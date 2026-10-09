Declaran culpables a tres hombres por asesinato de surfistas en Ensenada

Los acusados, Jesús Gerardo García Cota, alias “El Kekas”; Irineo Francisco García Montaño y Ángel Jesús León Aguilera, fueron declarados culpables y la audiencia para dar a conocer la sentencia fue programada para el próximo 16 de octubre.

En una audiencia donde estuvieron presentes los padres de Callum y Jake Robinson, un juez de control declaró culpables a Jesús Gerardo “El Kekas”, Irineo Francisco y Ángel Jesús por el homicidio de los tres turistas en Santo Tomás; la sentencia se dictará el 16 de octubre.

Ensenada, B.C.- Un juez de control declaró culpables a tres hombres por los delitos de homicidio calificado y distintos cargos de robo relacionados con el asesinato de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson, así como del estadounidense Carter Rhoad, en Ensenada.

Los acusados, Jesús Gerardo García Cota, alias “El Kekas”; Irineo Francisco García Montaño y Ángel Jesús León Aguilera, escucharon el veredicto durante la audiencia celebrada el viernes 9 de octubre. La audiencia para dar a conocer la sentencia fue programada para el próximo 16 de octubre.

La diligencia comenzó a las 12:00 horas en la sala 3 de juicio oral, donde el juez Raúl Hernández Arellano determinó que se acreditaron las pruebas de los delitos mencionados, a excepción del de desaparición forzada cometida por particulares, al no aportarse datos que demostraran la comisión de ese hecho.

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Así ocurrieron los hechos en Santo Tomás

Durante la audiencia estuvieron presentes los padres de los hermanos Robinson, Debra y Martin Robinson, mientras que los padres de Carter siguieron la sesión por videollamada.

Durante el juicio se recordó que el 27 de abril de 2024, Ary Gisell Silva acudió acompañada de Jesús Gerardo, quien era su pareja sentimental, a una explanada de la delegación de Santo Tomás, donde acampaban los turistas extranjeros. Ahí tuvo contacto con uno de ellos y posteriormente comentó a “El Kekas” que tenían buenos teléfonos y llantas.

Más tarde, Jesús Gerardo, Irineo Francisco y Ángel Jesús regresaron en un vehículo a la misma explanada, donde encontraron a los surfistas. Los turistas fueron sorprendidos con armas de fuego, privados de la vida y despojados de sus pertenencias. Después, sus cuerpos fueron arrojados a un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad, en la zona de Punta San José.

El juez señaló que los homicidios se cometieron con premeditación, ventaja y alevosía. Entre los testimonios expuestos durante la audiencia también estuvo el de Ramón, hijastro de “El Kekas”, quien estuvo en el lugar de los hechos.

Testigos relataron lo ocurrido

En su declaración, Ramón relató que recibió una llamada al teléfono de su madre y después acompañó a su padrastro al sitio donde se encontraban los surfistas. Posteriormente, llegó otra camioneta de la que descendieron los otros dos acusados, mientras él permaneció en el vehículo escuchando música.

Dijo que, al escuchar un alboroto y varios disparos, se asustó y salió corriendo del lugar.

También se presentó el testimonio de la expareja de “El Kekas”, quien refirió que su hijo llegó asustado y le contó que había sido amenazado por los acusados. Además, describió a Jesús Gerardo como una persona violenta y agresiva, por lo que temía que pudiera hacerle daño a su hijo.

Familiares identificaron a las víctimas

Por su parte, los familiares de las víctimas declararon que perdieron comunicación con los jóvenes a partir del viernes 26 de abril de 2024, cuando realizaban un viaje para acampar. Ante la falta de noticias, solicitaron apoyo a corporaciones policiacas de sus países y al FBI para reportar su desaparición.

Posteriormente, recibieron información sobre el hallazgo de tres cuerpos que coincidían con las características de los surfistas, por lo que viajaron para identificarlos.

Durante la audiencia también se expusieron pruebas periciales recabadas por especialistas en criminalística, así como los resultados de las revisiones de los cuerpos, en los que se identificaron heridas profundas producidas por arma de fuego, principalmente en el área craneal.

El juez determinó que los datos de prueba acreditaron la participación de los tres acusados en los homicidios y los delitos relacionados. Para emitir la sentencia, se realizará un análisis detallado de las pruebas incorporadas durante el juicio.