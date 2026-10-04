WhatsApp permite traducir mensajes: así funciona en Android y iPhone

WhatsApp tiene una función que traduce tus mensajes al instante. Foto: Whatsapp, Canvas

Te explicamos paso a paso cómo traducir mensajes y qué opciones ofrece la aplicación en cada sistema.

WhatsApp permite traducir mensajes directamente desde una conversación en Android y iPhone, sin tener que copiar el texto y llevarlo a otra aplicación. Para hacerlo, basta con mantener presionado el mensaje, seleccionar “Traducir” y elegir el idioma correspondiente. En Android también es posible activar la traducción automática de una conversación completa.

La función fue anunciada oficialmente por WhatsApp en septiembre de 2025 y su disponibilidad se realiza de manera gradual. La compañía explicó que las traducciones se procesan en el propio dispositivo, por lo que WhatsApp no puede ver el contenido traducido.

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¿Cómo traducir mensajes de WhatsApp en Android?

Si recibes un mensaje en inglés u otro idioma, puedes traducirlo desde el mismo chat siguiendo estos pasos:

Pasos para traducir un mensaje

Abre la conversación donde recibiste el mensaje.

Mantén presionado el mensaje que quieres traducir.

Selecciona “Traducir” .

. Elige el idioma de origen y el idioma al que quieres traducirlo.

Descarga el idioma cuando WhatsApp lo solicite.

La traducción aparecerá desde la propia conversación. WhatsApp señala que esta función puede utilizarse tanto en chats individuales como en grupos y actualizaciones de canales.

¿Cómo traducir mensajes de WhatsApp en iPhone?

En iPhone el procedimiento también comienza directamente desde el mensaje recibido:

Abre el chat.

Mantén presionado el mensaje que quieres traducir.

Selecciona “Traducir” .

. Elige los idiomas correspondientes.

Descarga el idioma si es necesario.

WhatsApp indicó que la función comenzó su despliegue en iPhone con más idiomas que en Android, aunque la disponibilidad puede variar durante el proceso de implementación.

¿Cómo activar la traducción automática en WhatsApp?

La traducción automática de una conversación completa está disponible para usuarios de Android. Esta opción permite que los nuevos mensajes entrantes de un chat se traduzcan automáticamente al idioma seleccionado.

Para activarla:

Entra a la conversación que quieres traducir.

Mantén presionado uno de los mensajes.

Selecciona “Traducir” .

. Elige el idioma de traducción.

Activa la opción de traducción automática para la conversación, cuando esté disponible.

¿Qué funciones de traducción ofrece WhatsApp?

Android: traducción de mensajes individuales y opción de traducción automática de una conversación.

traducción de mensajes individuales y opción de traducción automática de una conversación. iPhone: traducción de mensajes individuales.

traducción de mensajes individuales. Chats compatibles: conversaciones individuales, grupos y actualizaciones de canales.

conversaciones individuales, grupos y actualizaciones de canales. Procesamiento: la traducción se realiza en el dispositivo.

la traducción se realiza en el dispositivo. Idiomas: la disponibilidad depende del sistema operativo y del despliegue de la función.

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¿Qué hacer si no aparece la opción “Traducir” en WhatsApp?

La disponibilidad de esta herramienta puede variar debido al despliegue gradual de WhatsApp. Si la opción no aparece, conviene comprobar que la aplicación esté actualizada y que el idioma que buscas se encuentre entre los compatibles con la función.

WhatsApp explicó que inicialmente la traducción se habilitó en Android para seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe, mientras que en iPhone comenzó con más de 19 idiomas. La compañía señaló que posteriormente incorporaría más idiomas.

La traducción se realiza en el dispositivo, de acuerdo con WhatsApp, por lo que el contenido de las conversaciones no necesita enviarse a WhatsApp para efectuar el proceso.