Flávio Bolsonaro busca la Presidencia de Brasil: ¿Quién es?

Conoce la trayectoria del senador que busca llegar a la Presidencia y que tomó el relevo político de su padre.

Las elecciones de Brasil de 2026 tienen entre sus principales candidatos al senador Flávio Bolsonaro, integrante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El político, de 45 años, busca llegar a la Presidencia después de haber desarrollado su carrera en Río de Janeiro y en el Senado brasileño.

De acuerdo con el perfil oficial del Senado Federal de Brasil, Flávio Nantes Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, estado de Río de Janeiro. Es senador por esa entidad desde 2019 y su actual periodo parlamentario está establecido para 2019-2027. Él mismo describe su candidatura presidencial como un intento de continuar el movimiento político construido por su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio lanzó formalmente su campaña en agosto en Copacabana y que durante la contienda ha reivindicado la continuidad del legado político de su padre.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.



Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025

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¿Quién es Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro es un abogado y político brasileño que comenzó su trayectoria electoral en Río de Janeiro antes de incorporarse al Senado Federal.

Según información institucional del Senado, ocupa actualmente un escaño por Río de Janeiro y pertenece al Partido Liberal (PL). Entre sus funciones parlamentarias vigentes se encuentran participaciones como titular en las comisiones de Desarrollo Regional y Turismo, Seguridad Pública y Transparencia, Gobernanza, Fiscalización y Defensa del Consumidor.

Su carrera política comenzó a una edad temprana. CNN señala que fue elegido diputado estatal de Río de Janeiro cuando tenía 21 años y que posteriormente cumplió cuatro mandatos en la Asamblea Legislativa de ese estado antes de llegar al Senado.

¿Qué cargos ha ocupado Flávio Bolsonaro?

Su trayectoria política puede resumirse en los siguientes puntos:

Diputado estatal de Río de Janeiro: ocupó cuatro mandatos antes de llegar al Senado.

ocupó cuatro mandatos antes de llegar al Senado. Senador por Río de Janeiro: inició su mandato en 2019 y su periodo actual concluye en 2027.

inició su mandato en 2019 y su periodo actual concluye en 2027. Partido: actualmente milita en el Partido Liberal (PL).

actualmente milita en el Partido Liberal (PL). Formación: es abogado; la Agencia Senado reportó que estudió Derecho en la Universidad Cândido Mendes y realizó especializaciones en políticas públicas y emprendimiento.

es abogado; la Agencia Senado reportó que estudió Derecho en la Universidad Cândido Mendes y realizó especializaciones en políticas públicas y emprendimiento. Candidatura presidencial: en 2026 compite por la Presidencia de Brasil, después de que Jair Bolsonaro quedara fuera de la contienda. CNN Español identifica a Flávio como el candidato que asumió el liderazgo de ese sector político.

¿Cuál es la relación de Flávio Bolsonaro con Jair Bolsonaro?

Flávio es el hijo mayor de Jair Bolsonaro y ha desarrollado buena parte de su carrera política dentro del mismo espacio que impulsó la trayectoria presidencial de su padre.

CNN Español señala que Jair Bolsonaro confió a Flávio la continuidad de su movimiento político después de quedar fuera de la contienda presidencial de 2026. Durante su campaña, Flávio ha hecho referencias explícitas al legado de su padre y ha presentado su candidatura como una continuidad de ese proyecto.

El perfil oficial del Senado también registra su parentesco con Jair Bolsonaro en la información histórica de su trayectoria parlamentaria.

¿Qué temas forman parte de la campaña de Flávio Bolsonaro?

La seguridad pública ocupa un lugar central en su campaña. CNN Español reportó que entre sus propuestas se encuentran reducir la edad de responsabilidad penal y endurecer la respuesta frente a delitos violentos. También ha respaldado la clasificación de organizaciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas.

CNN también señala que Flávio ha mantenido una postura de confrontación con sectores del Poder Judicial brasileño y ha planteado una amnistía amplia para su padre y otras personas condenadas por el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

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Estos planteamientos forman parte de la campaña presidencial de 2026 y deben distinguirse de los cargos que Flávio ha ocupado previamente como legislador.

¿Cuándo son las elecciones de Brasil 2026?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil está prevista para el 4 de octubre de 2026. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, está contemplada una segunda vuelta el 25 de octubre.

Para esta elección, Flávio Bolsonaro aparece en la boleta como candidato del PL con el número 22.

La información oficial sobre candidaturas, votación y resultados corresponde al Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.