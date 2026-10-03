Bienestar: qué apoyos abrirán registro en octubre de 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene la Beca Rita Cetina como programa para estudiantes de educación básica pública. En 2026 se han desarrollado distintos procesos de incorporación y entrega Foto: Capture Bienestar.

La principal recomendación es verificar primero la convocatoria del programa específico. Los periodos de registro no son iguales y algunos dependen de la entidad, municipio o disponibilidad de espacios.

MÉXICO.- En octubre de 2026 hay distintos programas y trámites del Gobierno de México que pueden interesar a las familias, pero no todos tienen un nuevo registro abierto este mes. Entre los procesos con actividad confirmada se encuentran Jóvenes Construyendo el Futuro y la credencialización del Servicio Universal de Salud; en cambio, la apertura de nuevos registros para las Pensiones Bienestar y la Beca Rita Cetina requiere esperar la convocatoria correspondiente.

La información oficial consultada permite distinguir entre programas con periodos de inscripción definidos, procesos que continúan durante el año y convocatorias que aún no tienen fecha para octubre.

Esta diferencia es importante porque el material original presenta como posibilidad hasta siete trámites, aunque algunos ya tuvieron sus periodos de registro en meses anteriores. (Programas del bienestar)

¿Qué programas del Bienestar tienen registro o trámite vigente en octubre de 2026?

Estos son los principales casos que pueden considerarse para octubre:

Jóvenes Construyendo el Futuro: abrió un nuevo periodo de vinculación a centros de trabajo el 1 de octubre de 2026 . La apertura es focalizada y depende de la disponibilidad en cada municipio.

abrió un nuevo periodo de vinculación a centros de trabajo el . La apertura es focalizada y depende de la disponibilidad en cada municipio. Credencialización del Servicio Universal de Salud: el proceso de credencialización se mantiene durante 2026. Para personas adultas mayores y con discapacidad, la etapa correspondiente tiene como fecha límite el 14 de noviembre .

el proceso de credencialización se mantiene durante 2026. Para personas adultas mayores y con discapacidad, la etapa correspondiente tiene como fecha límite el . Tarjeta INAPAM: el trámite de la credencial está disponible para personas de 60 años o más en los módulos correspondientes. El INAPAM mantiene módulos de atención a nivel nacional.

el trámite de la credencial está disponible para personas de en los módulos correspondientes. El INAPAM mantiene módulos de atención a nivel nacional. Vivienda para el Bienestar: Conavi mantiene el programa, pero la convocatoria nacional consultada para 2026 tuvo su registro del 20 de julio al 2 de agosto en 119 municipios de 23 entidades. Por ello, no debe presentarse ese periodo como una inscripción general abierta en octubre.

Conavi mantiene el programa, pero la convocatoria nacional consultada para 2026 tuvo su registro del en 119 municipios de 23 entidades. Por ello, no debe presentarse ese periodo como una inscripción general abierta en octubre. Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar: el último registro nacional localizado fue del 22 al 28 de junio de 2026 . No se encontró en las fuentes oficiales consultadas una convocatoria que confirme una nueva inscripción en octubre.

el último registro nacional localizado fue del . No se encontró en las fuentes oficiales consultadas una convocatoria que confirme una nueva inscripción en octubre. Beca Rita Cetina: las fuentes oficiales consultadas confirman procesos de registro anteriores y señalan que las familias deben esperar información sobre el siguiente periodo de solicitud para secundaria. Por tanto, no es correcto asegurar una nueva convocatoria para octubre sin un anuncio oficial.

¿Cuándo se abrió Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre?

El nuevo periodo de vinculaciones comenzó el 1 de octubre de 2026. Las y los jóvenes registrados deben ingresar a la plataforma del programa, revisar los centros de trabajo disponibles y elegir una opción de capacitación. La apertura es focalizada: el sistema muestra si el municipio está abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención.

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Para 2026, el apoyo económico mensual es de 9 mil 582.47 pesos, además del seguro médico del IMSS durante la capacitación, que puede extenderse hasta 12 meses.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni trabajar al momento de participar.

Registrarse en la plataforma digital del programa.

Presentar la documentación solicitada.

Elegir un centro de trabajo disponible en el municipio correspondiente.

Cumplir con los procesos de postulación y vinculación establecidos por el programa.

¿Hasta cuándo estará disponible la credencialización del Servicio Universal de Salud?

La credencialización del Servicio Universal de Salud es uno de los procesos que sí tiene actividad durante octubre. El Gobierno de México estableció un calendario de credencialización para 2026 y posteriormente informó que las personas adultas mayores y con discapacidad pueden realizar el trámite hasta el 14 de noviembre en los módulos habilitados.

La credencial busca permitir que las personas puedan recibir atención en instituciones públicas de salud independientemente de su derechohabiencia. En septiembre, el Gobierno informó que ya se habían credencializado más de 7 millones de personas.

¿Se puede tramitar la tarjeta INAPAM en octubre?

Sí. El INAPAM mantiene el trámite de credencial para personas que ya cumplieron 60 años. Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Una fotografía reciente tamaño infantil.

Datos de una persona de contacto para emergencias.

El instituto señala que los requisitos pueden tener alguna variación adicional según la entidad. Los módulos de atención se encuentran distribuidos en el país.

La credencial también permite acceder a descuentos y beneficios con prestadores de servicios participantes. El INAPAM publicó un directorio de beneficios correspondiente a 2026.

¿Habrá nuevo registro de las Pensiones Bienestar en octubre?

Hasta la información oficial localizada, no hay una fecha confirmada para un nuevo registro nacional en octubre de 2026.

La Secretaría de Bienestar informó que el registro de la Pensión para Adultos Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar se realizó del 22 al 28 de junio, con atención en módulos de todo el país.

Los montos vigentes durante el bimestre septiembre-octubre son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Estos montos corresponden a personas que ya son derechohabientes; el pago bimestral no significa que exista automáticamente una nueva convocatoria de registro en octubre.

¿Hay registro de Vivienda para el Bienestar en octubre?

La información oficial disponible no respalda afirmar que exista un registro nacional abierto durante octubre.

Conavi publicó una convocatoria para 2026 cuyo registro se realizó del 20 de julio al 2 de agosto en módulos instalados en 119 municipios de 23 entidades federativas. La convocatoria estaba dirigida a personas sin vivienda propia, sin acceso a crédito habitacional y con ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Los requisitos de esa convocatoria incluyeron:

No contar con vivienda propia.

No tener crédito vigente de Infonavit, Fovissste u otra institución de vivienda.

Tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Identificación oficial.

CURP de la persona solicitante y sus dependientes.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

Documentación de la pareja, cuando correspondiera.

Certificado médico de una institución pública en caso de discapacidad permanente.

Conavi también advierte que los registros son gratuitos, personales y sin intermediarios.

¿La Beca Rita Cetina abrirá registro en octubre?

La información disponible no permite confirmar un nuevo registro para octubre.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene la Beca Rita Cetina como programa para estudiantes de educación básica pública. En 2026 se han desarrollado distintos procesos de incorporación y entrega de apoyos, pero la propia información oficial señala que las familias deben mantenerse pendientes de la comunicación sobre el siguiente periodo de solicitud para estudiantes de secundaria.

Por ello, los documentos que aparecen en publicaciones anteriores pueden servir como referencia, pero no deben interpretarse como una convocatoria vigente para octubre hasta que Becas Bienestar publique las fechas correspondientes.

¿Qué conviene revisar antes de acudir a un módulo?

La principal recomendación es verificar primero la convocatoria del programa específico. Los periodos de registro no son iguales y algunos dependen de la entidad, municipio o disponibilidad de espacios.

Para octubre de 2026, la situación puede resumirse así:

Jóvenes Construyendo el Futuro: periodo de vinculaciones abierto desde el 1 de octubre, sujeto a disponibilidad municipal.

periodo de vinculaciones abierto desde el 1 de octubre, sujeto a disponibilidad municipal. Servicio Universal de Salud: credencialización vigente; para adultos mayores y personas con discapacidad, hasta el 14 de noviembre.

credencialización vigente; para adultos mayores y personas con discapacidad, hasta el 14 de noviembre. INAPAM: trámite disponible para personas de 60 años o más mediante sus módulos.

trámite disponible para personas de 60 años o más mediante sus módulos. Pensiones Bienestar: sin nueva fecha nacional de octubre confirmada en las fuentes consultadas.

sin nueva fecha nacional de octubre confirmada en las fuentes consultadas. Vivienda para el Bienestar: la convocatoria nacional localizada para 2026 tuvo registro en julio y agosto.

la convocatoria nacional localizada para 2026 tuvo registro en julio y agosto. Beca Rita Cetina: sin nueva convocatoria de octubre confirmada en las fuentes oficiales consultadas.

Antes de entregar documentos o realizar algún pago, es necesario comprobar que la convocatoria provenga de la dependencia responsable. Tanto Jóvenes Construyendo el Futuro como Conavi señalan que sus trámites son gratuitos y que no requieren intermediarios.