"No estábamos listos": Familiares de Diego Alonso Hernández Leyva

“Si bien es cierto es algo que queríamos (hallarlo), pero no queríamos al mismo tiempo, son sentimientos encontrados, no te podría explicar”, expresó emotivo Alfredo Hernández Leyva. “Creíamos que después de tanto tiempo estábamos listos, que podíamos aceptarlo, pero no, no estábamos preparados, no estábamos listos”.

El hermano de Diego Alonso e hijo de Irma Leyva, a pesar de eso, se dijo contento por el hallazgo, pero a la vez también enfrenta el coraje, la frustración, el enojo y la impotencia al confirmarse el crimen contra su hermano.

“Si ya hacen daño, para qué hacerlo extenso a no nomás matarlos, cual es la intención, tienen familia, para qué desaparecerlos”, cuestionó.

Recordó que la lucha y la búsqueda por años le esta pasando factura a su madre, Irma Leyva, quien tras enterarse de esta noticia, tuvo que ser hospitalizada. “Así está todo este terreno, con madres buscando a sus hijos”.

Hernández Leyva recalcó la necesidad de trabajar en la prevención y sobre todo en la agilidad en los mecanismos de identificación genética, pues de poco sirve la localización de restos humanos si por años no se sabe de quién son.

Al respecto, Catalino Zavala Márquez, secretario general de gobierno, quien acudió al arranque de la jornada, coincidió con el rezago en el área de genética por parte de la Fiscalía General del Estado.

En esta búsqueda también fueron localizados otros restos humanos en un área más alejada del canal, que podrían pertenecer a otro cuerpo, sin embargo, al cierre de esta nota no se había brindado mayor información al respecto.