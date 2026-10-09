Más de 1,800 armas aseguradas este año en Tijuana: caen en homicidios, robos y hasta en filtros de alcoholimetría

Avilés Amezcua expuso que se han decomisado más armas a personas menores de 25 años, incluidos menores de edad. Foto: Cortesía

La SSPCM ha confiscado más de mil 800 armas de fuego en lo que va del año; el titular de la dependencia, Alejandro Avilés Amezcua, advirtió que la mayoría de los aseguramientos ocurren en adultos jóvenes y menores de edad.

Tijuana, B.C.- La Policía Municipal asegura entre 15 y 25 armas de fuego por semana en Tijuana, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

José Alejandro Avilés Amezcua detalló que los decomisos se realizan durante distintas intervenciones policiales, entre ellas las relacionadas con homicidios, robos con violencia y faltas administrativas, cuando los agentes detectan personas en posesión de armamento.

Precisó que en lo que va del año, las autoridades municipales han asegurado más de mil 800 armas, cifra que corresponde a las intervenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad.

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Detectan armas en distintos operativos

Estas armas se han decomisado en medio de flagrancias de delitos como son los homicidios, la preocupación de que los ciudadanos en este caso aquellos que deciden delinquir tengan estas capacidades de fuego, eso es lo que nos ocupa y nos preocupa”

Explicó que los agentes también han localizado armamento durante operativos de alcoholimetría e inspecciones derivadas de faltas administrativas, cuando detectan que alguna persona transporta armas dentro de su vehículo.

Avilés Amezcua expuso que se han decomisado más armas a personas menores de 25 años, incluidos menores de edad, mientras que los aseguramientos entre adultos de 28 a 35 años y personas mayores han sido menos frecuentes.

Advierten sobre reclutamiento de jóvenes

Añadió que la delincuencia ha evolucionado mediante el uso de redes sociales y mecanismos de reclutamiento. Ante ello, consideró importante mantener programas de prevención dirigidos a jóvenes, quienes pueden ser más susceptibles de ser captados para actividades delictivas.

Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, atribuyó parte de los resultados al trabajo coordinado al interior de la corporación, así como a los cambios en su estructura, el esquema operativo y las áreas de investigación.