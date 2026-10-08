¿Se puede impugnar una multa de tránsito? Este es el procedimiento a seguir si consideras que es injusta

Si una persona descubre una multa que no conocía, conviene conservar la boleta, la notificación y cualquier documento que permita acreditar cuándo tuvo conocimiento de ella. También debe verificar la fecha, la autoridad emisora, la legislación aplicable y la vía de impugnación correspondiente. Gemini

La jurisprudencia fija un criterio para determinar desde cuándo debe contarse el plazo de amparo en el supuesto analizado.

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que, cuando una persona propietaria de un vehículo busca impugnar mediante amparo indirecto una multa impuesta a alguien más que conducía el automóvil, el plazo legal debe calcularse desde que recibe la notificación correspondiente o tiene conocimiento directo, exacto y completo de la infracción, no desde que la boleta se entrega al conductor.

El criterio fue aprobado por unanimidad de nueve votos del Pleno de la Corte el 22 de enero de 2026, al resolver la contradicción de criterios 170/2025.

La jurisprudencia P./J. 37/2026 (12a.), con registro digital 2031977, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 27 de marzo de 2026. SCJN

¿Cuándo comienza el plazo para impugnar una multa de tránsito?

El plazo para promover un juicio de amparo indirecto contra una multa impuesta a otra persona que conducía el vehículo debe computarse a partir de alguno de estos supuestos:

La fecha en que la persona propietaria recibe directamente la notificación, cuando la normativa aplicable lo establece.

El momento en que tiene conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado.

La fecha en que se ostenta sabedora de la multa.

La Corte precisó que la autoridad no puede asumir que el propietario conoció la infracción únicamente porque la boleta se entregó a quien conducía el automóvil. El conocimiento debe acreditarse y no darse por hecho a partir de presunciones.

¿Qué ocurre si otra persona recibió la infracción?

El criterio protege el derecho de defensa de quienes son propietarios de un vehículo, pero no conducían cuando se cometió la infracción.

Por ejemplo, si una persona presta su automóvil y la autoridad entrega la boleta al conductor, esa notificación no demuestra por sí sola que el propietario conozca la multa. Lo mismo ocurre si se pretende atribuirle conocimiento sin acreditar que recibió información completa sobre el acto.

La resolución también considera que la responsabilidad solidaria que ciertas leyes establecen entre el propietario y el conductor no puede anular el derecho de la persona propietaria a promover el amparo dentro del plazo legal.

¿Qué reglas estableció la SCJN para impugnar estas multas?

La jurisprudencia fija un criterio para determinar desde cuándo debe contarse el plazo de amparo en el supuesto analizado. Estas son sus principales implicaciones:

Supuesto Criterio aplicable La boleta se entrega al conductor, no al propietario Esa entrega no demuestra por sí sola que el propietario conociera la multa. El propietario recibe una notificación directa Se considera la fecha de notificación, si así lo prevé la normativa aplicable. El propietario conoce directamente la infracción El conocimiento debe ser exacto y completo para computar el plazo. Existe responsabilidad solidaria entre propietario y conductor Esa responsabilidad no elimina el derecho a promover amparo dentro del plazo legal.

SCNJ

¿La resolución aplica a todas las multas y fotomultas?

No de manera automática. El criterio se refiere específicamente al cómputo del plazo para promover un amparo indirecto contra una multa impuesta a quien conducía el vehículo sin la presencia de la persona propietaria.

Por ello, no significa que todas las fotomultas sean inválidas, que las infracciones queden canceladas ni que cualquier persona pueda impugnarlas en cualquier momento. La vía de defensa, los requisitos y los plazos dependen del acto reclamado y de la legislación aplicable.

¿Dónde consultar la jurisprudencia y qué hacer si descubres una multa?

La resolución puede consultarse en las fuentes oficiales de la Suprema Corte y del Semanario Judicial de la Federación:

Si una persona descubre una multa que no conocía, conviene conservar la boleta, la notificación y cualquier documento que permita acreditar cuándo tuvo conocimiento de ella. También debe verificar la fecha, la autoridad emisora, la legislación aplicable y la vía de impugnación correspondiente.

El criterio de la SCJN no elimina los plazos legales: establece que, en el supuesto analizado, no pueden computarse automáticamente desde la entrega de la infracción a un conductor distinto del propietario.