Padres de surfistas asesinados en Ensenada afirman que nunca serán olvidados

Debra y Martin Robinson, padres de los surfistas australianos Callum y Jake Robinson, esperan que la sentencia contra los responsables de sus asesinatos contribuya a evitar nuevas tragedias. Foto: Cortesía

Debra y Martin Robinson esperan que la sentencia contra los tres culpables también dé paz a otras familias mexicanas.

Ensenada, B.C.- Los hermanos australianos Callum y Jake Robinson nunca serán olvidados por sus familiares, quienes esperan que la sentencia contra los tres hombres declarados culpables de sus asesinatos también impida que otras familias mexicanas sufran una tragedia similar, pues creen que los responsables pudieron haber cometido otros homicidios anteriormente.

El veredicto de culpabilidad es un momento significativo en nuestro largo y doloroso camino para buscar la justicia para nuestros hermosos hijos, Callum y Jake, y su amigo Carter Rhoad, cuyas vidas fueron arrebatadas en 2024 de forma cruel” — Debra y Martin Robinson.

Los padres señalaron que los jóvenes tenían toda una vida por delante, llena de sueños, amor y promesas, por lo que aseguraron que mantendrán vivo su recuerdo y continuarán honrando sus vidas.

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Esperan que la sentencia dé paz a otras familias

Por su parte, la madre de los hermanos australianos expresó su preocupación de que los tres hombres pudieran estar relacionados con otros asesinatos y manifestó su esperanza de que una sentencia prolongada evite que otras familias atraviesen una situación similar.

Creo que esta gente no es la primera vez que asesinan a alguien, y espero que traiga algo de paz a otras familias, familias mexicanas, y sabiendo que con suerte habrá una sentencia larga que nunca le harán esto a ninguna otra familia mexicana”

Los padres reiteraron que ningún resultado judicial podrá revertir la tragedia, pero esperan que el fallo represente un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos de Callum y Jake Robinson, así como de su amigo estadounidense Carter Rhoad.

¿De dónde sacan la fuerza para seguir adelante?

Para nosotros significó mucho venir aquí a representar a nuestros hijos, esto es lo último que podemos hacer por ellos, y fue una parte importante de todo este proceso, no sé si cierre es la palabra correcta, respondió el padre.

Debra y Martin Robinson, padres de los surfistas australianos Callum y Jake Robinson, esperan que la sentencia contra los responsables de sus asesinatos contribuya a evitar nuevas tragedias. Foto: Cortesía

¿Cómo se sintieron unos padres amorosos al estar sentados en una sala de audiencia día tras día, a una distancia prudencial de los asesinos y mantener la compostura?

Creo que los padres aman tanto a sus hijos que encontrarían la fuerza necesaria y creo que muchos padres lo harían, no sé cómo lo haces, simplemente lo haces, expresó la madre.

Buscan mantener vivo el legado de Callum y Jake

¿Cómo van a mantener viva la memoria de sus hijos?

Tenemos una fundación llamada Callum y Jake Robinson y a través de esa base estamos tratando de llevar el legado de Callum y Jake, hay mucha información en línea sobre la fundación y realmente queremos que la gente sepa que se ha creado para ayudar realmente a la gente joven, den un paso al frente en sus vidas y asumir desafíos que tal vez no hayan hecho antes, declaró el padre.

La mayoría de los asesinatos en este país nunca se resuelven, ¿les conforta saber que en su caso hubo respuesta?

Sí, estamos increíblemente agradecidos al equipo de la fiscalía, creo que han hecho un trabajo fantástico, todos los que han estado relacionados con este caso se han esforzado al máximo, confirmaron una acusación absolutamente fantástica y no creo que hubiéramos podido lograrlo sin la ayuda de todos, respondió el padre.

¿Cómo fue el momento en que escucharon que sí son culpables?

Hoy no me siento diferente a como me sentiré mañana o como me sentí ayer porque Callum y Jake no están aquí y un veredicto es bueno, pero eso no los trae de vuelta, expresó la madre.

Debra y Martin Robinson, padres de los surfistas australianos Callum y Jake Robinson, esperan que la sentencia contra los responsables de sus asesinatos contribuya a evitar nuevas tragedias. Foto: Cortesía

Esperan la sentencia contra los tres acusados

La sentencia se dictará la semana que viene, ¿qué significa la justicia al final?

No creo que vayamos a anticiparnos a ningún tipo de sentencia que el juez va a dictar, pero quiero decir, sé que hay sanciones importantes, estamos frente a estas personas y solo esperamos que reciban esas sanciones, respondió el padre.

¿Qué opinan de los asesinos?

Para ser sincera, no siento nada por ellos, yo trato de aferrarme al recuerdo de mis hijos varones, y trato de no pensar en ellos, y la verdad es que no quiero que tengan ninguna comunicación ellos y yo, en realidad no pronunciamos sus nombres, en realidad no forman parte de nuestro dolor, manifestó la madre.

¿Algo que quieran decir acerca de estos tres jóvenes que fallecieron y que les gustaría que la gente sepa de ellos?

Casi todos los días recibimos llamadas de personas que se ponen en contacto con nosotros, a veces son personas que nunca hemos conocido antes, que nos cuentan cosas inspiradoras sobre estos tres chicos, cómo les han ayudado en sus vidas y cambiado el curso de sus vidas, y bueno, han marcado una gran diferencia en sus vidas, así que creo que eso es realmente lo que estamos haciendo, estoy muy orgulloso de que, aunque ya no están aquí, siguen inspirando a otras personas, declaró el padre.

¿Volverían a México?

Probablemente no, dijo la madre.

¿Qué les dirían a otros padres de familia sobre venir a México?

Creo que cuando viajas simplemente tienes que tener mucho cuidado, en cualquier parte del mundo, respondió la madre.

¿Qué le dijeron al juez al final?

Le agradecimos su compasión, y le agradecimos su profesionalismo, simplemente agradecemos a todo el tribunal por lo que hicieron, cómo nos han tratado y la amabilidad que nos han mostrado, expresó la madre.