; Fiscalía apunta a disputa entre grupos criminales

Oaxaca registra otro asesinato de un periodista en menos de tres meses

El homicidio de Huesca ocurrió menos de tres meses después del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, perpetrado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.

En ese caso, el fiscal general del estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que dos hombres que viajaban en una motocicleta atacaron a Leyva mientras se encontraba en un puesto de comida.

Según los avances presentados por la Fiscalía, cámaras del sistema C5 permitieron reconstruir la llegada de los agresores y parte de su ruta de escape. En el lugar se localizaron tres casquillos de calibre 9 milímetros, mientras que el periodista recibió impactos en la región de la cabeza y el cuello.

Las autoridades señalaron que la carpeta de investigación reunió más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes de material videográfico, analizado por un equipo interinstitucional.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción sobre ese expediente y dispuso el traslado de la carpeta de investigación a la Ciudad de México.

Rodríguez Alamilla afirmó que la actividad periodística de Leyva constituía la principal línea de investigación de ese homicidio, una diferencia con la hipótesis inicial presentada en el caso de Huesca.

Dos investigaciones con líneas distintas

Aunque ambos periodistas fueron asesinados en Oaxaca en un periodo inferior a tres meses, las autoridades han comunicado hipótesis diferentes sobre los posibles móviles.

Hamurabi Huesca: la Fiscalía estatal señaló como primera línea una disputa entre células criminales y sostuvo que el ataque habría estado dirigido contra “El Darío”.

la Fiscalía estatal señaló como primera línea una disputa entre células criminales y sostuvo que el ataque habría estado dirigido contra “El Darío”. Francisco Alejandro Leyva Aguilar: el fiscal informó que la actividad periodística era la principal línea de investigación y que la FGR atrajo el caso.

Estas hipótesis corresponden a investigaciones distintas y no deben confundirse. En el caso de Huesca, la determinación del móvil dependerá de las pruebas que logren reunir las autoridades.

El asesinato del director de Pinotepa Comunica vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo en México, particularmente en regiones donde operan grupos criminales. Para esclarecer el caso, será fundamental que la Fiscalía determine quiénes participaron en el ataque, cuáles fueron sus motivos y si existe algún vínculo adicional que deba investigarse.

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