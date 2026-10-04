Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma en octubre de 2026; la STPS pide a los jóvenes interesados mantenerse atentos porque todavía no hay fecha para las próximas vinculaciones

Jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan pueden capacitarse hasta 12 meses en un centro de trabajo y recibir una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, además de seguro médico del IMSS. (El Universal)

La Secretaría del Trabajo informó que la plataforma no estará disponible durante este mes debido a su estrategia de focalización y señaló que posteriormente dará a conocer el siguiente periodo para incorporarse al programa

Las personas que esperaban registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro durante octubre de 2026 tendrán que esperar para iniciar su proceso de vinculación, debido a que la plataforma del programa no abrirá durante este mes.

Según el aviso difundido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 2 de octubre, la decisión responde a la estrategia de focalización del programa. La dependencia indicó que informará oportunamente cuándo se realizará el próximo periodo de vinculaciones.

La STPS pidió a las y los jóvenes interesados mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales de la Secretaría y de Jóvenes Construyendo el Futuro para conocer las nuevas fechas.

La STPS informó el 2 de octubre que Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma durante octubre y que posteriormente dará a conocer el próximo periodo de vinculaciones.

¿El programa fue cancelado?

No. El aviso de la STPS se refiere específicamente a que la plataforma no abrirá durante octubre y no anuncia la cancelación de Jóvenes Construyendo el Futuro.

De hecho, el sitio oficial del programa continúa describiéndolo como una iniciativa del Gobierno de México dirigida a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con capacitación en centros de trabajo durante un periodo de hasta 12 meses.

Por ahora, lo que no se ha dado a conocer oficialmente es la fecha del siguiente periodo de vinculaciones.

¿Por qué no abrirá la plataforma este mes?

La explicación proporcionada por la STPS es la “estrategia de focalización”.

El propio programa explica que esta estrategia busca dar prioridad a jóvenes que viven en zonas con mayor rezago social y mayores índices de inseguridad, con el objetivo de concentrar la atención en lugares donde se considera necesario reforzar las oportunidades para este sector de la población.

Por ello, el aviso de octubre debe entenderse como una modificación en el calendario de vinculaciones y no como el fin del programa.

¿Quiénes pueden participar en Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con la plataforma oficial, el programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.

Quienes son aceptados como aprendices pueden capacitarse en un centro de trabajo durante hasta 12 meses, recibir una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos y contar con seguro médico del IMSS durante la capacitación.

La cantidad corresponde al apoyo mensual que actualmente muestra la plataforma oficial del programa.

¿Qué deben hacer los jóvenes que esperaban registrarse?

Por el momento, no existe una nueva fecha oficial de vinculaciones anunciada por la STPS en el aviso del 2 de octubre.

La recomendación de la dependencia es mantenerse atentos a sus canales oficiales y a los del programa para conocer cuándo volverá a habilitarse el proceso.

El programa cuenta además con un Centro de Atención Telefónica 079, disponible las 24 horas, de lunes a domingo, para asistencia y dudas relacionadas con el programa.

Por ahora, quienes tenían previsto iniciar su registro en octubre deben esperar la nueva comunicación oficial antes de realizar cualquier trámite relacionado con una próxima vinculación.

¿Qué pasa cuando vuelva a abrir la plataforma?

Una vez que la STPS anuncie el siguiente periodo, las personas interesadas podrán utilizar la plataforma oficial para realizar el proceso correspondiente y, de acuerdo con la disponibilidad, buscar un centro de trabajo y una capacitación.

La página oficial señala que el programa vincula a los jóvenes con centros de trabajo para que desarrollen habilidades y experiencia laboral, además de recibir el apoyo económico y la cobertura médica durante su capacitación.

Por ahora, la información confirmada es que octubre no será un mes de nuevas vinculaciones. La siguiente fecha dependerá del anuncio que realice la Secretaría del Trabajo.

Lo que se sabe hasta ahora

Octubre de 2026: la plataforma no abrirá para nuevas vinculaciones.

la plataforma no abrirá para nuevas vinculaciones. Motivo señalado por la STPS: estrategia de focalización.

estrategia de focalización. Próxima fecha: todavía no ha sido anunciada oficialmente.

todavía no ha sido anunciada oficialmente. Qué deben hacer los interesados: consultar los canales oficiales de la STPS y Jóvenes Construyendo el Futuro.

consultar los canales oficiales de la STPS y Jóvenes Construyendo el Futuro. Edad del programa: de 18 a 29 años.

de 18 a 29 años. Condición: no estudiar ni trabajar.

no estudiar ni trabajar. Apoyo mensual vigente: 9 mil 582.47 pesos.

9 mil 582.47 pesos. Capacitación: hasta 12 meses.

hasta 12 meses. Seguro: cobertura médica del IMSS durante la capacitación.

La recomendación, por tanto, es no confundir la falta de apertura durante octubre con una cancelación del programa. La STPS únicamente informó que este mes no habrá vinculaciones y que posteriormente dará a conocer el siguiente periodo.