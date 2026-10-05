Programas para el Bienestar: conoce qué tipos de apoyos puedes solicitar

Bienestar: conoce los programas que ofrecen apoyos a mexicanos. Foto. Banco del Bienestar

Estos son los principales programas dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, estudiantes, jóvenes y familias, además de sus requisitos.

Los Programas para el Bienestar mantienen durante octubre de 2026 distintos procesos de registro, incorporación, credencialización y atención para personas adultas mayores, mujeres, estudiantes, jóvenes y familias que buscan acceder a apoyos del Gobierno de México.

Entre los programas y servicios que contempla la información oficial se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Conavi Vivienda para el Bienestar, Beca Rita Cetina, la Tarjeta INAPAM y la credencialización relacionada con el Servicio Universal de Salud. Los requisitos y fechas dependen de cada programa.

La información debe consultarse en los canales institucionales de Programas para el Bienestar, ya que los periodos de incorporación, módulos y documentos solicitados pueden cambiar según el programa y la convocatoria correspondiente.

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¿Qué apoyos y programas tienen registro o atención en octubre de 2026?

Los principales programas y servicios que deben revisarse durante octubre son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : apoyo dirigido a personas de 65 años o más, sujeto al calendario de incorporación establecido por la Secretaría de Bienestar. Entrega un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más.

apoyo dirigido a personas de 65 años o más, sujeto al calendario de incorporación establecido por la Secretaría de Bienestar. Entrega un apoyo económico de a personas de 65 años o más. Pensión Mujeres Bienestar : programa dirigido a mujeres dentro del rango de edad establecido por el Gobierno de México. Otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años .

programa dirigido a mujeres dentro del rango de edad establecido por el Gobierno de México. Otorga un apoyo económico de a mujeres de . Jóvenes Construyendo el Futuro : vincula a jóvenes con centros de trabajo para recibir capacitación y una beca durante el periodo establecido por el programa. Entrega una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos durante la capacitación, además de seguro médico del IMSS.

vincula a jóvenes con centros de trabajo para recibir capacitación y una beca durante el periodo establecido por el programa. Entrega una beca mensual de durante la capacitación, además de seguro médico del IMSS. Conavi Vivienda para el Bienestar: contempla acciones de vivienda para personas que cumplen con los criterios definidos por la Comisión Nacional de Vivienda.

contempla acciones de vivienda para personas que cumplen con los criterios definidos por la Comisión Nacional de Vivienda. Beca Rita Cetina : Proporciona un apoyo económico a estudiantes de educación básica, cuyo monto depende del nivel y esquema vigente del programa.

Proporciona un apoyo económico a estudiantes de educación básica, cuyo monto depende del nivel y esquema vigente del programa. Sembrando Vida : entrega un apoyo económico de 6 mil 450 pesos mensuales a personas que participan en proyectos agroforestales, además de apoyos en especie como semillas, plantas e insumos para trabajar la tierra.

entrega un apoyo económico de a personas que participan en proyectos agroforestales, además de apoyos en especie como semillas, plantas e insumos para trabajar la tierra. Tarjeta INAPAM: credencial para personas adultas mayores que permite acceder a beneficios y descuentos en establecimientos participantes.

credencial para personas adultas mayores que permite acceder a beneficios y descuentos en establecimientos participantes. Credencialización al Servicio Universal de Salud: proceso relacionado con el acceso e identificación de personas beneficiarias dentro del sistema de atención correspondiente.

¿Cuánto paga cada programa de Bienestar?

El monto no es el mismo para todos los programas y puede modificarse conforme a las reglas de operación, presupuesto y actualización anual.

Por ello, antes de publicar o realizar un trámite, debe verificarse el monto vigente directamente en la ficha oficial del programa correspondiente. La cifra de una pensión o beca tampoco debe confundirse con los beneficios de programas que entregan servicios, capacitación, vivienda o credenciales.

💳 La #BecaRitaCetina comienza este lunes el primer pago del actual ciclo escolar.



Recibirán su pago todas y todos los estudiantes de educación básica que ya han recibido antes esta beca bimestral.



📅 Revisa el calendario para saber qué día recibirás el depósito. pic.twitter.com/OLmj0MKaGD — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 5, 2026

¿Cuáles son los requisitos para solicitar los apoyos?

Los documentos y condiciones dependen del programa. Entre los datos que suelen solicitar las autoridades se encuentran:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento, cuando corresponda.

Comprobante de domicilio.

Documentación que acredite la edad o condición requerida.

Documentos específicos establecidos en cada convocatoria.

En programas para estudiantes, información relacionada con la escuela y el nivel educativo.

En programas de vivienda o capacitación, los documentos adicionales previstos en sus reglas y convocatorias.

No todos estos documentos aplican a todos los programas; el interesado debe revisar la convocatoria específica antes de acudir a un módulo.

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🧑‍🌾 Las y los campesinos mexicanos tienen el apoyo de #ProducciónParaElBienestar.



Con el pago anual que reciben, pueden hacer compras u obras que incrementen su productividad y, por ende, sus ganancias.



Conoce más del programa en: https://t.co/oNWDjV9QoE pic.twitter.com/HHdo8uzyhZ — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 2, 2026

¿Dónde consultar el registro y los módulos de Bienestar?

La referencia primaria para consultar convocatorias, fechas, requisitos, módulos y actualizaciones es el portal oficial de Programas para el Bienestar.

También es recomendable verificar la información publicada por la dependencia responsable de cada programa antes de acudir físicamente a un módulo, debido a que los calendarios de atención pueden variar.