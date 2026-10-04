Mientras la FDA relaciona lechuga mexicana con brote de “diarrea explosiva”, Cofepris sostiene que no existe evidencia analítica concluyente para afirmar que productos nacionales fueron el origen de las infecciones

México confirma tres casos de Cyclospora, pero descarta un brote; continúa investigación por posible vínculo con lechuga de Guanajuato

El brote de Cyclospora dejó miles de personas enfermas en Estados Unidos, las autoridades sanitarias mantienen diferencias sobre el alcance de las pruebas obtenidas durante la investigación

Cofepris cuestiona la conclusión de la FDA sobre dos brotes de enfermedades gastrointestinales registrados en Estados Unidos y sostiene que no existe evidencia analítica concluyente para afirmar que productos mexicanos fueron el origen de las infecciones. La postura de la autoridad sanitaria mexicana se dio después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) cerró sus investigaciones sobre los brotes de Cyclospora cayetanensis y Salmonella Javiana.

De acuerdo con la FDA, el CDC y Cofepris, las investigaciones sí encontraron elementos que relacionaron determinados alimentos con los brotes, pero existen diferencias sobre el alcance de esa evidencia. El caso de mayor impacto fue el de Cyclospora, asociado con lechuga iceberg de Taylor Farms de Mexico, mientras que el segundo estuvo relacionado con jalapeños procedentes de Sinaloa.

¿Qué encontró la FDA en el brote de Cyclospora?

Un falso positivo cambia la investigación de Cyclospora en EEUU, pero la FDA mantiene bajo revisión la lechuga iceberg de Taylor Farms vinculada epidemiológicamente con el brote. | Crédito: REUTERS/ChatGPT

El brote de Cyclospora afectó a 12 mil 883 personas en 21 estados, con 570 hospitalizaciones y dos muertes, según el balance final del CDC. La agencia estadounidense declaró terminado el brote el 11 de septiembre.

La investigación epidemiológica y el rastreo de la cadena de suministro llevaron a la FDA hasta lechuga iceberg procesada por Taylor Farms de Mexico. La empresa retiró del mercado estadounidense los productos involucrados desde el 17 de julio.

Durante inspecciones realizadas en México, la FDA tomó muestras de agua, suelo, sedimentos y lechuga en instalaciones y zonas relacionadas con la producción.

Dos muestras ambientales dieron positivo a Cyclospora:

Una correspondió a un tanque con aguas residuales de salida de la planta procesadora de Taylor Farms de Mexico.

de la planta procesadora de Taylor Farms de Mexico. La otra fue tomada en una zanja de drenaje de un productor de lechuga identificado durante el rastreo.

La FDA señaló que estos resultados muestran que el parásito estaba presente en el entorno donde se cultivaba y procesaba la lechuga. Sin embargo, también reconoció que no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación.

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¿Por qué Cofepris no considera que eso sea una prueba definitiva?

Cofepris sostiene que encontrar Cyclospora en muestras ambientales no demuestra por sí mismo que la lechuga haya sido la fuente de infección de los pacientes.

La autoridad mexicana informó que su Laboratorio Nacional de Referencia analizó muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada, sin detectar Cyclospora cayetanensis.

Por ello, México sostiene que, con la información disponible al cierre de la investigación, no existe evidencia analítica concluyente que permita afirmar que un producto mexicano originó el brote.

Esto no significa que la FDA haya descartado la relación. Por el contrario, la agencia estadounidense mantiene que los datos epidemiológicos y el rastreo de productos respaldan el vínculo entre el brote y la lechuga retirada, aunque reconoce que todavía no puede explicar cómo ocurrió la contaminación.

¿Qué pasó con el brote de Salmonella?

El segundo caso involucró a jalapeños procedentes de Sinaloa, México, distribuidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors.

La investigación registró 488 personas enfermas en 34 estados, 65 hospitalizaciones y ningún fallecimiento. El CDC declaró terminado el brote el 2 de octubre.

El rastreo de la FDA identificó como posible origen común a un productor de Sinaloa que abastecía al distribuidor señalado. Sin embargo, durante la inspección no había jalapeños disponibles para tomar muestras.

La FDA recolectó muestras ambientales y todas resultaron negativas para Salmonella. La propia agencia reconoció que no pudo determinar la ruta ni la fuente de contaminación y dio por concluida su investigación.

¿Entonces los productos mexicanos causaron los brotes?

No existe una conclusión científica definitiva en ese sentido.

La FDA encontró evidencia epidemiológica y de trazabilidad que relacionó la lechuga con el brote de Cyclospora, además de detectar el parásito en dos muestras ambientales. En el caso de los jalapeños, el rastreo apuntó hacia un productor de Sinaloa, pero las muestras ambientales fueron negativas y no se estableció cómo ocurrió la contaminación.

Cofepris, por su parte, considera que esos elementos no son suficientes para atribuir de manera concluyente el origen de los brotes a productos mexicanos.

La autoridad sanitaria mexicana señaló que colaboró con las autoridades estadounidenses mediante inspecciones, intercambio de información, trazabilidad, toma de muestras y análisis de laboratorio, y afirmó que continuará la cooperación con la FDA, el CDC y otras instituciones sanitarias.

La diferencia entre ambas autoridades está, por tanto, en cómo interpretan el alcance de la evidencia disponible, no en que una de ellas haya demostrado de forma definitiva una contaminación y la otra simplemente la niegue.

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