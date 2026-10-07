AMLO contó cómo se rompió su relación con Salinas Pliego y el empresario respondió con un duro mensaje en X: “Riqui Riquín, pero en versión chavorruco”

El dueño de TV Azteca reaccionó a los pasajes del libro Pueblo en los que el expresidente recuerda sus encuentros desde 1996, explica su distanciamiento y menciona el conflicto fiscal de Grupo Salinas. El empresario respondió con insultos y señalamientos personales en redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO.-La relación entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego terminó de romperse de la manera más pública posible. Lo que durante años fue una convivencia política pragmática —con reuniones privadas, favores mutuos y hasta una amistad que el propio empresario llegó a invocar— derivó esta semana en un intercambio de insultos y acusaciones personales sin precedentes.

Todo comenzó el 6 de octubre, cuando la revista Proceso difundió un adelanto de Pueblo, el libro en el que el expresidente reconstruye su relación con el dueño de TV Azteca. En esas páginas, López Obrador describe al empresario como una persona de carácter fuerte, reconoce su afición por la lectura, pero al explicar su distanciamiento lo llama “Riqui Riquín, pero en versión chavorruco”. La frase, aparentemente burlona, desató la reacción del magnate.

La respuesta de Salinas Pliego: insultos, familia y acusaciones

A través de su cuenta oficial en X, Salinas Pliego publicó un mensaje que comenzó con insultos directos:

“Veo que el miserable viejo pendejo y narco del Peje se acuerda de mí allá, en su exilio”.

Lejos de responder punto por punto a la cronología del libro, el empresario centró su defensa en su situación personal y familiar. Aseguró sentirse feliz en Ciudad de México, rodeado de sus seres queridos y “sin necesidad de ocultarse”. Sostuvo que sus hijos trabajan honradamente y no enfrentan señalamientos de corrupción —un contraste que usó para atacar al expresidente—. También afirmó que su esposa permanece a su lado y utilizó esa comparación para descalificar la vida privada de López Obrador, incluyendo una insinuación de carácter sexual relacionada con el escritor Carlos Monsiváis, sin aportar ninguna evidencia.

Veo que el miserable viejo pendejo y narco del Peje se acuerda de mí allá, en su exilio… escondido, perseguido por el pueblo, la justicia americana y avergonzado de su familia.



Mi respuesta a su envidia y a su coraje es mi vida: en paz, feliz y despertando hoy en mi casita en… https://t.co/iSMm6IWkGf — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 7, 2026

El mensaje cerró con la etiqueta #NarcoPresidente y nuevas acusaciones contra López Obrador por la situación de seguridad durante su gobierno.

¿Qué escribió AMLO en Pueblo?

El relato de López Obrador, difundido por Proceso, describe una relación que comenzó mucho antes de que ambos ocuparan el centro del poder político.

1996: Se conocen cuando el entonces dirigente opositor exigía mayores espacios políticos en las principales televisoras del país.

Se conocen cuando el entonces dirigente opositor exigía mayores espacios políticos en las principales televisoras del país. 2000: Ya como candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador se reúne con Salinas Pliego para pedirle que TV Azteca no atacara su candidatura por instrucciones políticas. Según su versión, la televisora favoreció a su adversario, Santiago Creel. Pese a ello, Salinas lo llamó después de la elección para felicitarlo por su triunfo.

Ya como candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador se reúne con Salinas Pliego para pedirle que TV Azteca no atacara su candidatura por instrucciones políticas. Según su versión, la televisora favoreció a su adversario, Santiago Creel. Pese a ello, Salinas lo llamó después de la elección para felicitarlo por su triunfo. 2006: TV Azteca le vende un espacio televisivo semanal.

TV Azteca le vende un espacio televisivo semanal. 2018: Ya como presidente electo, celebra una reunión de su consejo empresarial en instalaciones de la televisora.

El contraste entre aquellos encuentros y las actuales descalificaciones es uno de los ejes del relato. La cercanía no era un secreto: en junio de 2025, el propio Salinas Pliego declaró que consideraba posible alcanzar un acuerdo fiscal con el entonces presidente debido a su amistad. Meses después aseguró que López Obrador lo había engañado.

El conflicto fiscal: el otro motor de la ruptura

En Pueblo, López Obrador atribuye el distanciamiento tanto a diferencias personales como al comportamiento del empresario en redes sociales y a la controversia por los impuestos de sus empresas. Menciona específicamente su resistencia a pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos de impuestos, cantidad relacionada con el acuerdo fiscal alcanzado por Grupo Salinas en enero de 2026.

El conflicto pasó por distintas instancias judiciales y tuvo un punto decisivo en noviembre de 2025, cuando la Suprema Corte resolvió recursos relacionados con los créditos fiscales del grupo. Posteriormente, las autoridades establecieron un esquema de pago en parcialidades.

En marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que TV Azteca había cubierto su adeudo fiscal y que Elektra ya había comenzado a pagar el suyo. Para junio, información atribuida a la Secretaría de Hacienda indicaba que Grupo Elektra había cubierto 13 mil 979 millones de pesos del acuerdo, mientras el resto se liquidaría mediante parcialidades programadas hasta 2027.

Salinas Pliego ha sostenido que los cobros originales eran injustos y que existieron acuerdos previos que, desde su perspectiva, no fueron respetados. De hecho, en su momento reveló un supuesto “pacto” con AMLO sobre la megadeuda al SAT, exigiendo que se respetara lo pactado.

De las reuniones privadas a los insultos públicos

La publicación de este miércoles muestra hasta dónde ha llegado el deterioro de una relación que, según el propio López Obrador, incluyó conversaciones privadas, encuentros políticos y colaboración en distintas etapas. El empresario no respondió punto por punto a la cronología de Pueblo. En cambio, concentró su mensaje en desacreditar personalmente al expresidente y reivindicar su propia situación familiar y económica.

El episodio también revive una disputa histórica sobre la relación entre el poder político y los grandes empresarios de medios en México. Entre los antecedentes que menciona López Obrador figura la adquisición de Imevisión en 1993. Salinas Pliego reconoció previamente la participación de Raúl Salinas de Gortari en un financiamiento relacionado con esa compra y aseguró que la deuda fue liquidada.