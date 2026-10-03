Hoy No Circula sábado 3 de octubre de 2026: estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex

El objetivo del Hoy No Circula es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de vehículos que circulan en la CDMX. Foto: Freepik

La restricción vehicular aplicará este sábado en CDMX y Edomex para hologramas 1 y 2, así como vehículos foráneos, de acuerdo con la terminación de sus placas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Si tienes previsto utilizar tu automóvil este sábado 3 de octubre de 2026, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula sabatino estará vigente en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Al tratarse del primer sábado de octubre, la restricción corresponde a los vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar, mientras que los automóviles con holograma 2 tienen prohibido circular todos los sábados.

¿Qué autos no circulan el sábado 3 de octubre?

Este sábado deberán permanecer fuera de circulación:

Holograma 1: vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma 2: todas las terminaciones de placa.

Vehículos con placas foráneas: todas las terminaciones, al ser considerados bajo las condiciones aplicables al holograma 2.

La restricción sabatina se aplica de acuerdo con el programa vigente de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

¿Qué autos sí pueden circular?

Podrán circular durante este sábado los vehículos con holograma 1 y terminación de placa par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.

También están exentos de esta restricción, bajo las condiciones establecidas por el programa, los vehículos con holograma 00 y 0, así como unidades eléctricas e híbridas que cuenten con la categoría correspondiente.

Las motocicletas y otros vehículos contemplados dentro de las excepciones del programa también pueden circular.

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¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

El horario del Hoy No Circula sabatino es de 5:00 a 22:00 horas.

La medida contempla tanto a la Ciudad de México como a los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental?

Las restricciones podrían modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina activar una contingencia ambiental.

En ese caso pueden establecerse medidas adicionales al programa ordinario, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales antes de utilizar el vehículo.

Para el calendario regular del sábado 3 de octubre, la restricción corresponde al primer sábado del mes: holograma 1 con placas impares y holograma 2.