Tarjeta del INAPAM no otorgará descuentos en restaurantes de lujo ni en comercios sin convenio durante el mes de octubre

Un adulto mayor reflexiona mientras descansa apoyado en su bastón en una imagen ilustrativa sobre los beneficios del INAPAM. | Canva

Los negocios no afiliados al programa gubernamental y los giros orientados al mercado de alta gama quedan excluidos de las rebajas para adultos mayores.

MÉXICO.- La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) representa una herramienta clave para la economía doméstica de millones de personas de la tercera edad en México; sin embargo, no todos los establecimientos comerciales del país están obligados a otorgar rebajas en sus bienes o servicios.

Con información de El Heraldo de México, existen diversos giros comerciales y empresas privadas donde los adultos mayores no pueden hacer efectivo este beneficio durante octubre, debido a que el programa opera bajo convenios específicos e institucionales.

¿En qué establecimientos no aplica el descuento del INAPAM?

A pesar de que la credencial brinda reducciones de costo en rubros prioritarios como salud, transporte e impuestos locales como el predial, hay sectores comerciales que se encuentran completamente fuera del catálogo de beneficios:

Comercios no afiliados al INAPAM: Cualquier tienda o negocio particular que no mantenga un convenio previo firmado con el instituto.

Cualquier tienda o negocio particular que no mantenga un convenio previo firmado con el instituto. Servicios de entretenimiento exclusivos: Centros de recreación privados o espectáculos de acceso restringido que no forman parte de los acuerdos sociales.

Centros de recreación privados o espectáculos de acceso restringido que no forman parte de los acuerdos sociales. Restaurantes de alta gama: Establecimientos gastronómicos de categoría superior o de lujo.

Establecimientos gastronómicos de categoría superior o de lujo. Productos electrónicos de alta gama: Tiendas de tecnología especializada o artículos electrónicos de costo elevado.

Tiendas de tecnología especializada o artículos electrónicos de costo elevado. Servicios de transporte privado no afiliados: Plataformas digitales o empresas particulares de movilidad que no están integradas al catálogo oficial del organismo.

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¿Por qué razones estos negocios no ofrecen descuentos?

La ausencia de rebajas en estos establecimientos responde a lineamientos operativos e institucionales previamente establecidos por las autoridades y el sector privado.

En primer lugar, la falta de convenio o afiliación es el factor determinante, ya que la tarjeta del INAPAM únicamente surte efecto en comercios que formalizaron su incorporación al programa.

En segundo lugar, influye la orientación hacia el lujo y la alta gama, debido a que los giros enfocados en productos o servicios de alto valor comercial no suelen participar en programas de apoyo social dirigidos a la población adulta mayor.

Finalmente, los criterios de elegibilidad del programa delimitan el alcance de los apoyos, enfocando los acuerdos principalmente en insumos básicos y servicios de primera necesidad.

Para evitar contratiempos al momento de realizar sus compras o pagos, se recomienda a los beneficiarios verificar con anticipación en el directorio oficial si el comercio o prestador de servicios cuenta con el convenio vigente del INAPAM.

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