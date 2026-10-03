Tras posible reducción en el presupuesto de aviación para 2027, SICT asegura recursos para SENEAM y AFAC con un plan nacional que incluye la inversión de 15 mil millones de pesos durante los próximos 15 años

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, afirmó que SENEAM y AFAC tendrán en 2027 los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. | Crédito: canva / SICT

El plan contempla tecnología, equipos, controladores e infraestructura durante los próximos tres lustros.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, afirmó que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendrán en 2027 los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, luego de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación generara preocupación por las reducciones planteadas para ambos organismos.

La información fue dada a conocer por la SICT, en el marco del 48 aniversario de SENEAM, retomada por la dependencia en un comunicado.

Esteva Medina señaló este viernes 2 de octubre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya confirmó la disponibilidad de recursos suficientes, aunque las cifras definitivas y los mecanismos mediante los cuales se garantizará este presupuesto todavía serán informados.

El anuncio ocurre después de que, a finales de septiembre, el proyecto presupuestal para 2027 planteara una disminución de recursos de alrededor de 76% para SENEAM y de 73% para la AFAC respecto de los montos autorizados para 2026.

El tema cobró relevancia porque ambos organismos tienen funciones relacionadas con la operación, regulación y supervisión de la aviación civil en México.

¿Qué dijo la SICT sobre el presupuesto de SENEAM y AFAC?

Durante el aniversario de SENEAM, Jesús Esteva Medina aseguró que los recursos para ambos organismos estarán garantizados.

Les informo que tanto SENEAM como la AFAC tendrán el presupuesto suficiente y necesario para cumplir sus tareas. Eso ya lo tenemos confirmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quienes agradezco su apoyo y en su momento daremos a conocer las cifras”.

El secretario también explicó que se trabaja para establecer mecanismos que permitan mantener este nivel de financiamiento cada año.

En su momento informaremos cuáles serán los mecanismos también para asegurar que cada año se dé este presupuesto suficiente, con lo cual la seguridad está garantizada”.

Por ahora, la SICT no dio a conocer el monto final que recibirán SENEAM y AFAC en 2027.

¿Por qué había preocupación por el presupuesto de la aviación?

El anuncio de la SICT ocurre después de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemplara reducciones importantes para SENEAM y AFAC.

De acuerdo con ese documento, SENEAM pasaría de contar con 3 mil 750.5 millones de pesos autorizados para 2026 a alrededor de 926.4 millones de pesos para 2027, lo que representa una disminución aproximada de 76%.

En el caso de la AFAC, el proyecto contempló 175.4 millones de pesos para 2027, frente a los 657.5 millones de pesos autorizados para 2026. La reducción planteada es cercana a 73%.

Estas cifras generaron preocupación entre especialistas y organizaciones del sector debido a que SENEAM y AFAC desempeñan funciones relacionadas con la seguridad y vigilancia de las operaciones aéreas.

Uno de los puntos señalados en ese contexto fue la capacidad de México para mantener sus labores de supervisión y cumplir con los estándares internacionales de seguridad aérea.

¿Qué hacen SENEAM y AFAC?

Aunque ambos organismos forman parte de la estructura de la aviación civil mexicana, sus funciones son diferentes.

SENEAM está relacionado con los servicios necesarios para la navegación aérea. Entre sus responsabilidades se encuentra la prestación de servicios de control y apoyo a las operaciones de las aeronaves dentro del espacio aéreo mexicano.

La AFAC, por su parte, tiene funciones de regulación, supervisión y vigilancia de la aviación civil. Entre sus tareas están aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas y estándares aplicables al sector.

Por esta razón, los recursos destinados a ambos organismos tienen relación directa con su capacidad operativa y con el cumplimiento de sus responsabilidades.

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SENEAM prepara un plan para los próximos 15 años

Esteva Medina informó que SENEAM ya elaboró un Plan Nacional de Navegación Aérea, concebido como una hoja de ruta para los próximos 15 años.

El documento está alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y establece las necesidades que tendrá México en materia de navegación aérea.

El plan contempla, entre otros aspectos:

Qué equipos deberán ser sustituidos.

Qué tecnología deberá incorporarse.

Cuántos controladores aéreos serán necesarios.

Cuáles serán las necesidades de infraestructura.

Cuánto costarán las inversiones previstas.

De acuerdo con el secretario, la implementación de esta hoja de ruta requerirá una inversión cercana a 15 mil millones de pesos durante los próximos tres lustros.

Esto significa que las necesidades presupuestales de SENEAM no se limitan al ejercicio de 2027, sino que forman parte de una planeación de largo plazo para mantener y modernizar los sistemas utilizados para la navegación aérea.

¿Qué pasará con las torres de control?

Otro de los anuncios realizados durante el aniversario fue una inversión de 50 millones de pesos para renovar 30 torres de control.

La SICT explicó que la renovación busca mejorar las condiciones en las que trabajan los controladores aéreos y, al mismo tiempo, mantener la seguridad de las operaciones.

La primera etapa de este programa está prácticamente terminada en Veracruz. Posteriormente, los trabajos continuarán en:

Puerto Vallarta.

El Bajío.

Monterrey.

Zacatecas.

Además, 10 torres más comenzarán su renovación en octubre, mientras que otras 15 están contempladas para 2027.

El programa forma parte de las acciones de modernización que SENEAM requiere para atender las necesidades actuales y futuras de la navegación aérea.

También habrá cambios en los tabuladores de trabajadores

Esteva Medina vinculó las condiciones laborales del personal de SENEAM con la seguridad de las operaciones.

El secretario informó que, con apoyo de la Presidencia de México y de la SHCP, se están actualizando los tabuladores utilizados para establecer la remuneración del personal.

Gracias al apoyo de la Presidenta y de la SHCP, estamos actualizando los tabuladores que fueron diseñados para retribuir de mejor manera su labor profesional. Irán viendo los resultados en los próximos días”.

La medida busca atender las condiciones laborales de las personas que participan en las tareas de navegación aérea.

Más de 2 mil 600 trabajadores participan en la operación de SENEAM

Durante el acto, el titular de la SICT reconoció el trabajo de más de 2 mil 600 mujeres y hombres que forman parte de SENEAM.

El funcionario señaló que este personal participa en las tareas relacionadas con la seguridad de los cielos de México y, con ello, en la protección de las personas que utilizan el transporte aéreo y de las operaciones de carga.

El mensaje también se relacionó con la necesidad de mantener recursos suficientes para que el organismo pueda cumplir con sus responsabilidades.

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