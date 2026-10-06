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Si tienes 60 años o más y buscas empleo, el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM gestiona vacantes con sueldo base y prestaciones presentando únicamente tu tarjeta vigente e identificación oficial

El Programa de Vinculación Productiva facilita vacantes con horarios flexibles a quienes presenten su credencial vigente y documentación oficial en los módulos de atención.

Si tienes 60 años o más y buscas empleo, el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM gestiona vacantes con sueldo base y prestaciones presentando únicamente tu tarjeta vigente e identificación oficial

Un par de adultos mayores consulta información en una computadora portatil, en el contexto de los programas y apoyos del INAPAM. | Canva

MÉXICO.- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) impulsa la inclusión laboral de la población de la tercera edad en México a través de su Programa de Vinculación Productiva. Este esquema busca conectar a personas de 60 años o más con oportunidades de empleo remunerado y actividades voluntarias que generen ingresos, tomando en cuenta los oficios, profesiones y habilidades de cada participante.

La iniciativa busca brindar estabilidad económica y reconocimiento al desarrollo profesional de los adultos mayores, garantizando esquemas de trabajo formales y adaptados a sus necesidades.

Un adulto mayor reflexiona mientras descansa apoyado en su bastón en una imagen ilustrativa sobre los beneficios del INAPAM. | Canva

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¿Qué beneficios ofrecen las vacantes del INAPAM?

A diferencia de los empleos informales, las ofertas laborales promovidas mediante este programa destacan por brindar certidumbre laboral y condiciones jurídicas claras. Entre los principales beneficios que incluyen las vacantes se encuentran:

  • Sueldo base en las plazas ofertadas.
  • Prestaciones de ley, e incluso superiores a las de la ley en determinados puestos.
  • Modalidades de contratación flexible, con esquemas por hora, por jornada laboral o por proyectos y servicios específicos.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Para postularse a las vacantes disponibles en el programa, las personas interesadas deben reunir y presentar la siguiente documentación en original:

  1. Edad: Tener 60 años cumplidos o más.
  2. Credencial INAPAM: Presentar la tarjeta original emitida por el instituto.
  3. Identificación oficial con fotografía: Se acepta la credencial para votar (INE), pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud (IMSS o ISSSTE).
Según datos del INAPAM y el INEGI , en México viven más de 17 millones de personas de 60 años o más. Foto: Especial (Canva)

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¿Cómo registrarse y consultar las ofertas de trabajo?

El proceso de registro se realiza de manera presencial. Los aspirantes deben acudir directamente al Módulo de Vinculación Productiva más cercano a su domicilio. La atención en estos centros se brinda habitualmente en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Para ubicar la dirección exacta de las oficinas o solicitar orientación telefónica y por correo electrónico antes de asistir, se recomienda ingresar al portal web oficial del INAPAM.

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