Pide Fiscalía 210 años de prisión para cada asesino de surfistas

La Fiscalía General del Estado solicita una pena de 210 años de prisión para cada uno de los tres hombres declarados culpables de los asesinatos de los surfistas extranjeros Callum y Jake Robinson, de nacionalidad australiana, y Carter Rhoad, estadounidense. Foto: Cortesía

La Fiscalía de Baja California solicitará esa pena para cada uno de los tres hombres declarados culpables de los homicidios de Callum y Jake Robinson y Carter Rhoad en Ensenada.

Ensenada, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitará una pena de 210 años de prisión para cada uno de los tres hombres declarados culpables de los asesinatos de los surfistas extranjeros Callum y Jake Robinson, de nacionalidad australiana, y Carter Rhoad, estadounidense, informó la fiscal general María Elena Andrade Ramírez.

La funcionaria explicó que, tras obtener el fallo condenatorio, aún está pendiente la audiencia de individualización de las penas, en la que se determinará cuántos años de prisión deberá cumplir cada uno de los responsables.

La Fiscalía General del Estado está pidiendo una pena ejemplar de 210 años por cada uno, obtuvimos la sentencia condenatoria, falta el fallo en donde se va a individualizar la pena para ver a qué cantidad de años se les va a condenar”

Te puede interesar: Padres de surfistas asesinados en Ensenada afirman que nunca serán olvidados

Fiscalía detalla cómo ocurrieron los asesinatos

Andrade Ramírez señaló que los tres jóvenes fueron asaltados con armas de fuego en un paraje solitario de Ensenada, donde los despojaron de su vehículo, teléfonos celulares y otras pertenencias antes de privarlos de la vida.

Prácticamente los asaltaron en medio de la nada usando armas de fuego, los despojan del vehículo, teléfonos celulares y otras pertenencias y cobardemente los privan de la vida, luego se llevan los cuerpos, los esconden y los arrojan a un pozo que estaba abandonado, los tapan con unas tablas y maleza”

La fiscal destacó que, aunque los hechos ocurrieron en un lugar solitario y sin testigos, agentes estatales de investigación, peritos del Instituto de Ciencias Forenses y agentes del Ministerio Público lograron integrar el expediente a partir de las primeras evidencias y otros elementos recabados posteriormente.

Audiencia definirá las penas para los tres responsables

La titular de la FGE indicó que, en pocas semanas, las autoridades consiguieron las órdenes de aprehensión contra los acusados. Después de un proceso judicial prolongado, obtuvieron el fallo condenatorio.

Durante la audiencia celebrada el viernes estuvieron presentes los padres de las víctimas y sus representantes consulares, quienes permanecieron atentos al desarrollo del proceso.

La audiencia de individualización de las penas será el siguiente paso para establecer la condena que corresponderá a cada uno de los tres hombres declarados culpables.