Multarán con hasta 2 mil 932 pesos a todas las camionetas que continúen con esta práctica tan común en las carreteras federales

Esta práctica tan cotidiana puede traducirse en minutos en una sanción severa o, en el peor de los casos, en un siniestro vial irreversible. Foto: Especial

Esta práctica tan cotidiana puede traducirse en minutos en una sanción severa o, en el peor de los casos, en un siniestro vial irreversible.

En diversas regiones de México, trasladar personas en la caja o batea de una camioneta pickup es una costumbre arraigada. Ya sea por la falta de transporte público en comunidades rurales, por la necesidad de mover cuadrillas de trabajadores agrícolas o de la construcción, o simplemente para llevar a familiares y amigos durante festividades y vacaciones, miles de personas suben a la parte trasera de estos vehículos sin reparar en las implicaciones jurídicas y los riesgos mortales que representa.

Sin embargo, esta práctica tan común puede traducirse en minutos en una sanción severa o, en el peor de los casos, en un percance vial irreversible.

Según el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, está prohibido de forma tajante el transporte de pasajeros en las áreas diseñadas exclusivamente para carga en todas las autopistas, carreteras nacionales y puentes bajo control del Gobierno Federal.

¿Qué establece el Reglamento de Tránsito Federal?

La normativa que rige las vías federales busca garantizar estándares mínimos de protección para todos los usuarios de la red vial nacional.

El fundamento legal principal de esta prohibición se encuentra estipulado en el artículo 70 del reglamento de tránsito federal, el cual señala de manera explícita que ninguna unidad automotriz puede transportar un número mayor de personas al número de asientos diseñados e instalados originalmente por el fabricante del vehículo.

Está prohibido llevar pasajeron en la batea de las camionetas pickup. Foto: Especial

Bajo este criterio, la prohibición aplica estrictamente sobre:

La batea o caja descubierta de camionetas pickup: Sin importar el tamaño, modelo o capacidad del vehículo.

Sin importar el tamaño, modelo o capacidad del vehículo. Áreas adaptadas para mercancía: Espacios traseros en furgonetas, remolques o plataformas destinadas al transporte de insumos o herramientas.

Espacios traseros en furgonetas, remolques o plataformas destinadas al transporte de insumos o herramientas. Zonas no acondicionadas: Cualquier rincón del vehículo que no disponga de un asiento fijo anclado a la estructura y equipado con su respectivo cinturón de seguridad de tres puntos o de pélvico.

A diferencia de otras faltas donde puede existir tolerancia por circunstancias especiales, en las vías de jurisdicción nacional la norma no contempla excepciones vinculadas con la velocidad del trayecto, la distancia a recorrer ni la causa del traslado. En el instante en que las llantas de la camioneta ingresan a una vía federal, la conducta se tipifica como una infracción grave.

Monto actualizado de las multas y cálculo en UMAs

Las sanciones administrativas aplicadas por los agentes de la Guardia Nacional División Carreteras se determinan utilizando como unidad de cuenta la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para la falta consistente en transportar pasajeros en la zona de carga o sobrepasar la capacidad de asientos de la unidad, la legislación fija un tabulador que va de las 20 a las 25 UMAs.

De acuerdo con los valores económicos vigentes, el costo de la boleta de infracción se desglosa de la siguiente manera:

Sanción mínima (20 UMAs): Aproximadamente 2 mil 346 pesos .

Aproximadamente . Sanción máxima (25 UMAs): Alrededor de 2 mil 932 pesos.

El monto exacto que deberá pagar el propietario o conductor del vehículo queda a consideración de la autoridad al momento de elaborar la boleta, tomando en cuenta factores como la reincidencia, la cantidad de personas expuestas en la batea y las condiciones de riesgo durante el trayecto. Además del impacto económico de la multa, si el conductor no puede reubicar a las personas en un transporte autorizado en ese momento, las autoridades pueden impedir que el vehículo continúe su camino.

Jurisdicción y excepciones: ¿Por qué en algunos municipios sí se permite?

Una de las principales dudas entre los automovilistas surge debido a las discrepancias entre los reglamentos locales y la norma federal. En varios municipios rurales o agrícolas de México, los bandos de policía y los reglamentos de tránsito locales suelen ser más permisivos o tolerar el traslado de personas en la batea bajo condiciones específicas, tales como:

Que los pasajeros viajen completamente sentados sobre el piso de la batea y no sobre las orillas o bordes de la camioneta.

Que se mantengan sujetados de estructuras fijas o pasamanos diseñados para tal fin.

Que el desplazamiento se realice a velocidades reducidas y únicamente dentro de calles locales, caminos vecinales o brechas municipales.

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No obstante, las autoridades aclaran que los permisos o la tolerancia de carácter municipal o estatal pierden toda validez jurídica al momento de ingresar a una carretera o autopista federal. Aunque en un pueblo o cabecera municipal sea habitual y permitido viajar en la caja de una pickup, al incorporarse a una vía nacional predomina de forma absoluta la Ley Federal, por lo que la Guardia Nacional aplicará la sanción correspondiente sin tomar en cuenta las costumbres o normativas locales.

La física de un siniestro: El verdadero riesgo de viajar en la batea

Más allá del perjuicio económico que representa recibir una boleta de infracción de casi 3 mil pesos, la razón de ser de esta prohibición radica en los riesgos físicos extremos a los que se exponen los ocupantes. Las zonas de carga de las camionetas fueron diseñadas estructuralmente para soportar peso inerte, no para salvaguardar la vida humana en caso de desaceleración o impacto.

Los análisis de seguridad vial identifican tres factores de vulnerabilidad crítica al viajar en la batea:

Ausencia total de sistemas de retención: Al no contar con cinturones de seguridad, ante un frenado intempestivo o una maniobra de esquive a más de 60 km/h, las personas salen despedidas de sus posiciones, chocando fuertemente entre sí o contra las paredes metálicas del vehículo. Inexistencia de protección estructural: Las zonas traseras carecen de techos reforzados, pilares de deformación programada, bolsas de aire o barras de protección lateral que absorban la energía tectónica de un impacto. Alto riesgo de eyección: En caso de una colisión por alcance, un choque lateral o una volcadura, los pasajeros de la batea salen eyectados directamente hacia la cinta de asfalto o hacia los carriles de sentido contrario. Este tipo de dinámica suele derivar en traumatismos craneoencefálicos severos, mutilaciones o desenlaces fatales al instante.

Asimismo, la norma sanciona otras conductas de alto riesgo en la red federal, como permitir que los pasajeros saquen extremidades o la parte superior del cuerpo por las ventanillas o el quemacocos, debido a la posibilidad de sufrir amputaciones por roce con otros vehículos de carga o estructuras viales.

Imagen ilustrativa. Accidente de Pick up. Foto: Archivo

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Recomendaciones esenciales antes de salir a carretera

Para evitar multas considerables y, sobre todo, proteger la vida de la familia y acompañantes, se aconseja verificar los siguientes puntos antes de iniciar un viaje por la red nacional: