Con clonación de voz y mensajes por IA: así operan los nuevos fraudes bancarios y cómo evitar caer según la SSPCM de Tijuana

nte el riesgo de fraudes digitales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) compartió una serie de recomendaciones para identificar y prevenir posibles casos de phishing e ingeniería social. Foto: Generada con IA

La Policía Cibernética de Tijuana y autoridades federales recomiendan verificar mensajes, enlaces y solicitudes de información para evitar fraudes digitales.

Tijuana, B.C.- Ante el riesgo de fraudes digitales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) compartió una serie de recomendaciones para identificar y prevenir posibles casos de phishing e ingeniería social.

Estas prácticas buscan obtener información personal, financiera o confidencial mediante correos electrónicos, mensajes, llamadas telefónicas y sitios web que pueden hacerse pasar por empresas, instituciones, autoridades o personas conocidas.

La Guardia Nacional, a través del CERT-MX, también contempla el phishing y la ingeniería social entre los riesgos que aborda su Campaña Nacional de Ciberseguridad 2026, junto con la suplantación de identidad y el robo de información personal y financiera.

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También utilizan inteligencia artificial

La SSPCM señaló que algunas herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse para crear mensajes más personalizados y convincentes, por lo que recomendó no confiar únicamente en la apariencia o el contenido de una solicitud.

nte el riesgo de fraudes digitales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) compartió una serie de recomendaciones para identificar y prevenir posibles casos de phishing e ingeniería social. Foto: Generada con IA

La CONDUSEF también ha advertido sobre el uso de herramientas tecnológicas para facilitar fraudes, entre ellas la generación de mensajes personalizados que imitan el lenguaje y estilo de comunicación de instituciones financieras, así como la posible clonación de voz para realizar llamadas fraudulentas.

Por ello, antes de proporcionar datos, realizar transferencias o ingresar a un enlace, es importante verificar directamente con la persona o institución que supuestamente hizo la solicitud.

Una señal de alerta son los mensajes que generan sensación de urgencia, por ejemplo, cuando advierten sobre una cuenta bloqueada, un supuesto cargo no reconocido, una transferencia retenida o la necesidad de actualizar información inmediatamente.

La Guardia Nacional recomienda corroborar el remitente y la veracidad de cualquier notificación mediante medios oficiales, además de evitar compartir contraseñas, códigos de verificación o información personal de manera remota.

¿Cómo identificar un posible fraude?

Una de las principales recomendaciones es no abrir enlaces inesperados, incluso cuando el mensaje parezca provenir de un banco, empresa, dependencia gubernamental o persona conocida.

En lugar de utilizar el vínculo recibido, se puede ingresar directamente a la página oficial o abrir la aplicación correspondiente para comprobar si realmente existe algún problema con la cuenta.

La CONDUSEF señala que las instituciones financieras no solicitan mediante correo electrónico datos como contraseñas, NIP u otra información de las cuentas, por lo que una petición de este tipo debe considerarse una señal de alerta.

También es recomendable revisar con atención la dirección electrónica del sitio al que se pretende ingresar. El hecho de que una página utilice HTTPS no significa por sí mismo que sea legítima; lo importante es confirmar que el dominio corresponda al sitio oficial de la institución.

En el caso de mensajes de texto, existe una modalidad conocida como smishing, que utiliza SMS para intentar obtener información personal o financiera. Entre los engaños identificados por CONDUSEF están las falsas alertas bancarias, problemas con cuentas, cancelaciones de servicios, supuestos premios y mensajes que aparentan provenir de proveedores o instituciones.

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No compartas códigos ni contraseñas

Las recomendaciones también incluyen evitar compartir contraseñas, NIP, códigos de verificación o claves de acceso, aunque la persona que los solicite asegure representar a un banco, empresa o servicio.

La Guardia Nacional recomienda utilizar contraseñas seguras y activar el doble factor de autenticación para reducir el riesgo de accesos no autorizados.

Además, es importante mantener actualizado el sistema operativo, navegador y aplicaciones de los dispositivos, así como contar con herramientas de seguridad actualizadas.

CONDUSEF y la Asociación de Bancos de México también aconsejan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, evitar abrir enlaces recibidos mediante mensajes inesperados y no instalar herramientas de control remoto por indicación de terceros.

Revisa tus cuentas y movimientos

Otra medida preventiva consiste en revisar periódicamente los estados de cuenta y activar las alertas de movimientos bancarios para detectar rápidamente operaciones que no hayan sido realizadas por el titular.

Ante una operación sospechosa, CONDUSEF recomienda ingresar directamente a la aplicación oficial de la institución financiera para revisar los movimientos, en lugar de utilizar enlaces incluidos en mensajes o correos electrónicos.

También se recomienda comprobar cuidadosamente el monto, beneficiario y cuenta de destino antes de autorizar cualquier transferencia.

Si un mensaje solicita realizar un pago, depósito o transferencia con carácter urgente, lo recomendable es detener la operación y confirmar por un canal oficial que la petición sea auténtica.

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¿Qué hacer si recibiste un mensaje sospechoso?

Si se recibe un correo, mensaje o llamada que parece fraudulenta, se recomienda no responder, no abrir enlaces ni descargar archivos, y evitar proporcionar información adicional.

La Guardia Nacional señala que los incidentes cibernéticos pueden reportarse al 088, mientras que la Policía Cibernética Municipal de Tijuana brinda orientación a través del teléfono 664-650-0447 y el correo electrónico ciberneticasspcm@tijuana.gob.mx.

Tomar unos minutos para verificar el origen de una solicitud puede evitar que información personal, contraseñas o recursos económicos queden en manos de delincuentes.