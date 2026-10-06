Aguinaldo 2026: cuánto te deben pagar, cuándo deben depositarlo y cómo calcular la parte proporcional si trabajaste menos de un año

El cálculo proporcional parte de los 15 días de salario por un año completo.

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale como mínimo a 15 días de salario para quienes laboran bajo la Ley Federal del Trabajo. Si no trabajaste todo el año, tienes derecho a la parte proporcional; además, el beneficio corresponde aunque hayas dejado la empresa antes de diciembre.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual de por lo menos 15 días de salario, que debe cubrirse antes del 20 de diciembre. Quienes no hayan cumplido un año de servicios también tienen derecho a la parte proporcional, independientemente de que continúen o no laborando en la fecha en que se liquide la prestación.

La cifra de 15 días constituye un mínimo legal. Una empresa puede otorgar más días por contrato individual, contrato colectivo, condiciones generales de trabajo o políticas internas, pero no puede reducir ese piso establecido por la legislación laboral.

¿Cuánto aguinaldo me toca si trabajé menos de un año?

El cálculo proporcional parte de los 15 días de salario por un año completo.

Para obtener los días correspondientes por cada mes trabajado:

15 días ÷ 12 meses = 1.25 días de salario por mes.

Por ejemplo, si una persona tiene un salario diario de 500 pesos, su aguinaldo mínimo anual sería:

500 × 15 = 7,500 pesos.

Si trabajó menos de un año, el cálculo aproximado quedaría así:

1 mes 1.25 días $625 3 meses 3.75 días $1,875 6 meses 7.5 días $3,750 9 meses 11.25 días $5,625 12 meses 15 días $7,500

La fórmula exacta debe aplicarse sobre el salario que corresponda conforme al tipo de remuneración de cada trabajador. La PROFEDET señala que, para un salario fijo, se utiliza el salario cuota diaria que se perciba al momento del pago.

¿La antigüedad aumenta el aguinaldo?

No necesariamente.

Llevar cinco, 10 o 20 años en una empresa no incrementa automáticamente el mínimo legal del aguinaldo. La LFT mantiene como piso 15 días de salario por año.

El aguinaldo puede ser mayor si existe una prestación superior pactada en el contrato individual, contrato colectivo o las condiciones laborales aplicables.

Por eso, una persona con 20 años de antigüedad puede tener el mismo mínimo legal de 15 días que alguien que apenas cumplió un año, aunque su empresa podría otorgarle una prestación superior.

¿Qué pasa si renuncié o me despidieron antes de diciembre?

No pierdes el aguinaldo.

Si la relación laboral termina antes del pago anual, el patrón debe incluir en el finiquito la parte proporcional del aguinaldo que corresponda por el tiempo trabajado durante el año. La PROFEDET señala expresamente que el finiquito debe contemplar, entre otras prestaciones, el aguinaldo proporcional.

El artículo 87 también establece que el derecho proporcional existe aunque la persona no se encuentre laborando en la fecha de liquidación del aguinaldo.

¿Cómo se calcula el aguinaldo si tengo salario variable?

El cálculo cambia cuando el ingreso no es fijo.

La PROFEDET señala que para trabajadores con salario variable por unidad de obra o destajo se utiliza el promedio diario de las percepciones obtenidas durante los últimos 30 días efectivamente trabajados.

Para vendedores, agentes de comercio o de seguros, propagandistas y trabajadores semejantes, la PROFEDET indica que el salario diario para efectos del aguinaldo se determina considerando el promedio de los ingresos percibidos durante el último año o durante el tiempo trabajado cuando no se haya cumplido un año.

Por ello, no siempre basta con dividir el sueldo mensual entre 30 y multiplicarlo por 15.

¿Qué periodos cuentan para el aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo no se limita simplemente a los días que la persona acudió físicamente a trabajar.

Entre los periodos que pueden considerarse para efectos laborales están los descansos, vacaciones y determinados periodos de incapacidad o licencia previstos por la legislación.

En particular, las incapacidades derivadas de riesgo de trabajo conservan efectos laborales para el cálculo de prestaciones. Las condiciones específicas de otras ausencias pueden variar dependiendo de su naturaleza y fundamento jurídico.

Por ello, ante un cálculo individual con incapacidades, permisos o ausencias prolongadas, conviene revisar el caso concreto con la PROFEDET.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo 2026?

La fecha establecida por la LFT es antes del 20 de diciembre.

En 2026, el 20 de diciembre cae en domingo, pero esto no significa automáticamente que todas las empresas tengan como fecha obligatoria de depósito el viernes 18. El patrón debe cumplir con el mandato legal de efectuar el pago dentro del plazo establecido.

La PROFEDET resume la obligación señalando que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.

¿Cuánto aguinaldo reciben los trabajadores del gobierno?

El régimen de los trabajadores al servicio del Estado establece un mínimo distinto.

El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna.

El pago se divide en dos partes:

50% antes del 15 de diciembre.

El otro 50% a más tardar el 15 de enero.

La propia ley establece esas fechas y el mínimo de 40 días.

Este régimen corresponde a los trabajadores comprendidos en el apartado B del artículo 123 constitucional y no debe confundirse con el régimen general de la LFT, cuyo mínimo es de 15 días.

¿Los jubilados reciben aguinaldo?

En el caso de los pensionados del IMSS bajo la Ley del Seguro Social de 1973, el aguinaldo corresponde a una mensualidad de la pensión, de acuerdo con el régimen pensionario aplicable.

No debe confundirse esta prestación con el aguinaldo laboral previsto para trabajadores activos bajo la LFT.

¿Cuánto aguinaldo está exento de ISR en 2026?

Aquí existe una precisión importante respecto de la información que circula habitualmente.

La exención del aguinaldo no se determina con 30 UMA. El artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece una exención para gratificaciones hasta el equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días.

En 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos diarios.

Eso significa que el monto de referencia para la exención es:

Zona del Salario Mínimo General: $315.04 × 30 = $9,451.20 .

$315.04 × 30 = . Zona Libre de la Frontera Norte: $440.87 × 30 = $13,226.10.

La UMA de 2026 es de 117.31 pesos diarios, pero ese valor no es la referencia utilizada por la fracción XIV del artículo 93 para determinar esta exención.

La parte del aguinaldo que exceda el monto exento puede quedar sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme al régimen fiscal aplicable.

¿Qué pasa si la empresa no paga el aguinaldo?

El incumplimiento puede generar una sanción para el patrón.

El artículo 1002 de la LFT establece una multa de 50 a 5,000 veces la UMA para las violaciones a las normas laborales que no tengan una sanción específica en otro artículo.

Con la UMA diaria de 2026, fijada en 117.31 pesos, el rango equivale aproximadamente a:

Mínimo: 50 UMA = $5,865.50 .

50 UMA = . Máximo: 5,000 UMA = $586,550.

La sanción administrativa no sustituye el derecho de la persona trabajadora a reclamar el dinero que se le adeude.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el aguinaldo?

La PROFEDET establece que tienes un año para exigir el pago del aguinaldo.

Esto significa que no debes asumir que, si el patrón no paga el 20 de diciembre, el derecho desaparece inmediatamente.

Si recibiste una cantidad inferior a la que corresponde, tampoco es necesario esperar a que termine la relación laboral para solicitar asesoría.

Cálculo e impacto de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado por el SAT al pago del aguinaldo laboral.| Canva, IA

¿Dónde puedo denunciar si no me pagan?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría y representación jurídica gratuita a las personas trabajadoras.

Para iniciar una reclamación es recomendable conservar:

Recibos de nómina.

Contrato de trabajo.

Comprobantes de depósitos.

Constancias de alta o baja laboral.

Comunicaciones relacionadas con el pago.

Cualquier documento que permita acreditar salario y antigüedad.

La PROFEDET también señala que puede brindar orientación y representación jurídica en conflictos laborales.

En resumen: ¿cuánto te deben pagar de aguinaldo?

Para un trabajador bajo la LFT, la regla básica es:

Salario diario × 15 días = aguinaldo mínimo anual.

Si no trabajaste todo el año:

Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados = aguinaldo proporcional.

Por ejemplo, con un salario diario de 500 pesos y un año completo de trabajo:

500 × 15 = 7,500 pesos.

Con seis meses laborados, el monto proporcional sería aproximadamente 3,750 pesos.

Lo fundamental es revisar tres datos: salario que sirve de base, tiempo efectivamente considerado para el cálculo y número de días de aguinaldo que ofrece tu empresa. Si el resultado está por debajo del mínimo legal, existe la posibilidad de reclamar la diferencia.