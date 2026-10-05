Programas para el Bienestar llegan a 4 de cada 10 hogares en México

Conoce qué porcentaje de los hogares reportó ingresos provenientes de apoyos federales o estatales y cuál es la cobertura prevista para este año.

Cuatro de cada 10 hogares en México reciben ingresos provenientes de programas de gobierno federal o estatal, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La proporción de hogares que reportó este tipo de ingreso fue de 41.4%.

En este contexto, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que durante 2026 los Programas para el Bienestar del Gobierno de México llegan a 42.8 millones de personas, con una inversión social superior a un billón de pesos. La información fue compartida desde el sitio oficial del Gobierno de México.

#BienestarEs llegar hasta donde más se necesita



Con #SaludCasaPorCasa, las y los servidores de la salud recorren comunidades y visitan los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad para brindar atención, orientación y seguimiento. pic.twitter.com/2DKJ3dqoeB — Bienestar (@bienestarmx) October 5, 2026

Tal vez te interese: Ya es oficial: Senado aprueba nueva Ley de Bienestar Animal en México con registro obligatorio de mascotas, multas de más de 200 mil pesos y hasta 36 horas de arresto por maltrato

Tal vez te interese: Bienestar: qué apoyos abrirán registro en octubre de 2026

¿Cuántos hogares reciben ingresos de programas de gobierno?

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi registró que 41.4% de los hogares en México reportó ingresos provenientes de programas de gobierno federal o estatal.

La medición permite dimensionar la presencia de estos apoyos entre los hogares del país, aunque el dato corresponde al conjunto de programas federales y estatales reportados en la encuesta.

¿A cuántas personas llegan los Programas para el Bienestar en 2026?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar, los programas federales alcanzan durante 2026 a 42.8 millones de personas, con una inversión social superior a un billón de pesos.

Entre los sectores atendidos se encuentran:

Personas adultas mayores.

Mujeres de 60 a 64 años.

Personas con discapacidad.

Niñas, niños y adolescentes.

Jóvenes.

Sembradores.

Pescadores.

Campesinos.

La Secretaría de Bienestar señala que más de 19.2 millones de personas son atendidas directamente mediante programas como las pensiones para adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad, además de los apoyos para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, y Sembrando Vida.

¿Cómo se entregan los apoyos de los Programas para el Bienestar?

Los recursos de los programas federales mencionados se entregan de manera directa y sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La información fue difundida el 2 de octubre de 2026 por el sitio oficial de Programas para el Bienestar, a partir de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

Datos principales:

41.4%: hogares que reportaron ingresos de programas de gobierno.

hogares que reportaron ingresos de programas de gobierno. 42.8 millones: personas que reciben Programas para el Bienestar en 2026.

personas que reciben Programas para el Bienestar en 2026. Más de un billón de pesos: inversión social reportada para 2026.

inversión social reportada para 2026. Más de 19.2 millones: personas atendidas directamente por la Secretaría de Bienestar.

Tal vez te interese: Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma en octubre de 2026; la STPS pide a los jóvenes interesados mantenerse atentos porque todavía no hay fecha para las próximas vinculaciones

¿Dónde consultar la información oficial de los Programas para el Bienestar?

La información sobre los programas y sus beneficiarios debe consultarse en los canales oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Bienestar. El dato de hogares corresponde a la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, mientras que las cifras de cobertura e inversión de 2026 fueron comunicadas por la Secretaría de Bienestar.