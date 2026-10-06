Botón Morado atiende más de 5 mil reportes y deja 626 detenidos en Tijuana

La aplicación Botón Morado permite solicitar apoyo policial y compartir la ubicación con operadores en Tijuana. Foto: Archivo

La aplicación de la SSPCM acumula más de 67 mil descargas y permite solicitar apoyo policial, compartir la ubicación y comunicarse por escrito con operadores del Centro de Monitoreo.

Tijuana BC.- La aplicación Botón Morado ha permitido atender 5 mil 112 reportes en Tijuana durante la actual administración, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

La herramienta, que registra más de 67 mil 150 descargas, permite solicitar apoyo policial ante situaciones como violencia familiar, violencia contra las mujeres, acoso y otras circunstancias que representen un riesgo para la integridad de las usuarias.

Te puede interesar: Con clonación de voz y mensajes por IA: así operan los nuevos fraudes bancarios y cómo evitar caer según la SSPCM de Tijuana

¿Cuántas personas han sido detenidas por reportes del Botón Morado?

A partir de los reportes recibidos mediante la aplicación, la SSPCM informó que 626 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos denunciados.

La respuesta se realiza mediante la coordinación entre los operadores del Centro de Monitoreo y los agentes municipales que acuden al lugar señalado por la persona que solicita ayuda.

La aplicación Botón Morado permite solicitar apoyo policial y compartir la ubicación con operadores en Tijuana. Foto: Cortesía

¿Cómo funciona el Botón Morado?

Una de las funciones de la aplicación es permitir que la persona que solicita apoyo comparta su ubicación con los operadores, facilitando que los agentes puedan acudir al punto donde se encuentra.

El Botón Morado también cuenta con una opción de comunicación escrita con el Centro de Monitoreo, lo que permite solicitar ayuda sin realizar una llamada telefónica.

Esta función puede utilizarse cuando la persona que enfrenta una situación de riesgo no puede hablar por teléfono y necesita mantener comunicación mediante mensajes.

¿Para qué situaciones se puede utilizar?

La aplicación permite solicitar apoyo ante violencia familiar, violencia contra las mujeres, acoso y otras situaciones que puedan representar un riesgo para la integridad de la persona.

La SSPCM mantiene disponible la herramienta para las mujeres de Tijuana y señala que el enlace para descargarla puede consultarse a través de la página oficial de la dependencia.