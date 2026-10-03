En Estados Unidos, la jubilación no impone una edad fija para dejar de trabajar y la pensión depende del momento en que se solicite. (Imagen Ilustrativa)

En Estados Unidos, la jubilación no impone una edad fija para dejar de trabajar y la pensión depende del momento en que se solicite; en México, el retiro sigue marcado por una edad clara y reglas más rígidas

En Estados Unidos, llegar a la edad de jubilación no obliga a dejar el empleo ni define un punto final en la vida laboral. Aunque existe una edad de referencia para recibir la pensión pública, millones de personas continúan trabajando más allá de ese umbral. En México, en cambio, la jubilación sigue asociada a los 65 años como el cierre formal de la etapa laboral, una diferencia que revela cómo cada país entiende el retiro y la protección económica en la vejez.

A qué edad se jubilan en Estados Unidos

En Estados Unidos no existe una edad única de retiro:

La pensión del Seguro Social puede solicitarse desde los 62 años , con un monto reducido.

puede solicitarse desde los , con un monto reducido. La edad plena de jubilación se ubica entre los 66 y 67 años , según el año de nacimiento.

se ubica entre los , según el año de nacimiento. Retrasar el retiro hasta los 70 años incrementa el monto mensual de la pensión.

Trabajar después de jubilarse es legal y común, sin que implique perder automáticamente el beneficio.

Por qué Estados Unidos optó por un retiro flexible

El modelo estadounidense responde a varios factores:

Un sistema de pensiones basado en contribuciones individuales y ahorro privado .

. La ausencia de una pensión universal suficiente para cubrir todos los gastos.

Una cultura laboral que prioriza la flexibilidad y la elección personal.

El Estado no define cuándo una persona debe dejar de trabajar; esa decisión recae principalmente en el individuo.

Japón combina una edad formal de retiro con incentivos para que las personas mayores sigan trabajando

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Qué consecuencias tiene para los trabajadores

Este esquema genera realidades contrastantes:

Muchos adultos mayores siguen trabajando por necesidad económica .

. Otros lo hacen por actividad, identidad profesional o salud mental .

. Es común el empleo de medio tiempo o por proyectos en edades avanzadas.

Sin embargo, la falta de una pensión robusta deja a algunos trabajadores expuestos a inseguridad financiera en la vejez.

Cómo funciona la jubilación en México

En México, el sistema de retiro es más estructurado:

La jubilación por vejez se fija en los 65 años , con opción anticipada desde los 60 .

, con opción anticipada desde los . El monto depende del ahorro en Afore , las semanas cotizadas y el salario base .

, las y el . La jubilación suele marcar el fin definitivo del empleo formal .

. Existen pocos esquemas que incentiven seguir trabajando después del retiro.

Ventajas y desventajas frente al modelo mexicano

Ventajas del modelo estadounidense:

Mayor libertad para decidir cuándo retirarse.

cuándo retirarse. Posibilidad de incrementar la pensión retrasando el retiro.

retrasando el retiro. Flexibilidad para combinar trabajo y pensión.

Desventajas:

Mayor riesgo económico si no se ahorró lo suficiente.

si no se ahorró lo suficiente. Dependencia del mercado laboral en edades avanzadas.

México ofrece mayor claridad en la edad de retiro, pero con pensiones que, en muchos casos, resultan limitadas.

Por qué esta comparación importa a México

Estados Unidos muestra que un sistema flexible puede ofrecer opciones, pero también generar desigualdad en la vejez. Para México, la comparación ayuda a entender que definir una edad de jubilación no es suficiente si no se garantiza un ingreso adecuado para quienes ya no pueden o no desean seguir trabajando.

Esta comparación nos permite ver que, aunque China ofrece un terreno fértil para el emprendimiento dinámico, el modelo mexicano de 2026 apuesta por una mayor tranquilidad para el ciudadano en sus años de retiro. Foto: Especial

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A nivel global, los sistemas de jubilación se mueven entre dos extremos: retiro fijo o retiro flexible. Estados Unidos apostó por la libertad individual, mientras México mantiene un modelo de edad definida. Entender estas diferencias permite dimensionar por qué jubilarse no significa lo mismo en todos los países y cómo cada sistema refleja decisiones económicas, sociales y culturales de largo plazo.