Si fallece el titular de un crédito Infonavit, sus familiares pueden solicitar la liberación de la deuda mediante un seguro que requiere documentos específicos; estos son los pasos para tramitarlo

El Autoseguro por Defunción del Infonavit permite solicitar la liberación del adeudo de un crédito cuando fallece el titular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Instituto.

El Autoseguro por Defunción protege a los beneficiarios del crédito y permite solicitar la liberación del adeudo, incluso si el financiamiento no estaba al corriente en sus pagos

Cuando una persona que tiene un crédito Infonavit fallece, sus familiares o las personas encargadas de realizar sus trámites no tienen que continuar pagando el financiamiento mientras se solicita la aplicación del seguro, de acuerdo con la información vigente del Instituto.

Según información del Infonavit, el crédito cuenta con un seguro de vida denominado Autoseguro por Defunción, que puede liberar la deuda cuando la persona encargada del trámite cumple con los requisitos establecidos por el Instituto.

La medida está contemplada en el artículo 51 de la Ley del Infonavit, que establece que los créditos otorgados por el Instituto están cubiertos por un seguro para los casos de muerte o incapacidad total permanente. En caso de fallecimiento, las personas beneficiarias deben acudir al Instituto para tramitar la cancelación del crédito y la liberación de los gravámenes correspondientes.

Un punto importante es que el crédito no necesita estar al corriente en sus pagos para solicitar el Autoseguro por Defunción.

¿Qué documentos se necesitan?

El Infonavit establece como documentación básica para comenzar el trámite:

Acta de defunción de la persona acreditada.

de la persona acreditada. Identificación oficial vigente de la persona fallecida.

de la persona fallecida. Acta de nacimiento de quien realiza la solicitud.

de quien realiza la solicitud. Identificación oficial vigente de quien realiza el trámite.

El Instituto señala que estos documentos deben presentarse en original y copia durante el procedimiento.

Si no se cuenta con la identificación oficial de la persona fallecida, el Infonavit contempla documentos alternativos, entre ellos una constancia de situación registral o baja por defunción emitida por el INE, una constancia de extravío ante la Fiscalía General o una constancia de RENAPO.

Cuando el fallecimiento ocurrió fuera de México, el acta de defunción debe estar apostillada para realizar el trámite.

¿Cuáles son los pasos para solicitar la liberación?

El proceso comienza con la generación de un número de caso bajo el concepto de Autoseguro por Defunción.

1. Solicitar un número de caso

La persona encargada puede comunicarse con Infonatel o acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) para iniciar el procedimiento.

Para generar el caso, el Instituto solicita información de la persona acreditada fallecida, como su Número de Seguridad Social (NSS), nombre completo, número de crédito, RFC y CURP, además de la documentación correspondiente.

2. Subir los documentos

Una vez obtenido el número de caso, se deben adjuntar los documentos escaneados mediante el mecanismo indicado por el Infonavit.

El Instituto señala que existe un plazo máximo de cinco días hábiles para cargar la documentación después de generar el número de caso; de no hacerlo, el caso y la cita pueden cancelarse automáticamente.

3. Solicitar una cita

Después de cargar los documentos, la persona solicitante debe comunicarse nuevamente con Infonatel para pedir una cita en el Centro de Servicio Infonavit que corresponda.

4. Acudir al Cesi con los originales

El día de la cita se debe acudir al área de Cobranza con el número de caso, el NSS de la persona fallecida y los documentos que fueron cargados previamente, además de los originales y copias para su validación.

El Infonavit también solicita proporcionar una cuenta de correo electrónico para recibir información relacionada con el proceso.

¿La deuda se cancela automáticamente cuando muere el titular?

No debe entenderse como una cancelación automática. El fallecimiento activa la posibilidad de utilizar el Autoseguro por Defunción, pero la persona que realiza el trámite debe cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto.

El propio Infonavit señala que, si se cumplen las condiciones solicitadas, el seguro libera la deuda y posteriormente puede comenzar el trámite para cancelar la hipoteca.

La Ley del Infonavit también establece que, después de la muerte del acreditado, las personas beneficiarias deben acudir al Instituto para tramitar la cancelación del crédito y el instrumento necesario para cancelar los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del organismo.

¿El crédito debe estar al corriente?

No. El Infonavit indica expresamente que no es necesario que el crédito se encuentre al corriente en sus pagos para solicitar el seguro por defunción.

Esto significa que tener pagos pendientes no impide, por sí mismo, iniciar la solicitud del Autoseguro por Defunción.

¿Qué ocurre después de liberar el crédito?

La liberación del adeudo y la cancelación de la hipoteca son trámites relacionados, pero no deben confundirse.

El Infonavit explica que, una vez que procede la liberación del adeudo, se puede comenzar a tramitar la cancelación de la hipoteca.

Además, la Ley del Infonavit contempla que las personas beneficiarias deben acreditar su capacidad e identidad para realizar las gestiones correspondientes. Cuando existe una controversia sobre quién tiene derecho al inmueble o no existe una designación expresa de beneficiarios ante el Instituto, puede ser necesaria una declaratoria mediante laudo o sentencia firme de una autoridad competente.

Un trámite que puede proteger el patrimonio familiar

El Autoseguro por Defunción está diseñado para evitar que la muerte del titular de un crédito deje a sus beneficiarios con la obligación de continuar cubriendo el adeudo cuando se cumplen las condiciones para aplicar el seguro.

Por ello, el Infonavit recomienda mantener localizados los documentos y datos personales necesarios para realizar este tipo de trámites y también señala la importancia de designar beneficiarios mediante testamento para la vivienda, independientemente de la edad o condición de salud de la persona acreditada.

El trámite de liberación del crédito por defunción forma parte de los mecanismos previstos por el Instituto para atender estos casos y está sustentado legalmente en el artículo 51 de la Ley del Infonavit.