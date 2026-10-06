Profeco analiza 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas y destaca a Buen Rollo y Cloudy Deluxe por combinar excelente resistencia a la rotura y rapidez de desintegración

A todos los papeles higiénicos se les realizaron 792 pruebas

La recomendación principal es comparar precio y desempeño. Un rollo con más hojas o una presentación más gruesa no necesariamente representa la mejor compra para todas las necesidades.

Profeco analizó 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas para revisar su resistencia, acabados, contenido y velocidad de desintegración. Dos productos destacaron de forma particular por combinar resistencia a la rotura y rapidez al desintegrarse: Buen Rollo y Cloudy Deluxe. Sin embargo, el estudio también encontró diferencias importantes entre presentaciones y detectó un producto que declaró más hojas de las que realmente contenía.

La información proviene del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que realizó 792 pruebas como parte del estudio publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en enero de 2025. El análisis incluyó productos de una, dos, tres y cuatro hojas.

¿Qué revisó Profeco en el papel higiénico?

El laboratorio no se concentró únicamente en qué tan resistente es cada rollo. También verificó información al consumidor, acabados, contenido, dimensiones, gramaje, blancura, resistencia a la rotura, resistencia en la línea de corte y rapidez de desintegración.

En total fueron evaluados:

44 modelos

21 marcas

1 producto de hoja sencilla

37 productos de doble hoja

5 productos de triple hoja

1 producto de cuatro hojas

Además, todos los modelos cumplieron con la información correspondiente a denominación, símbolo, nombre o marca comercial, tipo y país de origen.

¿Cuál es el papel de baño más resistente según Profeco?

Aquí hay una precisión importante. Profeco no estableció un ganador general, pero sí destacó dos productos por sus resultados.

Buen Rollo y Cloudy Deluxe obtuvieron calificación Excelente tanto en resistencia a la rotura de las hojas como en rapidez de desintegración.

La diferencia de precio también llamó la atención de Profeco. Buen Rollo tenía un precio reportado de 28 pesos por rollo, mientras que Cloudy Deluxe costaba alrededor de 6 pesos por rollo en las muestras analizadas. La dependencia utilizó estos datos para recomendar comparar precio, contenido y desempeño, y no elegir únicamente por la marca.

Según la Profeco, las tres mejores marcas de papel higiénico son Regio Luxury Almond Touch, Pétalo Maxi Resist y Kleenex Cottonelle Soft.

¿Qué papel higiénico se desintegra más rápido?

Este dato puede ser relevante cuando se acostumbra desechar el papel directamente en el inodoro.

Entre los productos que registraron los tiempos más rápidos estuvieron:

Kleenex Cottonelle Soft: 14 segundos.

14 segundos. Great Value Ultra Soft: 28 segundos.

28 segundos. Lys: 134 segundos, poco más de dos minutos.

En el extremo contrario apareció Pétalo Maxi Resist, que tardó 866 segundos, equivalentes a casi 15 minutos, en desintegrarse durante la prueba.

También Kleenex Cottonelle Extra Comfort registró un tiempo elevado, con 202 segundos, poco más de tres minutos.

Profeco señala que conocer este comportamiento es importante porque, si el papel no se desintegra antes de avanzar por el sistema de desagüe, puede contribuir a obstrucciones.

¿Profeco encontró alguna irregularidad?

Sí. Uno de los casos señalados fue Familiar Rosa.

El empaque declaraba 200 hojas por rollo, pero durante la prueba el laboratorio encontró 190 hojas. Por esta diferencia, Profeco determinó que la declaración “no es veraz”.

El estudio también encontró que los papeles blancos analizados presentaron niveles de blancura de entre 90 y 98%, rango que Profeco consideró excelente.

¿Qué recomienda Profeco al comprar papel de baño?

La recomendación principal es comparar precio y desempeño. Un rollo con más hojas o una presentación más gruesa no necesariamente representa la mejor compra para todas las necesidades.

También conviene:

Revisar que el empaque principal sea hermético .

. Guardar los rollos en un lugar seco .

. Evitar desperdiciar producto.

Revisar el contenido declarado en el empaque.

Considerar la resistencia y la rapidez de desintegración.

En conclusión, el estudio de Profeco muestra que no basta con fijarse en el número de hojas, el grosor o la marca. La resistencia, el contenido real y la capacidad de desintegrarse también forman parte de la calidad del producto.

Por sus resultados combinados, Buen Rollo y Cloudy Deluxe fueron los productos que Profeco destacó de manera expresa. Pero la elección puede cambiar según lo que se busque: resistencia, rapidez de desintegración, cantidad o precio.

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor, Estudio de calidad: Profeco revela qué papel higiénico sobresale por calidad y resistencia, publicado el 14 de enero de 2025.